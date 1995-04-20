El USD Macro Strength Index es un indicador personalizado diseñado para evaluar y visualizar la fortaleza o debilidad general del dólar estadounidense (USD) en los principales pares de divisas. Para ello, calcula una media ponderada de los cambios de precios relacionados con el USD a lo largo de un periodo retrospectivo definido y muestra los resultados como un histograma codificado por colores con un índice suavizado opcional y líneas de señal.

Características principales:

Análisis Macro del Sentimiento del USD:

Utiliza seis pares principales de USD ( EURUSD , USDJPY , GBPUSD , AUDUSD , USDCAD , USDCHF ) para calcular un índice compuesto. Cada par se pondera en función de la liquidez del mercado para mejorar la precisión.

Visualización de doble histograma:

Los valores positivos (fortaleza del USD) y los negativos (debilidad del USD) se representan como histogramas. Estos colores pueden invertirse mediante el ajuste InvertDisplay para una interpretación visual alternativa.

Índice suavizado y línea de señal:

La línea de índice (USDStrength) se suaviza exponencialmente para reducir el ruido, mientras que la línea de señal añade una segunda capa de suavizado para el análisis basado en cruces. Esto ayuda a identificar tendencias y retrocesos.

Alertas de cruces (opcional):

Si se activa, el indicador alertará al usuario cuando se produzca un cruce alcista o bajista entre el índice de fuerza y la línea de señal, indicando un posible cambio del USD.

Cálculo selectivo:

Incluye una opción CalculateOnNewBar para reducir la carga de rendimiento procesando sólo en velas nuevas, y un límite MaxBarsToProcess para controlar la profundidad del cálculo retrospectivo.

Vista personalizable:

Puede alternar la visibilidad de las líneas ( ShowLines ), invertir la lógica visual ( InvertDisplay ) y restringir el índice sólo a los pares principales ( UseMajorPairsOnly ), ofreciendo flexibilidad para diferentes estrategias de negociación.

Trazado profesional:

Utiliza cuatro buffers de indicador: dos para el histograma (positivo/negativo), uno para el índice suavizado, y uno para la línea de señal, todos trazados en una ventana de indicador separada.

Aplicaciones:

Confirmación de tendencias: Confirma tendencias relacionadas con el USD para estrategias macro e intermercado.

Alertas de reversión: Identifica puntos de inflexión clave en la fortaleza o debilidad del USD.

Filtro de correlación: Sirve como filtro en EAs multidivisa o sistemas sensibles a los flujos del USD.

Este indicador ofrece un enfoque completo y configurable para comprender la dinámica del USD en tiempo real, ideal para operadores discrecionales, estrategias de cesta y filtrado inteligente en asesores expertos.