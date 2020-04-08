VoidSignal Phase Splitter

VoidSignal Phase Splitter es un intérprete compacto del flujo del mercado diseñado para resaltar cuándo el precio pasa a estados de impulso positivo o negativo. En lugar de mostrar los datos brutos de la media móvil o la oscilación tradicional, proyecta una vista de "prisma de fase": un histograma binario simplificado que se ilumina en verde para el flujo ascendente (+Fase) y en rosa para el flujo descendente (-Fase).

El indicador evalúa continuamente cómo evoluciona la presión del precio en relación con su ritmo interno, extrayendo una capa rápida, una capa estructural más lenta y una tendencia de señal armonizada. Estas capas se combinan en una única salida de fase legible, lo que hace que la herramienta sea ideal para los operadores que desean claridad direccional sin ruido. El histograma nunca vuelve a pintar las barras cerradas, lo que garantiza que las señales reflejen auténticos cambios de fase completados. Debido a que utiliza una alineación relativa en lugar de umbrales fijos, se adapta de forma natural a través de símbolos y plazos, manteniendo un lenguaje visual coherente.

VoidSignal se utiliza mejor como un compañero de confirmación de tendencias que como un generador de entradas independiente. Su verdadera fuerza es revelar cuando el flujo del mercado cambia de polaridad después de la compresión, por lo que es útil para las rupturas, la validación de la continuación del pullback, o el filtrado de configuraciones de menor calidad.

Cómo utilizarlo (sin tecnicismos ni secretos)

  1. Observe la barra cerrada más reciente (barra 1):
    La señal más reciente siempre se produce en la última barra cerrada, nunca en la vela de formación.

  2. +Fase (Verde):
    Indica alineación de flujo alcista. Los operadores suelen utilizarla para validar entradas largas o evitar operaciones cortas durante una fuerte presión alcista.

  3. -Fase (Rosa):
    Indica alineación de flujo bajista. A menudo se utiliza para confirmar oportunidades de venta o filtrar operaciones largas.

  4. Sistema de alertas:
    Las alertas se activan sólo cuando la fase cambia de positiva a negativa o viceversa en la barra cerrada. Los ajustes opcionales de sonido/mensaje ayudan a monitorizar los mercados con las manos libres.

  5. Mejores prácticas:
    - Combinar con estructura (HH/HL o LH/LL).
    - Utilícelo como capa de confirmación, no como motor de entrada.
    - Los plazos más altos dan cambios más lentos y limpios; los plazos más bajos dan señales más tempranas con más ruido.


