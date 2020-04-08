Non Repaint Diamonds es un indicador MT5 de ingeniería de precisión diseñado para proporcionar a los operadores señales gráficas altamente fiables que permanecen estables una vez confirmadas.





A diferencia de las herramientas de repintado que cambian o desaparecen después del hecho, este indicador bloquea sus señales en su lugar, permitiendo a los operadores analizar con confianza. Marca el gráfico con señales distintivas en forma de diamante que destacan los posibles puntos de inflexión en la estructura del mercado.





La herramienta ofrece una personalización flexible del aspecto de las señales, los desplazamientos y las preferencias de alerta (sonido, mensaje, correo electrónico o push móvil). Con filtros integrados para reducir el ruido del mercado, se adapta bien a diferentes estilos de negociación: scalping, intradía o swing.





El diseño intuitivo garantiza una visibilidad clara de las condiciones alcistas y bajistas directamente en la acción del precio, lo que facilita su integración con las estrategias existentes.





Tanto si se utiliza como un sistema de señales independiente o en combinación con otros métodos, Non Repaint Diamonds proporciona a los operadores claridad, disciplina y una ventaja en la toma de decisiones.

