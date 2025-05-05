OrionXAU

5

OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq.
Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad.

Mercados principales compatibles

• XAUUSD (Oro)
• US100 / Nasdaq

Arquitectura de doble estrategia

1. Scalping

• Operativa intradía
• Exposición breve
• Optimizado para movimientos pequeños
• Estricto control del riesgo

2. Swing Trading

• Captura de tendencias prolongadas
• Menor frecuencia de operaciones
• Pérdidas pequeñas y repetidas
• Operaciones ganadoras generalmente muy grandes, generando la rentabilidad global

Versión 3.5 – Nuevas características

OrionXAU puede operar:
• solo en Oro
• solo en Nasdaq
• o en ambos mercados dentro de una única cuenta

Lógica de seguridad:
máximo 2 operaciones por día
una operación por mercado
• si la primera operación es perdedora, no se ejecuta la segunda

Aun así, recomendamos utilizar OrionXAU en un solo mercado para reducir riesgos.

Metodología y ejecución

• Análisis automático del flujo del mercado
• Filtrado temporal configurable
• Cierre automático de posiciones
• Tamaño de lote dinámico según capital
• Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop automatizados

Configuración recomendada

Timeframe: H1
Broker: spread reducido / Zero Spread
Capital mínimo recomendado: 100 USD
Uso recomendado: un mercado por instalación

Aviso importante

OrionXAU está dirigido a operadores:
• capaces de soportar periodos de pérdida
• orientados a resultados a medio y largo plazo

El sistema:
no garantiza resultados
no promete beneficios

Se debe realizar prueba en demo antes de usar en real.
El usuario es responsable de la configuración, gestión del riesgo y resultados.

ShalomAv
29
ShalomAv 2025.12.21 19:32 
 

OrionXAU is a great bot. I've seen consistent and stable results. I recommend this robot to everyone. The customer support is instant and there is always new updates to fit the market condition which is what makes it unique. OrionXAU is helping me make all the money I lost in manual Trading over the years.

Respuesta al comentario