OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq.

Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad.

Mercados principales compatibles

• XAUUSD (Oro)

• US100 / Nasdaq

Arquitectura de doble estrategia

1. Scalping

• Operativa intradía

• Exposición breve

• Optimizado para movimientos pequeños

• Estricto control del riesgo

2. Swing Trading

• Captura de tendencias prolongadas

• Menor frecuencia de operaciones

• Pérdidas pequeñas y repetidas

• Operaciones ganadoras generalmente muy grandes, generando la rentabilidad global

Versión 3.5 – Nuevas características

OrionXAU puede operar:

• solo en Oro

• solo en Nasdaq

• o en ambos mercados dentro de una única cuenta

Lógica de seguridad:

• máximo 2 operaciones por día

• una operación por mercado

• si la primera operación es perdedora, no se ejecuta la segunda

Aun así, recomendamos utilizar OrionXAU en un solo mercado para reducir riesgos.

Metodología y ejecución

• Análisis automático del flujo del mercado

• Filtrado temporal configurable

• Cierre automático de posiciones

• Tamaño de lote dinámico según capital

• Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop automatizados

Configuración recomendada

• Timeframe: H1

• Broker: spread reducido / Zero Spread

• Capital mínimo recomendado: 100 USD

• Uso recomendado: un mercado por instalación

Aviso importante

OrionXAU está dirigido a operadores:

• capaces de soportar periodos de pérdida

• orientados a resultados a medio y largo plazo

El sistema:

• no garantiza resultados

• no promete beneficios

Se debe realizar prueba en demo antes de usar en real.

El usuario es responsable de la configuración, gestión del riesgo y resultados.