Gold Sentry
- Asesores Expertos
- Istvan Bako
- Versión: 2.2
- Actualizado: 30 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Trading Inteligente de Oro con Grid de Riesgo Limitado
Gold Sentry es un robot de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro). Utiliza una estructura de grid especializada diseñada para operar sin intervención manual.
Resumen de la Estrategia
Entradas Diarias: El EA apunta a ventanas de mercado específicas para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad.
Gestión de Grid: Si el mercado se mueve en contra de la operación inicial, el EA activa un sistema de grid adaptativo para gestionar la posición basándose en las condiciones del mercado en tiempo real.
Control de Riesgo: Cada cesta de operaciones está protegida por un Hard Stop Loss. Esto asegura que el riesgo se defina por secuencia, evitando los riesgos de drawdown ilimitado a menudo asociados con los sistemas de grid tradicionales.
Características Clave
Hard Stop Loss: Protección de equidad integrada en la lógica central.
Actividad Diaria: Diseñado para buscar oportunidades de entrada cada día de trading.
Optimización para Oro: La lógica de entrada y el espaciado del grid están ajustados para la volatilidad del XAUUSD.
Recomendaciones
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Temporalidad: Cualquiera (El EA usa lógica interna)
Balance Recomendado: $850 (apalancamiento 1:200) o $1700 (apalancamiento 1:100).
Cuenta Céntimo: $10 mín.
Configuración
Perfiles de Configuración: Seleccione entre los perfiles integrados.
Por favor, ejecute backtests para ver qué perfiles funcionan mejor para su bróker.
Entorno de Trading: Ajuste MagicNumber, Slippage y MaxSpread para adaptarse a su bróker.
Cómo Empezar
Adjunte el EA a un gráfico XAUUSD, seleccione su Perfil de Configuración deseado y habilite el AutoTrading.
Stunning!!! The Masterpiece is here . A very talented author .