HMA Multi Basket Grid EA

🔹 HMA Multi-Basket Grid EA (MT4)

HMA Multi-Basket Grid EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4 diseñado para gestionar múltiples cestas comerciales independientes utilizando un enfoque de cuadrícula estructurada.

El Asesor Experto se centra en la gestión de órdenes, el control de cestas y la gestión de riesgos, por lo que es adecuado para los operadores que desean un marco de cuadrícula organizada en lugar de un sistema de una sola operación.

Características principales

  • Arquitectura Multi-Canasta
    Cada señal abre y gestiona su propia cesta de forma independiente utilizando números mágicos únicos.

  • Dirección del Mercado Basada en HMA
    Utiliza la lógica de la Media Móvil Hull para alinear las cestas con la dirección del mercado.

  • Control de Expansión de Cuadrícula
    Las órdenes de cuadrícula se añaden en base a reglas de distancia predefinidas, con lógica de expansión opcional para adaptarse al movimiento del mercado.

  • Gestión a nivel de cesta

    • Cesta Take Profit

    • Stop Loss de la cesta

    • Gestión del punto de equilibrio

    • Dimensionamiento dinámico de la parrilla (soporte de multiplicador de lotes)

  • Protecciones de seguridad integradas (compatibles con el mercado)

    • Limitación de la tasa de órdenes

    • Control total máximo de órdenes

    • Límite máximo de cestas activas

    • Controles de normalización de márgenes y lotes
      Estas protecciones garantizan un funcionamiento sin problemas durante las pruebas prolongadas y las operaciones en directo.

⚙️ Entradas personalizables

  • Tamaño del lote (fijo o escalado)

  • Distancia de rejilla (puntos)

  • Máximo de adiciones a la rejilla

  • Multiplicador de lote

  • Modos TP / SL de la cesta

  • Total máximo de órdenes

  • Máximo de cestas activas

  • Ajustes de deslizamiento y ejecución

Todos los parámetros son ajustables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias de riesgo.

Uso recomendado

  • Marcos temporales: H1 y superiores

  • Símbolos: Pares de divisas mayores y menores (se recomienda hacer pruebas)

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar

  • VPS recomendado para un funcionamiento continuo

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos.
Este Asesor Experto utiliza técnicas de rejilla, que pueden aumentar la exposición durante ciertas condiciones de mercado.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y aplique una gestión del riesgo adecuada.

Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.

🛠️ Soporte y actualizaciones

  • Actualizaciones gratuitas incluidas

  • Mejoras continuas de estabilidad y rendimiento

  • Los comentarios de los usuarios se tienen en cuenta para futuras versiones


