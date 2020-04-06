TDI Smart EA
- Asesores Expertos
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general
TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 es un sistema de trading automatizado construido en torno al Índice Dinámico de Traders (TDI) y la confluencia del estilo smart-money. El EA abre operaciones sólo cuando sus condiciones de señal TDI seleccionadas se alinean con filtros opcionales como zonas de Oferta/Demanda, prima/descuento Fibonacci y filtros de tendencia.
Cada señal puede crear su propia cesta independiente, lo que significa que el EA puede gestionar múltiples cestas al mismo tiempo (dependiendo del modo de entrada elegido). La lógica de la rejilla está totalmente basada en cestas, y las salidas se controlan a nivel de cesta utilizando pips desde el punto de equilibrio, dinero u objetivos porcentuales.
Características principales
✅ Negociación en varias cestas (por cesta de señal)
Cada señal abre una cesta separada con su propio Número Mágico
Soporta:
Modo Conservador (una cesta a la vez)
Modo agresivo (se permiten múltiples cestas)
✅ Motor de señales TDI (Elija cualquier combinación)
Cruz TDI
Cruz MBL
-
Señal de inversión de aleta de tiburón
✅ Filtros inteligentes (opcional)
Oferta y demanda (zonas de soporte/resistencia) utilizando estructura de pivote + dimensionamiento ATR
Filtro Prima/Descuento Fibonacci
Filtro de tendencia:
Filtro EMA Fast/Slow
Filtro HMA opcional (si está activado)
✅ Motor de rejilla avanzado (por cesta)
Elija un modo de cuadrícula:
Cuadrícula desde la última adición (Tick)
Cuadrícula al cierre de la vela
Cuadrículaexpandida (Tick): la distancia de la cuadrícula se expande a medida que aumentan las adiciones
Controles de cuadrícula:
GridStepPoints
Max_Adds
Factor_lote (progresión compuesta)
Sistema de salida de la cesta (por cesta)
Modos de Take Profit de la cesta:
TP desde Punto de Equilibrio (puntos/pips)
TP en Dinero
TP como % del Capital
Modos de Stop Loss de la Cesta:
-
SL Off
-
SL en dinero
SL como % del capital
SL desde Break-even (puntos/pips)
TP Dinámico (Para TP desde Break-even)
El TP puede cambiar automáticamente dependiendo de si la cesta tiene adiciones:
NoAdd_TP
AfterAdd_TP
✅ Líneas de la cesta en el gráfico (Gestión visual)
Para cada cesta el EA dibuja:
Línea de equilibrio (BE)
Línea TP de la cesta
Línea de SL de la cesta
Funciona con todos los modos de TP/SL, incluidos los modos de dinero y porcentaje.
✅ Cuadro de mandos + Estadísticas de rendimiento
Muestra:
Cestas activas, órdenes, lotes, P/L flotante.
P/L cerrado diario / semanal / mensual / anual
Total de operaciones, ganancias/pérdidas, tasa de ganancias
Modo rejilla + ajustes
Último código de error (para diagnóstico)
✅ Panel de Prop Firm (SÓLO PANTALLA)
Incluye un panel estilo prop que muestra:
Beneficio %
Drawdown diario %
Reducción máxima %.
Estado de Nivel 1 / Nivel 2
Nota: La sección Prop es sólo de visualización y no bloquea la negociación.
Uso recomendado
Funciona mejor en pares FX líquidos con un spread razonable.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Comience con una configuración de riesgo conservadora y lotes pequeños.
Utilice el modo Agresivo sólo si entiende la exposición a múltiples cestas.
Resumen de Entradas
Puede configurar:
Modo de entrada (Conservador/Agresivo)
Señales (TDI/MBL/Sharkfin)
Filtros de zona y Fibonacci
Filtros de tendencia (EMA/HMA)
Comportamiento de la parrilla y progresión del riesgo
Tipo de TP/SL de la cesta (pips, dinero, porcentaje)
TP dinámico y opciones de cuadro de mandos
Descargo de responsabilidad
Operar en Forex/CFDs conlleva un alto nivel de riesgo. Este EA es una herramienta de trading y no garantiza beneficios. Usted es responsable de su configuración de riesgo, las condiciones del broker y la gestión de su cuenta.