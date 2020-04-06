TDI Smart EA

Visión general

TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 es un sistema de trading automatizado construido en torno al Índice Dinámico de Traders (TDI) y la confluencia del estilo smart-money. El EA abre operaciones sólo cuando sus condiciones de señal TDI seleccionadas se alinean con filtros opcionales como zonas de Oferta/Demanda, prima/descuento Fibonacci y filtros de tendencia.

Cada señal puede crear su propia cesta independiente, lo que significa que el EA puede gestionar múltiples cestas al mismo tiempo (dependiendo del modo de entrada elegido). La lógica de la rejilla está totalmente basada en cestas, y las salidas se controlan a nivel de cesta utilizando pips desde el punto de equilibrio, dinero u objetivos porcentuales.

Características principales

✅ Negociación en varias cestas (por cesta de señal)

  • Cada señal abre una cesta separada con su propio Número Mágico

  • Soporta:

    • Modo Conservador (una cesta a la vez)

    • Modo agresivo (se permiten múltiples cestas)

✅ Motor de señales TDI (Elija cualquier combinación)

  • Cruz TDI

  • Cruz MBL

  • Señal de inversión de aleta de tiburón

✅ Filtros inteligentes (opcional)

  • Oferta y demanda (zonas de soporte/resistencia) utilizando estructura de pivote + dimensionamiento ATR

  • Filtro Prima/Descuento Fibonacci

  • Filtro de tendencia:

    • Filtro EMA Fast/Slow

    • Filtro HMA opcional (si está activado)

✅ Motor de rejilla avanzado (por cesta)

Elija un modo de cuadrícula:

  1. Cuadrícula desde la última adición (Tick)

  2. Cuadrícula al cierre de la vela

  3. Cuadrículaexpandida (Tick): la distancia de la cuadrícula se expande a medida que aumentan las adiciones

Controles de cuadrícula:

  • GridStepPoints

  • Max_Adds

  • Factor_lote (progresión compuesta)

Sistema de salida de la cesta (por cesta)

Modos de Take Profit de la cesta:

  • TP desde Punto de Equilibrio (puntos/pips)

  • TP en Dinero

  • TP como % del Capital

Modos de Stop Loss de la Cesta:

  • SL Off

  • SL en dinero

  • SL como % del capital

  • SL desde Break-even (puntos/pips)

TP Dinámico (Para TP desde Break-even)

  • El TP puede cambiar automáticamente dependiendo de si la cesta tiene adiciones:

    • NoAdd_TP

    • AfterAdd_TP

✅ Líneas de la cesta en el gráfico (Gestión visual)

Para cada cesta el EA dibuja:

  • Línea de equilibrio (BE)

  • Línea TP de la cesta

  • Línea de SL de la cesta
    Funciona con todos los modos de TP/SL, incluidos los modos de dinero y porcentaje.

✅ Cuadro de mandos + Estadísticas de rendimiento

Muestra:

  • Cestas activas, órdenes, lotes, P/L flotante.

  • P/L cerrado diario / semanal / mensual / anual

  • Total de operaciones, ganancias/pérdidas, tasa de ganancias

  • Modo rejilla + ajustes

  • Último código de error (para diagnóstico)

✅ Panel de Prop Firm (SÓLO PANTALLA)

Incluye un panel estilo prop que muestra:

  • Beneficio %

  • Drawdown diario %

  • Reducción máxima %.

  • Estado de Nivel 1 / Nivel 2

Nota: La sección Prop es sólo de visualización y no bloquea la negociación.

Uso recomendado

  • Funciona mejor en pares FX líquidos con un spread razonable.

  • Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.

  • Comience con una configuración de riesgo conservadora y lotes pequeños.

  • Utilice el modo Agresivo sólo si entiende la exposición a múltiples cestas.

Resumen de Entradas

Puede configurar:

  • Modo de entrada (Conservador/Agresivo)

  • Señales (TDI/MBL/Sharkfin)

  • Filtros de zona y Fibonacci

  • Filtros de tendencia (EMA/HMA)

  • Comportamiento de la parrilla y progresión del riesgo

  • Tipo de TP/SL de la cesta (pips, dinero, porcentaje)

  • TP dinámico y opciones de cuadro de mandos

Descargo de responsabilidad

Operar en Forex/CFDs conlleva un alto nivel de riesgo. Este EA es una herramienta de trading y no garantiza beneficios. Usted es responsable de su configuración de riesgo, las condiciones del broker y la gestión de su cuenta.


