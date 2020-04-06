LFA EA Pro
- Asesores Expertos
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general
TDI Grid Basket v2.30a es un EA de cesta múltiple construido en torno a las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI). Abre una operación inicial cuando las condiciones de su TDI se alinean, y luego gestiona la posición como una cesta, añadiendo entradas en la parrilla sólo cuando el precio se mueve en contra de la última entrada por un paso de parrilla definido. El EA tiene como objetivo una toma de beneficios a nivel de cesta (desde el punto de equilibrio) e incluye un claro panel en el gráfico para el rendimiento y el estado de la operación.
Características principales
Motor de señales TDI (3 tipos de señales)
-
Sharkfin (Reentrada)
-
Cruz MBL
-
MA Cross (Cruz verde/roja)
✅ Filtro de guía de nivel
-
Elige cómo se validan las señales alrededor del nivel medio (por defecto 50):
-
Modo ZONA
-
Modo CROSS50
-
-
Nivel medio y tolerancia personalizados
✅ Filtros de tendencia
-
Filtro de tendencia EMA opcional (EMA rápida/lenta).
-
Filtro HMA opcional (requiere el indicador HMA si está activado)
Modos de entrada
-
Modo conservador: una cesta a la vez por símbolo.
-
Modo agresivo: permite múltiples cestas
-
Confirmación de EMA final opcional (EMA de entrada rápida/lenta)
Lógica de cesta de rejilla
-
Las adiciones de rejilla se activan sólo después de que el precio se mueva por GridStepPoints
-
Limita las adiciones máximas con Max_Adds
-
Controla la progresión con Lot_Factor
-
Control de rebote: MinSecondsBetweenAdds
✅ S istema de salida de la cesta
-
Opciones deTP dela cesta:
-
Pips desde punto de equilibrio (soporta TP dinámico: TP diferente cuando no hay adición vs después de adición)
-
Objetivo monetario
-
% del objetivo de capital
-
-
Opciones deSL de la cesta:
-
Tope monetario
-
% de la equidad
-
Fuera de
-
Salida de corte de tendencia (opcional)
-
Confirmación de salida basada en EMA tras mantener un mínimo de barras
-
Diseñado para reducir la exposición durante condiciones de inversión de tendencia sostenida
✅ Cuadro de mandos en gráfico
Muestra:
-
Modo, spread, estado de los filtros
-
Saldo, equidad, P/L flotante
-
Cestas totales, órdenes totales, lotes, recuento de SL alcanzados
-
P/L cerrado día/semana/mes/año
-
Desglose de operaciones abiertas señal por señal
-
Líneas de cestas con lotes, precio BE, P/L flotante y neto
-
Error de última operación (para depuración)
✅ Prop Firm Panel (DISPLAY ONLY)
Incluye un panel de seguimiento estilo prop:
-
Beneficio %, DD % diario, DD % máximo
-
Estado de Nivel 1 / Nivel 2
Nota: Este panel es sólo para visualización y no bloquea la negociación.
Entradas y personalización (Guía rápida)
-
InpTF: marco de tiempo utilizado para los cálculos de la señal
-
Modo Lote: Lotes fijos o % de riesgo
-
GridStepPoints / Max_Adds / Lot_Factor: comportamiento de la rejilla
-
TP/SL de cesta: salidas a nivel de cesta
-
TPdinámico: TP diferente en función de las adiciones
-
Filtros de tendencia: Filtros opcionales EMA/HMA
-
Protecciones de ejecución: límite de spread, deslizamiento, enfriamiento
Notas importantes
-
Funciona mejor en los principales pares de divisas con spread estable y buena liquidez.
-
Use MaxSpreadPoints para protegerse contra malas ejecuciones.
-
Para el filtro HMA, active UseHMAFilter sólo si el indicador HMA requerido está instalado y disponible.
-
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Novedades en v2.30a
✅ Validación de mercado-ejecución segura
El EA ahora previene la colocación de operaciones cuando el margen es insuficiente, mejorando la estabilidad durante entornos de bajo balance y pruebas automatizadas.
Configuración recomendada
-
Marco temporal: M15 / H1
-
Comience con una configuración conservadora:
-
Modo conservador
-
Lotes fijos bajos o % de riesgo bajo
-
Paso de rejilla moderado
-
Filtro de spread ajustado
-
-
Aumente la agresividad sólo después de realizar pruebas.
Descargo de responsabilidad
El trading es arriesgado. Este EA es una herramienta y no garantiza beneficios. Usted es responsable de su configuración de riesgo, las condiciones del broker y la gestión de su cuenta.