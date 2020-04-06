LFA EA Pro

Visión general

TDI Grid Basket v2.30a es un EA de cesta múltiple construido en torno a las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI). Abre una operación inicial cuando las condiciones de su TDI se alinean, y luego gestiona la posición como una cesta, añadiendo entradas en la parrilla sólo cuando el precio se mueve en contra de la última entrada por un paso de parrilla definido. El EA tiene como objetivo una toma de beneficios a nivel de cesta (desde el punto de equilibrio) e incluye un claro panel en el gráfico para el rendimiento y el estado de la operación.

Características principales

Motor de señales TDI (3 tipos de señales)

Sharkfin (Reentrada)

Cruz MBL

MA Cross (Cruz verde/roja)

✅ Filtro de guía de nivel

Elige cómo se validan las señales alrededor del nivel medio (por defecto 50): Modo ZONA Modo CROSS50

Nivel medio y tolerancia personalizados

✅ Filtros de tendencia

Filtro de tendencia EMA opcional (EMA rápida/lenta).

Filtro HMA opcional (requiere el indicador HMA si está activado)

Modos de entrada

Modo conservador : una cesta a la vez por símbolo.

Modo agresivo : permite múltiples cestas

Confirmación de EMA final opcional (EMA de entrada rápida/lenta)

Lógica de cesta de rejilla

Las adiciones de rejilla se activan sólo después de que el precio se mueva por GridStepPoints

Limita las adiciones máximas con Max_Adds

Controla la progresión con Lot_Factor

Control de rebote: MinSecondsBetweenAdds

✅ S istema de salida de la cesta

Opciones de TP de la cesta : Pips desde punto de equilibrio (soporta TP dinámico : TP diferente cuando no hay adición vs después de adición) Objetivo monetario % del objetivo de capital

Opciones de SL de la cesta : Tope monetario % de la equidad Fuera de



Salida de corte de tendencia (opcional)

Confirmación de salida basada en EMA tras mantener un mínimo de barras

Diseñado para reducir la exposición durante condiciones de inversión de tendencia sostenida

✅ Cuadro de mandos en gráfico

Muestra:

Modo, spread, estado de los filtros

Saldo, equidad, P/L flotante

Cestas totales, órdenes totales, lotes, recuento de SL alcanzados

P/L cerrado día/semana/mes/año

Desglose de operaciones abiertas señal por señal

Líneas de cestas con lotes, precio BE, P/L flotante y neto

Error de última operación (para depuración)

✅ Prop Firm Panel (DISPLAY ONLY)

Incluye un panel de seguimiento estilo prop:

Beneficio %, DD % diario, DD % máximo

Estado de Nivel 1 / Nivel 2

Nota: Este panel es sólo para visualización y no bloquea la negociación.

Entradas y personalización (Guía rápida)

InpTF : marco de tiempo utilizado para los cálculos de la señal

Modo Lote : Lotes fijos o % de riesgo

GridStepPoints / Max_Adds / Lot_Factor : comportamiento de la rejilla

TP/SL de cesta: salidas a nivel de cesta

TP dinámico : TP diferente en función de las adiciones

Filtros de tendencia : Filtros opcionales EMA/HMA

Protecciones de ejecución: límite de spread, deslizamiento, enfriamiento

Notas importantes

Funciona mejor en los principales pares de divisas con spread estable y buena liquidez.

Use MaxSpreadPoints para protegerse contra malas ejecuciones.

Para el filtro HMA , active UseHMAFilter sólo si el indicador HMA requerido está instalado y disponible.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Novedades en v2.30a

✅ Validación de mercado-ejecución segura

El EA ahora previene la colocación de operaciones cuando el margen es insuficiente, mejorando la estabilidad durante entornos de bajo balance y pruebas automatizadas.

Configuración recomendada

Marco temporal: M15 / H1

Comience con una configuración conservadora: Modo conservador Lotes fijos bajos o % de riesgo bajo Paso de rejilla moderado Filtro de spread ajustado

Aumente la agresividad sólo después de realizar pruebas.

Descargo de responsabilidad

El trading es arriesgado. Este EA es una herramienta y no garantiza beneficios. Usted es responsable de su configuración de riesgo, las condiciones del broker y la gestión de su cuenta.