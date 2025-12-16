LFA TDI entry
- Indicadores
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
✅ Motor de señales TDI (3 tipos de señales)
-
Aleta de tiburón (reentrada)
-
Cruz MBL
-
Cruz MA (cruz verde/roja)
✅ Filtro de guía de nivel
-
Elige cómo se validan las señales alrededor del nivel medio (por defecto 50):
-
Modo ZONA
-
Modo CROSS50
-
-
Nivel medio y tolerancia personalizados
✅ Filtros de tendencia
-
Filtro de tendencia EMA opcional (EMA rápida/lenta).
-
Filtro HMA opcional (requiere el indicador HMA si está activado)
Modos de entrada
-
Modo conservador: una cesta a la vez por símbolo.
-
Modo agresivo: permite múltiples cestas