LFA TDI entry

Motor de señales TDI (3 tipos de señales)

  • Aleta de tiburón (reentrada)

  • Cruz MBL

  • Cruz MA (cruz verde/roja)

Filtro de guía de nivel

  • Elige cómo se validan las señales alrededor del nivel medio (por defecto 50):

    • Modo ZONA

    • Modo CROSS50

  • Nivel medio y tolerancia personalizados

Filtros de tendencia

  • Filtro de tendencia EMA opcional (EMA rápida/lenta).

  • Filtro HMA opcional (requiere el indicador HMA si está activado)

Modos de entrada

  • Modo conservador: una cesta a la vez por símbolo.

  • Modo agresivo: permite múltiples cestas


