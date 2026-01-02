TDI Smart Level Ultimate

🔹 TDI Smart Money - Ultimate EA (MT4)

TDI Smart Money - Ultimate EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4, construido en torno a la confluencia del Traders Dynamic Index (TDI) y el estilo smart-money.

El Asesor Experto está diseñado para gestionar las operaciones de forma sistemática utilizando la lógica de cesta, filtros opcionales, y robustas salvaguardas de ejecución que cumplen con los requisitos de MetaTrader Market.

Características principales

Lógica de entrada basada en TDI

Utiliza las condiciones del Índice Dinámico de Traders (TDI) para identificar oportunidades de negociación

Admite múltiples componentes de confirmación para entradas estructuradas

Diseñado para una lógica de estilo discrecional traducida en automatización

Filtros de dinero inteligente (opcional)

Lógica de soporte y resistencia / oferta y demanda

Filtrado de prima / descuento de Fibonacci

Filtros de alineación de tendencias (opcional)

Estos filtros pueden activarse o desactivarse mediante entradas.

✅ Gestión de operaciones multicesta

Cada señal puede crear y gestionar su propia cesta

Seguimiento independiente de la cesta mediante números mágicos únicos

Adecuado para operadores que prefieren una gestión estructurada de cestas en lugar de operaciones individuales

✅ Lógica de cuadrícula y escalado

Construcción de posiciones opcional con estilo de cuadrícula

Distancia de cuadrícula ajustable y adiciones máximas

Controles de progresión de lotes disponibles a través de entradas

✅ Sistema de salida a nivel de cesta

Opciones de Take Profit de la cesta

Opciones de stop loss de la cesta

Lógica de punto de equilibrio

Manejo dinámico de la cesta basado en resultados flotantes

✅ Ejecución segura para el mercado (compatible con la validación)

Comprobación previa del margen antes de cada operación

Reducción automática del lote cuando el margen es insuficiente

Omisión de operaciones cuando las condiciones no son ejecutables

Protección de la tasa de órdenes para evitar la sobrecarga del terminal

Estas salvaguardas garantizan un funcionamiento sin problemas durante la prueba de estrategias, la validación del mercado y la negociación en tiempo real.

⚙️ Entradas personalizables

Opciones de tamaño de lote

Distancia de rejilla y adiciones máximas

Modos TP / SL de cesta

Filtros de tendencia y zona

Parámetros de ejecución y seguridad

Todos los ajustes son totalmente ajustables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias de riesgo.

Uso recomendado

Marcos temporales: H1 y superiores

Símbolos: Pares de divisas mayores y menores (se recomienda realizar pruebas)

Tipo de cuenta: Estándar o ECN

VPS: Recomendado para operación continua

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar conlleva riesgos.

Este Asesor Experto utiliza técnicas avanzadas de gestión de operaciones que pueden aumentar la exposición en determinadas condiciones de mercado. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y aplique una gestión del riesgo adecuada.

Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.

🛠️ Actualizaciones y Soporte

Actualizaciones gratuitas incluidas

Mejoras continuas de estabilidad y rendimiento

Construido para cumplir con los estándares de calidad de MetaTrader Market

✅ ¿Por qué elegir este EA?