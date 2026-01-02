TDI Smart Level Ultimate
- Asesores Expertos
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Versión: 4.40
- Activaciones: 5
🔹 TDI Smart Money - Ultimate EA (MT4)
TDI Smart Money - Ultimate EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4, construido en torno a la confluencia del Traders Dynamic Index (TDI) y el estilo smart-money.
El Asesor Experto está diseñado para gestionar las operaciones de forma sistemática utilizando la lógica de cesta, filtros opcionales, y robustas salvaguardas de ejecución que cumplen con los requisitos de MetaTrader Market.
Características principales
Lógica de entrada basada en TDI
-
Utiliza las condiciones del Índice Dinámico de Traders (TDI) para identificar oportunidades de negociación
-
Admite múltiples componentes de confirmación para entradas estructuradas
-
Diseñado para una lógica de estilo discrecional traducida en automatización
Filtros de dinero inteligente (opcional)
-
Lógica de soporte y resistencia / oferta y demanda
-
Filtrado de prima / descuento de Fibonacci
-
Filtros de alineación de tendencias (opcional)
Estos filtros pueden activarse o desactivarse mediante entradas.
✅ Gestión de operaciones multicesta
-
Cada señal puede crear y gestionar su propia cesta
-
Seguimiento independiente de la cesta mediante números mágicos únicos
-
Adecuado para operadores que prefieren una gestión estructurada de cestas en lugar de operaciones individuales
✅ Lógica de cuadrícula y escalado
-
Construcción de posiciones opcional con estilo de cuadrícula
-
Distancia de cuadrícula ajustable y adiciones máximas
-
Controles de progresión de lotes disponibles a través de entradas
✅ Sistema de salida a nivel de cesta
-
Opciones de Take Profit de la cesta
-
Opciones de stop loss de la cesta
-
Lógica de punto de equilibrio
-
Manejo dinámico de la cesta basado en resultados flotantes
✅ Ejecución segura para el mercado (compatible con la validación)
-
Comprobación previa del margen antes de cada operación
-
Reducción automática del lote cuando el margen es insuficiente
-
Omisión de operaciones cuando las condiciones no son ejecutables
-
Protección de la tasa de órdenes para evitar la sobrecarga del terminal
Estas salvaguardas garantizan un funcionamiento sin problemas durante la prueba de estrategias, la validación del mercado y la negociación en tiempo real.
⚙️ Entradas personalizables
-
Opciones de tamaño de lote
-
Distancia de rejilla y adiciones máximas
-
Modos TP / SL de cesta
-
Filtros de tendencia y zona
-
Parámetros de ejecución y seguridad
Todos los ajustes son totalmente ajustables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias de riesgo.
Uso recomendado
-
Marcos temporales: H1 y superiores
-
Símbolos: Pares de divisas mayores y menores (se recomienda realizar pruebas)
-
Tipo de cuenta: Estándar o ECN
-
VPS: Recomendado para operación continua
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar conlleva riesgos.
Este Asesor Experto utiliza técnicas avanzadas de gestión de operaciones que pueden aumentar la exposición en determinadas condiciones de mercado. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y aplique una gestión del riesgo adecuada.
Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.
🛠️ Actualizaciones y Soporte
-
Actualizaciones gratuitas incluidas
-
Mejoras continuas de estabilidad y rendimiento
-
Construido para cumplir con los estándares de calidad de MetaTrader Market
✅ ¿Por qué elegir este EA?
-
Lógica estructurada al estilo del dinero inteligente
-
Gestión de operaciones clara basada en cestas
-
Reglas de ejecución totalmente conformes con el mercado
-
Diseñado para una automatización disciplinada y basada en reglas