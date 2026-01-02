TDI Smart Level Ultimate

🔹 TDI Smart Money - Ultimate EA (MT4)

TDI Smart Money - Ultimate EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4, construido en torno a la confluencia del Traders Dynamic Index (TDI) y el estilo smart-money.
El Asesor Experto está diseñado para gestionar las operaciones de forma sistemática utilizando la lógica de cesta, filtros opcionales, y robustas salvaguardas de ejecución que cumplen con los requisitos de MetaTrader Market.

Características principales

Lógica de entrada basada en TDI

  • Utiliza las condiciones del Índice Dinámico de Traders (TDI) para identificar oportunidades de negociación

  • Admite múltiples componentes de confirmación para entradas estructuradas

  • Diseñado para una lógica de estilo discrecional traducida en automatización

Filtros de dinero inteligente (opcional)

  • Lógica de soporte y resistencia / oferta y demanda

  • Filtrado de prima / descuento de Fibonacci

  • Filtros de alineación de tendencias (opcional)
    Estos filtros pueden activarse o desactivarse mediante entradas.

✅ Gestión de operaciones multicesta

  • Cada señal puede crear y gestionar su propia cesta

  • Seguimiento independiente de la cesta mediante números mágicos únicos

  • Adecuado para operadores que prefieren una gestión estructurada de cestas en lugar de operaciones individuales

✅ Lógica de cuadrícula y escalado

  • Construcción de posiciones opcional con estilo de cuadrícula

  • Distancia de cuadrícula ajustable y adiciones máximas

  • Controles de progresión de lotes disponibles a través de entradas

✅ Sistema de salida a nivel de cesta

  • Opciones de Take Profit de la cesta

  • Opciones de stop loss de la cesta

  • Lógica de punto de equilibrio

  • Manejo dinámico de la cesta basado en resultados flotantes

✅ Ejecución segura para el mercado (compatible con la validación)

  • Comprobación previa del margen antes de cada operación

  • Reducción automática del lote cuando el margen es insuficiente

  • Omisión de operaciones cuando las condiciones no son ejecutables

  • Protección de la tasa de órdenes para evitar la sobrecarga del terminal

Estas salvaguardas garantizan un funcionamiento sin problemas durante la prueba de estrategias, la validación del mercado y la negociación en tiempo real.

⚙️ Entradas personalizables

  • Opciones de tamaño de lote

  • Distancia de rejilla y adiciones máximas

  • Modos TP / SL de cesta

  • Filtros de tendencia y zona

  • Parámetros de ejecución y seguridad

Todos los ajustes son totalmente ajustables para adaptarse a diferentes estilos de negociación y preferencias de riesgo.

Uso recomendado

  • Marcos temporales: H1 y superiores

  • Símbolos: Pares de divisas mayores y menores (se recomienda realizar pruebas)

  • Tipo de cuenta: Estándar o ECN

  • VPS: Recomendado para operación continua

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar conlleva riesgos.
Este Asesor Experto utiliza técnicas avanzadas de gestión de operaciones que pueden aumentar la exposición en determinadas condiciones de mercado. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y aplique una gestión del riesgo adecuada.

Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios.

🛠️ Actualizaciones y Soporte

  • Actualizaciones gratuitas incluidas

  • Mejoras continuas de estabilidad y rendimiento

  • Construido para cumplir con los estándares de calidad de MetaTrader Market

✅ ¿Por qué elegir este EA?

  • Lógica estructurada al estilo del dinero inteligente

  • Gestión de operaciones clara basada en cestas

  • Reglas de ejecución totalmente conformes con el mercado

  • Diseñado para una automatización disciplinada y basada en reglas


Otros productos de este autor
TDI Pro Grid Basket EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
Resumen: TDI Pro Grid Basket EA es un Asesor Experto basado en la cuadrícula que combina el poder de las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI) con la gestión inteligente del dinero de la cesta. Está diseñado para el comercio de tendencia con rejilla flexible agrega, tamaño de lote basado en el riesgo, y acumulativa a nivel de cesta de tomar ganancias. Características principales: Señales TDI: Sharkfin, cruce MBL y cruce MA (configurable, ANY/ALL). Filtro de tendencia: Filtro de confirma
LFA EA Pro
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
Visión general TDI Grid Basket v2.30a es un EA de cesta múltiple construido en torno a las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI) . Abre una operación inicial cuando las condiciones de su TDI se alinean, y luego gestiona la posición como una cesta , añadiendo entradas en la parrilla sólo cuando el precio se mueve en contra de la última entrada por un paso de parrilla definido. El EA tiene como objetivo una toma de beneficios a nivel de cesta (desde el punto de equilibrio) e incluye un clar
LFA TDI entry
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Indicadores
Motor de señales TDI (3 tipos de señales) Aleta de tiburón (reentrada) Cruz MBL Cruz MA (cruz verde/roja) Filtro de guía de nivel Elige cómo se validan las señales alrededor del nivel medio (por defecto 50): Modo ZONA Modo CROSS50 Nivel medio y tolerancia personalizados Filtros de tendencia Filtro de tendencia EMA opcional (EMA rápida/lenta). Filtro HMA opcional (requiere el indicador HMA si está activado) Modos de entrada Modo conservador : una cesta a la vez por símbolo. Modo agresivo :
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
Visión general TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 es un sistema de trading automatizado construido en torno al Índice Dinámico de Traders (TDI) y la confluencia del estilo smart-money. El EA abre operaciones sólo cuando sus condiciones de señal TDI seleccionadas se alinean con filtros opcionales como zonas de Oferta/Demanda , prima/descuento Fibonacci y filtros de tendencia . Cada señal puede crear su propia cesta independiente, lo que significa que el EA puede gestionar múltiples cestas
HMA Multi Basket Grid EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
HMA Multi-Basket Grid EA (MT4) HMA Multi-Basket Grid EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4 diseñado para gestionar múltiples cestas comerciales independientes utilizando un enfoque de cuadrícula estructurada. El Asesor Experto se centra en la gestión de órdenes, el control de cestas y la gestión de riesgos , por lo que es adecuado para los operadores que desean un marco de cuadrícula organizada en lugar de un sistema de una sola operación. Características
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario