TDI Pro Grid Basket EA
- Asesores Expertos
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TDI Pro Grid Basket EA es un Asesor Experto basado en la cuadrícula que combina el poder de las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI) con la gestión inteligente del dinero de la cesta. Está diseñado para el comercio de tendencia con rejilla flexible agrega, tamaño de lote basado en el riesgo, y acumulativa a nivel de cesta de tomar ganancias.
Características principales:
-
Señales TDI: Sharkfin, cruce MBL y cruce MA (configurable, ANY/ALL).
-
Filtro de tendencia: Filtro de confirmación EMA 50/200.
-
Dimensionamiento inteligente: Lote fijo o % de riesgo de renta variable.
-
Grid adds: distancia fija, con multiplicador de lote.
-
Cesta TP: Cierra todas las operaciones por % de renta variable u objetivo monetario.
-
Cesta SL: Red de seguridad opcional por % de renta variable o dinero.
-
Líneas de proyección: Niveles TP/SL visuales actualizados dinámicamente.
-
Controles de calidad de las operaciones: Filtro de spread, deslizamiento, barras de enfriamiento.
-
Una cesta por símbolo/magia: seguro, sencillo, eficaz.
Ventajas:
-
Marco R/R claro (ATR o puntos).
-
El objetivo de beneficio acumulado garantiza salidas coherentes.
-
Sólida protección de la renta variable.
-
Funciona en todos los símbolos y plazos.
-
Perfecto para una cuenta cent, y bueno para una gran cuenta de prop firm con la función SL activada.