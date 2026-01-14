HFT Gold Scalping Machine 101

Por Eng. Mohamed Mohsen

🚀 Transforme cada movimiento del mercado en una oportunidad

Golden Trap Scalper101 es un sistema de scalping potente, totalmente automatizado y basado en una rejilla, diseñado específicamente parael XAUUSD (ORO) y compatible concualquier marco temporal.

El EA utiliza una rejilla dinámica de órdenes pendientes queatrapa los movimientos de los precios, capturando beneficios tanto si el mercado tiende como si oscila.

Diseñado para los traders que deseanun bajo mantenimiento, untrading de alta frecuencia yuna fuerte protección del capital, este AE combina una colocación de órdenes inteligente basada en la volatilidad con sólidas funciones de seguridad de la cuenta.

Ya sea que usted scalp movimientos cortos o cazar oscilaciones intradía - Golden Trap Scalper101 hace el trabajo pesado para usted.

🔶 1. Sistema de cuadrícula de orden pendiente adaptable

El EA coloca automáticamente órdenes de COMPRA/VENTA Stop o Límite basadas en su preferencia:

Buy Grid Above Market

Cuadrícula de venta por debajo del mercado

Espaciado de rejilla totalmente personalizable (PipStep)

Múltiples órdenes pendientes por lado (hasta 10 niveles)

Esto crea una "Trampa Dorada" que atrapa movimientos en ambas direcciones.

🔶 2. Perfecto para Scalping XAUUSD

Originalmente optimizado parael Oro, el EA tiene un rendimiento excepcional en:

✔ Mercados de movimientos rápidos

✔ Condiciones de ruptura

✔ Caídas de reversión media

✔ Sesiones de cambio de tendencia

✔ No atascado con órdenes

✔ Cortar el riesgo rápidamente

Puedes usarlo enM1, M5, M15, o cualquier timeframe dependiendo de tu estrategia.

🔶 3. Control total sobre el riesgo y la gestión del dinero

La protección de tu capital es la prioridad.

El EA incluye:

✔Protección inteligente contra pérdidas de capital (Auto Shutdown)

Detiene las operaciones y cierra todas las órdenes cuando la equidad cae por debajo de su umbral establecido.

Por defecto:Límite máximo de pérdida del 20%.

✔Protección de Equidad Mínima

EA deja de operar cuando la equidad cae por debajo de su mínimo definido.

Tamaño de lote dinámico y normalizado

Adapta automáticamente el tamaño del lote en función de los requisitos del broker.

✔SL/TP configurable para cada orden.

Take Profit en pips

Stop Loss en pips

Control total on/off

🔶 4. Ejecución de operaciones limpia y segura

Control de deslizamiento

Filtrado de números mágicos para un uso multi-EA seguro

Normalización de lotes compatible con brokers

Garantiza que no se envíen operaciones con demasiada frecuencia (temporizador interno antispam)

Gestión automática del contexto de operaciones ocupadas

🔶 5. Totalmente automatizado de principio a fin

Sólo tiene que establecer sus parámetros una vez.

El EA entonces automáticamente:

✔ Construir rejillas

✔ Refrescar brechas

✔ Gestionar las posiciones abiertas

✔ Cerrar todo cuando se alcanzan los límites de seguridad.

Está diseñado paraun funcionamiento manos libres 24/5.

Ajustes generales

PipStep (distancia de rejilla)

TakeProfitPips

StopLossPips

LotSize

Deslizamiento

Controles de rejilla

Activar parrilla de compra

Tipo de operación por encima del mercado (COMPRA/VENTA)

Activar cuadrícula de venta

Tipo de operación por debajo del mercado (COMPRA/VENTA)

Controles de seguridad

Activar StopLoss

Capital mínimo

Activar protección contra pérdidas de capital

MaxLossPercent

MagicNumber

Cierre automático total

🛡️

Si la reducción de la equidad supera el límite establecido:

➡️ EACierra todas las operaciones abiertas

➡️ EAElimina todas las órdenes pendientes

➡️ EADetiene la colocación de nuevas órdenes

✔ No Overtrading

El retardo interno garantiza que las órdenes no se envíen con demasiada frecuencia.

✔ Corredor amigable

Cumple con:

Nivel de paradas de símbolo

Volumen paso/min/max

Tipo de llenado VUELTA

GTC tiempo pendiente

Golden Trap Scalper101 es perfecto para:

✔ Gold Scalpers

✔ Grid Traders

✔ Prop Traders

✔ Swing & Intraday traders

✔ Traders que quieren un sistema de baja gestión

✔ Traders que buscan automatización de rejilla de riesgo controlado.

La configuración por defecto es la mejor

Cámbiela según su tipo de fondo y cuenta debido a

