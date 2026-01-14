HFT Gold Scalping Machine 101
- Asesores Expertos
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Por Eng. Mohamed Mohsen
Versión 1.11
🚀 Transforme cada movimiento del mercado en una oportunidad
Golden Trap Scalper101 es un sistema de scalping potente, totalmente automatizado y basado en una rejilla, diseñado específicamente parael XAUUSD (ORO) y compatible concualquier marco temporal.
El EA utiliza una rejilla dinámica de órdenes pendientes queatrapa los movimientos de los precios, capturando beneficios tanto si el mercado tiende como si oscila.
Diseñado para los traders que deseanun bajo mantenimiento, untrading de alta frecuencia yuna fuerte protección del capital, este AE combina una colocación de órdenes inteligente basada en la volatilidad con sólidas funciones de seguridad de la cuenta.
Ya sea que usted scalp movimientos cortos o cazar oscilaciones intradía - Golden Trap Scalper101 hace el trabajo pesado para usted.✨ Principales características y ventajas
🔶 1. Sistema de cuadrícula de orden pendiente adaptable
El EA coloca automáticamente órdenes de COMPRA/VENTA Stop o Límite basadas en su preferencia:
-
Buy Grid Above Market
-
Cuadrícula de venta por debajo del mercado
-
Espaciado de rejilla totalmente personalizable (PipStep)
-
Múltiples órdenes pendientes por lado (hasta 10 niveles)
Esto crea una "Trampa Dorada" que atrapa movimientos en ambas direcciones.
🔶 2. Perfecto para Scalping XAUUSD
Originalmente optimizado parael Oro, el EA tiene un rendimiento excepcional en:
✔ Mercados de movimientos rápidos
✔ Condiciones de ruptura
✔ Caídas de reversión media
✔ Sesiones de cambio de tendencia
✔ No atascado con órdenes
✔ Cortar el riesgo rápidamente
Puedes usarlo enM1, M5, M15, o cualquier timeframe dependiendo de tu estrategia.
🔶 3. Control total sobre el riesgo y la gestión del dinero
La protección de tu capital es la prioridad.
El EA incluye:
✔Protección inteligente contra pérdidas de capital (Auto Shutdown)
Detiene las operaciones y cierra todas las órdenes cuando la equidad cae por debajo de su umbral establecido.
Por defecto:Límite máximo de pérdida del 20%.
✔Protección de Equidad Mínima
EA deja de operar cuando la equidad cae por debajo de su mínimo definido.
Tamaño de lote dinámico y normalizado
Adapta automáticamente el tamaño del lote en función de los requisitos del broker.
✔SL/TP configurable para cada orden.
-
Take Profit en pips
-
Stop Loss en pips
-
Control total on/off
🔶 4. Ejecución de operaciones limpia y segura
-
Control de deslizamiento
-
Filtrado de números mágicos para un uso multi-EA seguro
-
Normalización de lotes compatible con brokers
-
Garantiza que no se envíen operaciones con demasiada frecuencia (temporizador interno antispam)
-
Gestión automática del contexto de operaciones ocupadas
🔶 5. Totalmente automatizado de principio a fin
Sólo tiene que establecer sus parámetros una vez.
El EA entonces automáticamente:
✔ Construir rejillas
✔ Refrescar brechas
✔ Gestionar las posiciones abiertas
✔ Cerrar todo cuando se alcanzan los límites de seguridad.
Está diseñado paraun funcionamiento manos libres 24/5.📌 Visión general de las entradas
Ajustes generales
-
PipStep (distancia de rejilla)
-
TakeProfitPips
-
StopLossPips
-
LotSize
-
Deslizamiento
Controles de rejilla
-
Activar parrilla de compra
-
Tipo de operación por encima del mercado (COMPRA/VENTA)
-
Activar cuadrícula de venta
-
Tipo de operación por debajo del mercado (COMPRA/VENTA)
Controles de seguridad
-
Activar StopLoss
-
Capital mínimo
-
Activar protección contra pérdidas de capital
-
MaxLossPercent
-
MagicNumber
Cierre automático total
Si la reducción de la equidad supera el límite establecido:
➡️ EACierra todas las operaciones abiertas
➡️ EAElimina todas las órdenes pendientes
➡️ EADetiene la colocación de nuevas órdenes
✔ No Overtrading
El retardo interno garantiza que las órdenes no se envíen con demasiada frecuencia.
✔ Corredor amigable
Cumple con:
-
Nivel de paradas de símbolo
-
Volumen paso/min/max
-
Tipo de llenado VUELTA
-
GTC tiempo pendiente
Golden Trap Scalper101 es perfecto para:
✔ Gold Scalpers
✔ Grid Traders
✔ Prop Traders
✔ Swing & Intraday traders
✔ Traders que quieren un sistema de baja gestión
✔ Traders que buscan automatización de rejilla de riesgo controlado.
-
Símbolo: XAUUSD
-
Plazo: Cualquiera (M1-H1 recomendado)
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread preferido
-
Saldo mínimo: $200+
-
Apalancamiento: 1 :200 o superior recomendado
Ajuste el apalancamiento debido a su fondo , menor fondo necesita mayor apalancamiento, y transfiera sus ganancias diariamente y mantenga sólo el fondo principal
💎 Por qué Golden Trap Scalper101 se destaca
✔ Precisión de rejilla multinivel
✔ Fuerte protección contra drawdown
✔ Alta captura de beneficios en mercados volátiles
✔ Lógica inteligente de autogestión
✔ Optimizado para Oro - pero flexible para muchos pares
✔ Código limpio, estable y profesional
¿Por qué la venta de este bot en muy buen precio, mientras que tan eficiente y rentable: porque más comerciantes utilizan este bot más este bot ser altamente eficiente y la brecha de beneficios se hace más alta tener la oportunidad y unirse a nuestra comunidad rentable
buena suerte
Esto no es sólo otro EA -
se trata de uncompleto motor automatizado scalping construido para las condiciones reales de negociación.