HFT Gold Scalping Machine 101

🔥 Golden Trap Scalper101 - Smart Grid Scalping EA para XAUUSD (Todos los marcos de tiempo) 🔥

Por Eng. Mohamed Mohsen
Versión 1.11

https://www.mql5.com/en/market/product/151470?source=Site+Market+My+Products+Page#description

🚀 Transforme cada movimiento del mercado en una oportunidad

Golden Trap Scalper101 es un sistema de scalping potente, totalmente automatizado y basado en una rejilla, diseñado específicamente parael XAUUSD (ORO) y compatible concualquier marco temporal.
El EA utiliza una rejilla dinámica de órdenes pendientes queatrapa los movimientos de los precios, capturando beneficios tanto si el mercado tiende como si oscila.

Diseñado para los traders que deseanun bajo mantenimiento, untrading de alta frecuencia yuna fuerte protección del capital, este AE combina una colocación de órdenes inteligente basada en la volatilidad con sólidas funciones de seguridad de la cuenta.

Ya sea que usted scalp movimientos cortos o cazar oscilaciones intradía - Golden Trap Scalper101 hace el trabajo pesado para usted.

✨ Principales características y ventajas

🔶 1. Sistema de cuadrícula de orden pendiente adaptable

El EA coloca automáticamente órdenes de COMPRA/VENTA Stop o Límite basadas en su preferencia:

  • Buy Grid Above Market

  • Cuadrícula de venta por debajo del mercado

  • Espaciado de rejilla totalmente personalizable (PipStep)

  • Múltiples órdenes pendientes por lado (hasta 10 niveles)
    Esto crea una "Trampa Dorada" que atrapa movimientos en ambas direcciones.

🔶 2. Perfecto para Scalping XAUUSD

Originalmente optimizado parael Oro, el EA tiene un rendimiento excepcional en:
✔ Mercados de movimientos rápidos
✔ Condiciones de ruptura
✔ Caídas de reversión media
✔ Sesiones de cambio de tendencia

✔ No atascado con órdenes

✔ Cortar el riesgo rápidamente

Puedes usarlo enM1, M5, M15, o cualquier timeframe dependiendo de tu estrategia.

🔶 3. Control total sobre el riesgo y la gestión del dinero

La protección de tu capital es la prioridad.
El EA incluye:

Protección inteligente contra pérdidas de capital (Auto Shutdown)

Detiene las operaciones y cierra todas las órdenes cuando la equidad cae por debajo de su umbral establecido.
Por defecto:Límite máximo de pérdida del 20%.

Protección de Equidad Mínima

EA deja de operar cuando la equidad cae por debajo de su mínimo definido.

Tamaño de lote dinámico y normalizado

Adapta automáticamente el tamaño del lote en función de los requisitos del broker.

SL/TP configurable para cada orden.

  • Take Profit en pips

  • Stop Loss en pips

  • Control total on/off

🔶 4. Ejecución de operaciones limpia y segura

  • Control de deslizamiento

  • Filtrado de números mágicos para un uso multi-EA seguro

  • Normalización de lotes compatible con brokers

  • Garantiza que no se envíen operaciones con demasiada frecuencia (temporizador interno antispam)

  • Gestión automática del contexto de operaciones ocupadas

🔶 5. Totalmente automatizado de principio a fin

Sólo tiene que establecer sus parámetros una vez.
El EA entonces automáticamente:
✔ Construir rejillas
✔ Refrescar brechas
✔ Gestionar las posiciones abiertas
✔ Cerrar todo cuando se alcanzan los límites de seguridad.

Está diseñado paraun funcionamiento manos libres 24/5.

📌 Visión general de las entradas

Ajustes generales

  • PipStep (distancia de rejilla)

  • TakeProfitPips

  • StopLossPips

  • LotSize

  • Deslizamiento

Controles de rejilla

  • Activar parrilla de compra

  • Tipo de operación por encima del mercado (COMPRA/VENTA)

  • Activar cuadrícula de venta

  • Tipo de operación por debajo del mercado (COMPRA/VENTA)

Controles de seguridad

  • Activar StopLoss

  • Capital mínimo

  • Activar protección contra pérdidas de capital

  • MaxLossPercent

  • MagicNumber

🛡️ Mecanismos de seguridad incorporados

Cierre automático total

Si la reducción de la equidad supera el límite establecido:
➡️ EACierra todas las operaciones abiertas
➡️ EAElimina todas las órdenes pendientes
➡️ EADetiene la colocación de nuevas órdenes

✔ No Overtrading

El retardo interno garantiza que las órdenes no se envíen con demasiada frecuencia.

✔ Corredor amigable

Cumple con:

  • Nivel de paradas de símbolo

  • Volumen paso/min/max

  • Tipo de llenado VUELTA

  • GTC tiempo pendiente

🎯 ¿Para quién es este EA?

Golden Trap Scalper101 es perfecto para:

✔ Gold Scalpers
✔ Grid Traders
✔ Prop Traders
✔ Swing & Intraday traders
✔ Traders que quieren un sistema de baja gestión
✔ Traders que buscan automatización de rejilla de riesgo controlado.

📈 Configuración recomendada
La configuración por defecto es la mejor
Cámbiela según su tipo de fondo y cuenta debido a
Su prueba de espalda..............

  • Símbolo: XAUUSD

  • Plazo: Cualquiera (M1-H1 recomendado)

  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread preferido

  • Saldo mínimo: $200+

  • Apalancamiento: 1 :200 o superior recomendado

    Ajuste el apalancamiento debido a su fondo , menor fondo necesita mayor apalancamiento, y transfiera sus ganancias diariamente y mantenga sólo el fondo principal


💎 Por qué Golden Trap Scalper101 se destaca

✔ Precisión de rejilla multinivel
✔ Fuerte protección contra drawdown
✔ Alta captura de beneficios en mercados volátiles
✔ Lógica inteligente de autogestión
✔ Optimizado para Oro - pero flexible para muchos pares
✔ Código limpio, estable y profesional

¿Por qué la venta de este bot en muy buen precio, mientras que tan eficiente y rentable: porque más comerciantes utilizan este bot más este bot ser altamente eficiente y la brecha de beneficios se hace más alta tener la oportunidad y unirse a nuestra comunidad rentable

buena suerte

Esto no es sólo otro EA -
se trata de uncompleto motor automatizado scalping construido para las condiciones reales de negociación.


Productos recomendados
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA -DE40/ Tec100 EA trabajando con alta y baja de la última vela. Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30 -inp1_ =Hora de trab
FREE
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Gold Zone EA
Simon Reger
4.43 (7)
Asesores Expertos
Gold Zone EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que analiza la estructura del mercado mediante zonas de oferta y demanda (Supply & Demand) y ejecuta operaciones basadas en reacciones de precio definidas. El EA integra detección de zonas, análisis de impulso, filtro EMA, múltiples niveles de Take Profit, Break Even, Trailing Stop y un panel de trading manual incorporado directamente en el gráfico. El EA funciona en una amplia variedad de instrumentos, incluidos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD,
FREE
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Asesores Expertos
EA MT5 AUDCAD con Estrategia Martingala Totalmente Automatizada El Experto de Doble Cuadrícula AUDCAD es un Asesor Experto (EA) optimizado específicamente para el par de divisas AUD/CAD en el marco temporal M15. Independientemente de la tendencia actual, el EA abre continuamente posiciones de compra y venta (0,01 lote), que se gestionan mediante un innovador sistema de cuadrícula. El EA está diseñado para cuentas de cobertura con un apalancamiento de 1:500. ¿Cómo funciona el EA? El EA abre
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Trend Following EA Simple
Van Quang Nguyen
Asesores Expertos
Descripción General Trending Following EA Simple es un Asesor Experto robusto de seguimiento de tendencia, diseñado para capturar los movimientos principales del mercado con una lógica sencilla pero altamente efectiva. Al centrarse en configuraciones de alta probabilidad dentro de tendencias sostenidas, elimina la complejidad y busca un rendimiento constante. Este EA está optimizado para instrumentos populares y volátiles, y funciona perfectamente en el marco temporal H2, lo que lo convierte en
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Asesores Expertos
Totalmente automatizado, que no utiliza estrategias de cuadrícula, martingala, promediando posiciones, esperando una pérdida, etc. La idea no es complicada, cuando plana, 2 órdenes limitadas se establecen cuando se utiliza USE_LIMIT_ORDERS = true, de lo contrario se negocia por mercado. Cuando se dispara una orden, la posición se cierra por TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT en una situación fallida por STOP_LOSS_VIRTUAL. O se eliminan las órdenes. Después de cerrar una posición, el
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Asesores Expertos
Boris- Asesor Experto totalmente automático y agresivo basado en cálculos matemáticos, escrito específicamente para el par de divisas EUR/USD. Periodo H1. ¡El Asesor Experto utiliza su propio stopploss y take profit virtuales automáticos ! Su corredor no verá, retrasar la modificación, se olvide de poner una parada y así sucesivamente. Recomiendo probar sólo con calidad 100% ticks de corredores que dan cotizaciones reales. Parámetros de entrada: Magic=77777; - Magia de las ordenes StartHour=1
Dex 900 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
DEX900 abajo ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional cuando tomar un comercio sin ninguna emoción. El bot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss). Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y cerrado lat precio con la ayuda de RSI, MACD y e
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - La inteligencia institucional se une a la arquitectura del dinero inteligente DONDE LA LÓGICA DE LOS BANCOS CENTRALES SE UNE A LA PRECISIÓN ALGORÍTMICA SET FILE: MQL5 CHAT LINK EN OFERTA: SOLO $977.00 - VALIDO PARA LAS PROXIMAS 10 VENTAS PROXIMO PRECIO $9977.00 PRISA RESUMEN DEL SISTEMA BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP representa la convergencia de dos paradigmas dominantes del mercado: La metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts (SMC)-sintetizados en u
Evening Scalper Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.47 (15)
Asesores Expertos
EA tiene registros de seguimiento en vivo con drawdown bajo : Señal en vivo - Los mejores pares Señal en vivo - Todos los pares Evening Scalper Pro es el sistema de trading de reversión de medias más avanzado que opera durante la sesión americana. Es muy diferente de la mayoría de los otros sistemas de scalping, ya que utiliza una lógica de trading única en pares cruzados que tienen una fuerte tendencia a la reversión de la media con altos objetivos de beneficios. EA entra en el mercado con ór
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Make me money
Gabriel Selegean
Asesores Expertos
El Make me Money EA es un MQL5 Expert advisor que le permite disfrutar de su tiempo libre mientras opera en su nombre, generando beneficios para usted. Si dispone de un capital limitado, no se preocupe. Con el EA Make me Money, puede empezar a obtener beneficios desde tan sólo 100$. Como se muestra en la captura de pantalla adjunta, con un capital inicial de sólo $ 100, usted puede ganar un beneficio de $ 221 en los primeros 6 meses de 2020, el comercio con un volumen mínimo de 0,01 lotes. Adem
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Asesores Expertos
HYPE – Un Algoritmo de Trading Inteligente, Adaptativo y Dinámico para los Mercados Modernos El éxito en los mercados financieros actuales requiere estrategias flexibles y dinámicas , en lugar de reglas rígidas y estáticas. Hype EA se distingue de los algoritmos tradicionales porque analiza los datos del mercado en tiempo real, se adapta a las condiciones cambiantes y optimiza automáticamente la gestión del riesgo . A diferencia de los sistemas estáticos, Hype EA se optimiza continuamente , uti
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Send Orders At Time
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Asesores Expertos
Esta nueva estrategia basada en el tiempo le permite programar órdenes precisas de compra/venta en cualquier momento predefinido , lo que le permite ejecutar operaciones basándose en el momento oportuno en lugar de en el análisis técnico. El sistema puede determinar automáticamente el tipo de orden (compra o venta) basándose en las confirmaciones técnicas proporcionadas por el RSI y las medias móviles. Usted tiene la libertad de ajustar y personalizar todos los parámetros relacionados con los cr
FREE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Dark Gold m1 TF
Hudhaifa Mohammed Salih Abdullah Ali
Asesores Expertos
Forex gold ea comercio con alta precisión Este ea le dará una mayor tasa de ganancias con menor drawdown , Número de orden es de 4 a 3 por mes . Este ea es optimizado por los datos de la historia de su corredor. Así que por favor póngase en contacto conmigo después de la compra . Tf : 1m Riesgo: 1000 = 0.05 tamaño de lote Ea Estrategia : 1- orden abierta : bandas de bollinger poder osos 2- orden de cierre : envolventes bandas de bollinger Por favor, envíeme su opinión
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
Asesores Expertos
Symbol Basket Control Panel es una utilidad de negociación profesional diseñada para agilizar la gestión multidivisa. Actúa como un centro de mando centralizado, permitiendo a los operadores ejecutar y gestionar cestas de operaciones a través de diferentes símbolos con una velocidad y precisión sin precedentes. En lugar de abrir y cerrar órdenes manualmente para cada par, este panel proporciona una interfaz gráfica de alto rendimiento para controlar toda su cartera desde un único gráfico. Caract
GomerAI MultiStrat Networked EA
GomerAI LLC
Asesores Expertos
Descripción de la nueva plataforma MT5 propuesta Lea esto antes de descargar. El Asesor Experto (EA) GomerAI MultiStrat Networked no es un "bot mágico" independiente. Si eso es lo que busca, este EA no es para usted. Este EA está diseñado para operar como parte de GomerAI AITL (AI Training Loop), un sistema de inteligencia en red en tiempo real que recopila datos de ejecución de operaciones, estado del mercado y contexto de indicadores, y luego retroalimenta el motor de trading con inteligencia
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Willain72ATM
He Ping Qing
Asesores Expertos
Esta estrategia es adecuada principalmente para audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) y otras divisas. Utiliza estrategias de cierre por lotes y cobertura, con una posición máxima de 9 órdenes.La pérdida flotante máxima de 10 años es de unos 1.000$, y la rentabilidad media mensual es de un 5-10%.Se recomienda operar 2-3 divisas con 3000usd. Descripción de parámetros: Clots: cantidad inicial única; NoTrade1: No trading time 1, se recomienda evitar la hora de publicación de datos por la noche. Ex
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.24 (17)
Asesores Expertos
VectorPrime — Sistema Algorítmico con Lógica Vectorial Multicapa VectorPrime es un sistema de trading autónomo diseñado para una ejecución estructurada en condiciones de mercado de múltiples marcos temporales. Su núcleo se basa en el concepto de análisis vectorial , donde la dinámica del precio se descompone en impulsos direccionales y estructuras matriciales. El sistema interpreta el flujo del mercado no como señales aisladas, sino como vectores interconectados que forman un mapa coherente. Mód
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Asesores Expertos
60% de descuento Descripción general; Este EA está hecho para ser utilizado en el mercado del Oro. Está hecho para operar con Oro en mente. Este Robot de Trading está basado en más de 14 años de patrones ganadores y abrirá operaciones por minutos, 24 horas al día. Se encargará de todo, desde abrir posiciones, cerrarlas, gestionar el riesgo. Características; - Asesor Experto Timeframe-Less que trabaja por segundos y recalcula todo con cualquier situación que pueda existir. - Vigilante dinámico
Restin RoboTrade MT5
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
Restin RoboTrade Software FinTech MT5 Este Asesor Experto diseñado específicamente tiene control de tiempo en el que se puede establecer el intervalo de tiempo dentro de un día y con una transición cada dos días. Estos parámetros : Usar control de tiempo , Hora de inicio y Hora final son los responsables del Control de tiempo. Tiene trailing. También tiene funciones ampliadas para la apertura de posiciones. El RoboTrader y EA funciona en cada tick. No puede mantener más de una posición en el
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Quantum Gold Master
Than Duc Hong Ha
Asesores Expertos
¡Hola a todos! Soy Quantum Gold , soy el mejor con el ORO. Sí, comercio el par XAUUSD con precisión y confianza, trayéndole oportunidades de comercio sin precedentes en el brillante mercado del oro. Quantum Gold ha demostrado ser el mejor EA de ORO jamás creado. Diseñamos estas técnicas para adaptarse a la última tendencia del mejor mercado a partir de 2025 hacia el futuro, el período anterior es sólo para el entrenamiento pasado IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Asesores Expertos
Todas las explicaciones sobre la estrategia: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Señales en vivo: Cuenta principal: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Segunda cuenta: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Aquí voy a explicar sólo la parte de las entradas de EA. ¡Este EA se actualizará constantemente con cosas nuevas e impredecibles que pueden llevar su rendimiento a un nivel mejor cada día! La compra de este EA no sólo tiene un sistema de comercio automático de gran alcance, sin
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.17 (30)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Asesores Expertos
SpeedScalper AI MT5 es un robot de scalping de última generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los pares de criptomonedas más populares BTCUSD . Desbloquea el poder del trading automatizado con este avanzado SpeedScalper AI MT5 específicamente diseñado para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramien
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Asesores Expertos
FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP , aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 co
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Asesores Expertos
<h1>MA Crossover EA Profesional</h1> <h2>Descripción general</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor es un sistema de trading automatizado basado en la estrategia de cruce de medias móviles con filtros adicionales de RSI y ADX para el análisis del mercado.</p> <p>Asesor Experto Profesional de MA Crossover. <h2>Características principales</h2> <ul> <li><strong>Estrategia Dual MA Crossover</strong>: Utiliza medias móviles rápidas y lentas para la detección de tendencias</li>. <li><strong>Filtro RSI
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma beneficios de forma inteligente durante las rupturas, capturando beneficios consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuent
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Asesores Expertos
Presentando mi nuevo Asesor Experto Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA utiliza el concepto de seguir las tendencias en la realización de análisis de mercado. Analizando las tendencias del mercado con los indicadores principales Banda de Bollinger y Media Móvil, al entrar en las operaciones, este EA también considera la zona de Orderblock que hace que el análisis sea más preciso. El algoritmo utilizado en el desarrollo de este EA es un algoritmo fiable tanto en la entrada y la gestión de menos
Otros productos de este autor
Trend Catcher 101
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
https://www.mql5.com/en/market/product/125319 MT5 El Trend Catcher 101 es un Asesor Experto potente y fiable que puede ayudarle a capturar los movimientos de tendencia del mercado después de la confirmación. Este EA se basa en el método real de movimiento de la energía del mercado. Se supone que en la sección de expertos, pero debido a algunos trucos que causan el arranque para evitar algunos oficios cuando el mercado inestable por lo que su incapaz de ser validado, de todos modos la prueba que
Long Catcher
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
https://www.mql5.com/en/market/product/128103 MEJOR PRECIO Sólo para los 5 primeros ejemplares. MT5 - Long Catcher es una herramienta automatizada diseñada específicamente para el par XAUUSD/GOLD. - Long Catcher es una herramienta automatizada que trabaja con otros pares pero usted tiene que monitorear especialmente el TP. - Long Catcher operará basado en el análisis que utiliza el concepto de poder seguir tendencias. -Tendencias En forex se define como la dirección general en la que el precio
Trade Assistant Order Manager Pro MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
Trade Assistant Order Manager Pro MT5 - Sistema de negociación inteligente, adaptable y totalmente automatizado Trade Assistant Order Manager Pro MT 5 es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para traders que buscan precisión, ejecución con riesgo controlado y un algoritmo inteligente capaz de adaptarse a las condiciones del mercado en tiempo real. Construido utilizando una lógica avanzada de precio-acción, confirmación ADX/RSI multicapa y tecnología dinámica de suspen
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilidades
El Gold Scalping Matrix es un algoritmo de negociación avanzado diseñado para capitalizar la acción del mercado y las inversiones de precios en el mercado del oro. Este innovador bot emplea el comportamiento del mercado en tiempo real, colocando inteligentemente órdenes de compra y venta en intervalos predeterminados alrededor del precio actual del mercado. *Características principales 1. *Análisis Psicológico*: El bot aprovecha los indicadores de sentimiento del mercado para identificar posi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario