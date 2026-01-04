Gold Midas

El precio actual es válido sólo durante 24 horas, después aumentará Gold
Midas - Algoritmo de precisión para operar con oro (XAUUSD)

Inspirado en el antiguo mito del Rey Midas, Gold Midas representa una interpretación moderna y algorítmica del legendario toque de oro, diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD).

En lugar de basarse en el azar o la emoción, Gold Midas se rige por una lógica matemática avanzada diseñada para detectar oportunidades de trading de alta calidad dentro de la naturaleza volátil y cambiante del oro. Desarrollado exclusivamente para el marco temporal M15, este Asesor Experto convierte la volatilidad del mercado en decisiones de trading estructuradas y basadas en reglas.

En su núcleo se encuentra el algoritmo patentado Midas Core, una combinación cuidadosamente elaborada de indicadores, filtros y reglas de gestión de riesgos que rigen las entradas y salidas de operaciones y la protección del capital. Cada componente ha sido optimizado para alinearse con el ritmo y el comportamiento únicos de la acción del precio del oro.

Aviso importante:
El precio del EA Gold Midas aumentará gradualmente a medida que se implementen características adicionales y el producto se acerque a su valoración final al por menor.

PARÁMETROS CLAVE DE NEGOCIACIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Instrumento: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal recomendado: M15

  • Depósito mínimo: 300 USD (se recomiendan 500 USD o más para obtener mejores resultados)

  • Apalancamiento mínimo: 1:30 o superior

  • Gestión del riesgo: Totalmente ajustable mediante un único parámetro definido por el usuario

  • Estilo de negociación: Estrategia de precisión intradía con protección multicapa

  • Facilidad de uso: 100% Plug & Play - no requiere configuración manual

    CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

    La exposición al riesgo en Gold Midas se controla exclusivamente a través de la pestaña Entradas utilizando un único parámetro numérico.
    El usuario selecciona unnivel de riesgo de 1 a 8, donde:

    • El nivel 1 representa la configuración más conservadora y protectora del capital.

    • El nivel 8 representa el nivel más alto de exposición al riesgo

    Esta configuración rigela lógica de dimensionamiento de las posiciones y el ajuste progresivo del volumen de operaciones a medida que cambia el saldo de la cuenta.No altera la lógica de la estrategia principal ni las condiciones de entrada.

    Los valores de Stop Loss y Take Profit se gestionan a través deparámetros internos separados del Asesor Experto. Estos valores han sidopre-optimizados y calibrados para la estrategia yno deben ser modificados por el usuario, ya que los cambios pueden afectar negativamente al comportamiento y estabilidad del sistema.

    PARÁMETROS DE LA ESTRATEGIA Y SIMPLICIDAD DE ENTRADA

    Gold Midas no expone los parámetros de entrada de la estrategia tradicional comúnmente asociados con los indicadores técnicos estándar, tales como medias móviles, osciladores o umbrales de señal. Esto se debe a que el Asesor Experto se basa en una lógica interna propia en lugar de en indicadores configurables.

    No se requiere ni se espera ningún ajuste de la lógica de entrada por parte del usuario. El sistema está diseñado para operar con un marco de decisión fijo y gestionado internamente, lo que permite al operador centrarse únicamente en la selección de riesgos en lugar de en la optimización de la estrategia.

    Si en el futuro se introdujeran mejoras internas o refinamientos de la lógica, se entregarán a través de actualizaciones oficiales del Asesor Experto, asegurando una consistencia continua sin requerir la intervención manual del usuario.

EL PRINCIPIO DE GOLD MIDAS: NO GRID, NO MARTINGALE

Gold Midas sigue una estricta filosofía de conciencia del riesgo. Excluye por completo las técnicas agresivas de gestión monetaria, como las operaciones de cuadrícula, los sistemas de martingala o el promedio de pérdidas.

Cada operación se ejecuta como una posición independiente con su propio Stop Loss y Take Profit predefinidos. No hay apilamiento de posiciones ni operaciones de recuperación. El objetivo principal es la preservación del capital a largo plazo, manteniendo la exposición sólo durante condiciones de mercado estadísticamente favorables.

TOTALMENTE AUTOMATIZADO - UNA DECISIÓN, CONTROL TOTAL

Gold Midas está diseñado para operar de forma autónoma. No se requiere experiencia en negociación, ni ajuste de estrategias o indicadores.

El usuario sólo tiene que elegir el nivel de riesgo deseado -que va de conservador a agresivo- utilizando un único parámetro de control en la configuración del EA. A partir de ese momento, el sistema gestiona automáticamente todos los aspectos de la ejecución y la gestión de las operaciones.

REFLEXIONES FINALES - INSPIRACIÓN MÍTICA, PRECISIÓN DE INGENIERÍA

Gold Midas es una solución de trading profesional creada para los traders que valoran la estructura, la disciplina y la automatización en el mercado del oro.

Con su lógica dedicada M15, su completa automatización, su estricta evitación de técnicas de alto riesgo y su funcionamiento intuitivo, Gold Midas es ideal para los operadores que buscan consistencia, eficiencia y confianza en su enfoque de trading.

Para obtener los mejores resultados, se anima a los usuarios a realizar pruebas retrospectivas detalladas en múltiples perfiles de riesgo y observar cómo el algoritmo se adapta a diferentes entornos de mercado.

Experimente el poder de un toque de oro digital moderno: GoldMidas.


