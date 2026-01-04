Supreme Precision Traders Indicator

ESCÁNER SUPREME PRECISION TRADER





Su escáner de mercado todo en uno para operaciones de alta probabilidad en todos los plazos (M5-H4)





---





POR QUÉ ESTE ESCÁNER CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO





La mayoría de los operadores pasan horas analizando gráficos, buscando configuraciones, y aún así pierden operaciones de alta probabilidad.





El Supreme Precision Trader Scanner hace todo el trabajo pesado por usted - escanea cada símbolo en su Market Watch a través de 5 marcos de tiempo (M5, M15, M30, H1, H4) - y entrega las 5 señales más fuertes directamente a su gráfico.





Se acabaron las conjeturas. No más FOMO. Sólo oportunidades de negociación claras y clasificadas, actualizadas cada 5 minutos.





---





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





1. Escaneo Multi-Tiempo

- Analiza M5, M15, M30, H1, H4 en busca de convergencia.

- Encuentra operaciones donde las tendencias a corto y medio plazo se alinean.

2. Clasificación inteligente de señales

- Clasifica las señales según su fuerza (0-100%) basándose en:

- Confirmación de volumen

- Alineación de tendencias

- Detección de bloqueo de órdenes

- Sesgo diario

- Extremos del oscilador ArrZZ

3. Panel visual

- Muestra las 5 señales principales en un panel limpio.

- Muestra los niveles de entrada, SL, TP1, TP2 directamente en el gráfico.

- Codificado por colores para un reconocimiento rápido (verde = compra, rojo = venta).

4. Herramientas gráficas siempre activas

- Niveles de pivote diarios (Pivote, R2, S2).

- Bloque de órdenes destacado (H1).

- Semafor de 3 niveles (EMAs rápidas/medias/lentas).

- Flechas de sobrecompra/sobreventa ArrZZ.

- Indicador de sesgo en tiempo real.

5. Escaneo con un solo clic

- Pulse "SCAN ALL" para actualizar las señales en cualquier momento.

- Escaneo automático cada 5 minutos.

- La barra de progreso muestra el estado del escaneo.





---





CÓMO UTILIZARLO DE FORMA RENTABLE - PASO A PASO





PASO 1: CONFIGURACIÓN (UNA VEZ)





1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico (preferiblemente H1 o H4 para tener una visión general).

2. 2. Ajuste las entradas si es necesario:

- TopSignalsCount = 5 (recomendado).

- ScanAllSymbols = true (para un escaneo completo del mercado).

- ShowChartObjects = true (para ver dibujos).

- EnableAlerts = true (para notificaciones emergentes).

3. Deje que se ejecute. El escáner

- Cargará todos los símbolos de Market Watch.

- Calculará los pivotes diarios.

- Iniciará el primer escaneo automáticamente.





---





PASO 2: LECTURA DEL PANEL DE CONTROL





Después de cada escaneo, el tablero (arriba a la izquierda) muestra:





Símbolo/Tiempo Intensidad de la señal

EURUSD/H1 COMPRAR 85

GBPUSD/M15 VENTA 78

XAUUSD/H4 COMPRAR 92





Regla: Concéntrese en señales con fuerza > 70%. Mayor fuerza = mayor probabilidad.





---





PASO 3: ANALIZAR LA SEÑAL SUPERIOR





Haga clic en el símbolo del panel de control para abrir su gráfico.

El indicador se mostrará en ese gráfico:





- Flecha verde = Señal de compra.

- Flecha roja = Señal de venta.

- Nivel de entrada (precio al que se activó la señal).

- Stop Loss (línea discontinua roja).

- Take Profit 1 y 2 (líneas discontinuas azul y verde).

- Pivote diario y zonas de bloqueo de órdenes.





Confirme con:





- ¿Está el precio por encima/debajo del pivote diario?

- ¿Hay un bloque de órdenes cerca?

- ¿Está ArrZZ por debajo de 30 (compra) o por encima de 70 (venta)?

- ¿Están alineados los niveles Semafor (L1 > L2 > L3 para compras)?





---





PASO 4: EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN





Para señales de COMPRA:





- Entre en o cerca del precio de entrada.

- Stop Loss por debajo del mínimo del bloque de órdenes o en el SL indicado.

- Take Profit 1 en el pivote diario.

- Beneficio 2 en R2.





Para señales de VENTA:





- Entre en o cerca del precio de entrada.

- Stop Loss por encima del máximo del bloque de órdenes o en el SL indicado.

- Take Profit 1 en el pivote diario.

- Take Profit 2 en S2.





Gestión del riesgo:





- Nunca arriesgue más de 1-2% por operación.

- Utilice los niveles SL/TP proporcionados como guía - ajústelos en función de su estrategia.





---





PASO 5: GESTIÓN DE LA OPERACIÓN





- Si el precio alcanza el TP1, mueva el SL al punto de equilibrio.

- Deje que el corredor parcial vaya a TP2 si la tendencia es fuerte.

- Si aparece una nueva señal contraria en un plazo inferior (por ejemplo, M5), considere la posibilidad de cerrar antes.





---





CONSEJOS PROFESIONALES PARA OBTENER EL MÁXIMO BENEFICIO





1. 1. Combinar plazos

- Si la señal H4 es de COMPRA y la señal H1 también es de COMPRA, la probabilidad es mayor.

- Utilice M5 para una entrada precisa.

2. 2. Observe los bloques de órdenes

- Los bloques de órdenes son zonas de soporte/resistencia.

- Si la señal se alinea con un bloque de órdenes sin tocar, la tasa de éxito aumenta.

3. Utilice el filtro de sesgo diario

- En el panel de control, vea "DAILY BIAS" en el gráfico.

- Prefiera señales en la dirección del sesgo diario para una mayor tasa de ganancias.

4. Confirmación de volumen

- Las señales fuertes a menudo vienen con un volumen por encima de la media.

- Compruebe el pico de volumen en la vela de señal.

5. Evite los mercados agitados

- Si ArrZZ está cerca de 50 y las líneas Semafor están enredadas, el mercado puede estar oscilando.

- Espere señales más claras.





---





ADVERTENCIAS DE RIESGO





- Ningún indicador es 100% preciso. Utilice siempre stop loss.

- Pruebe primero el escáner en demo durante al menos 2 semanas.

- Evite operar durante noticias de alto impacto (NFP, IPC, bancos centrales).

- No opere en exceso - espere sólo señales de alta fuerza (>70%).





---





RESULTADOS ESPERADOS (CON UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO)





- Tasa de ganancias: 65-75% en señales fuertes.

- Riesgo/Recompensa: 1:1,5 a 1:3 alcanzable.

- Frecuencia de búsqueda: Cada 5 minutos.

- Cobertura: Todos los principales Forex, menores, oro, índices, cripto (si en Market Watch).





---





COMENZAR HOY





1. Cargue el indicador.

2. Deje que escanee y rellene las señales principales.

3. Elija la señal más fuerte (% más alto).

4. Confirme con objetos gráficos (pivotes, bloques de órdenes, ArrZZ).

5. Entre con una estricta gestión del riesgo.





Deje de buscar - empiece a operar con precisión.





---





Nota final:





Este escáner es una herramienta, no un santo grial. Su disciplina, gestión del riesgo y paciencia determinarán su éxito. Utilícelo para encontrar oportunidades, pero aplique siempre su propio criterio antes de entrar en una operación.





¡Feliz trading!

- Sistema Supreme Precision Trader