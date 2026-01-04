Supreme Precision Traders Indicator
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 2.70
- Activaciones: 20
ESCÁNER SUPREME PRECISION TRADER
Su escáner de mercado todo en uno para operaciones de alta probabilidad en todos los plazos (M5-H4)
---
POR QUÉ ESTE ESCÁNER CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO
La mayoría de los operadores pasan horas analizando gráficos, buscando configuraciones, y aún así pierden operaciones de alta probabilidad.
El Supreme Precision Trader Scanner hace todo el trabajo pesado por usted - escanea cada símbolo en su Market Watch a través de 5 marcos de tiempo (M5, M15, M30, H1, H4) - y entrega las 5 señales más fuertes directamente a su gráfico.
Se acabaron las conjeturas. No más FOMO. Sólo oportunidades de negociación claras y clasificadas, actualizadas cada 5 minutos.
---
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. Escaneo Multi-Tiempo
- Analiza M5, M15, M30, H1, H4 en busca de convergencia.
- Encuentra operaciones donde las tendencias a corto y medio plazo se alinean.
2. Clasificación inteligente de señales
- Clasifica las señales según su fuerza (0-100%) basándose en:
- Confirmación de volumen
- Alineación de tendencias
- Detección de bloqueo de órdenes
- Sesgo diario
- Extremos del oscilador ArrZZ
3. Panel visual
- Muestra las 5 señales principales en un panel limpio.
- Muestra los niveles de entrada, SL, TP1, TP2 directamente en el gráfico.
- Codificado por colores para un reconocimiento rápido (verde = compra, rojo = venta).
4. Herramientas gráficas siempre activas
- Niveles de pivote diarios (Pivote, R2, S2).
- Bloque de órdenes destacado (H1).
- Semafor de 3 niveles (EMAs rápidas/medias/lentas).
- Flechas de sobrecompra/sobreventa ArrZZ.
- Indicador de sesgo en tiempo real.
5. Escaneo con un solo clic
- Pulse "SCAN ALL" para actualizar las señales en cualquier momento.
- Escaneo automático cada 5 minutos.
- La barra de progreso muestra el estado del escaneo.
---
CÓMO UTILIZARLO DE FORMA RENTABLE - PASO A PASO
PASO 1: CONFIGURACIÓN (UNA VEZ)
1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico (preferiblemente H1 o H4 para tener una visión general).
2. 2. Ajuste las entradas si es necesario:
- TopSignalsCount = 5 (recomendado).
- ScanAllSymbols = true (para un escaneo completo del mercado).
- ShowChartObjects = true (para ver dibujos).
- EnableAlerts = true (para notificaciones emergentes).
3. Deje que se ejecute. El escáner
- Cargará todos los símbolos de Market Watch.
- Calculará los pivotes diarios.
- Iniciará el primer escaneo automáticamente.
---
PASO 2: LECTURA DEL PANEL DE CONTROL
Después de cada escaneo, el tablero (arriba a la izquierda) muestra:
Símbolo/Tiempo Intensidad de la señal
EURUSD/H1 COMPRAR 85
GBPUSD/M15 VENTA 78
XAUUSD/H4 COMPRAR 92
Regla: Concéntrese en señales con fuerza > 70%. Mayor fuerza = mayor probabilidad.
---
PASO 3: ANALIZAR LA SEÑAL SUPERIOR
Haga clic en el símbolo del panel de control para abrir su gráfico.
El indicador se mostrará en ese gráfico:
- Flecha verde = Señal de compra.
- Flecha roja = Señal de venta.
- Nivel de entrada (precio al que se activó la señal).
- Stop Loss (línea discontinua roja).
- Take Profit 1 y 2 (líneas discontinuas azul y verde).
- Pivote diario y zonas de bloqueo de órdenes.
Confirme con:
- ¿Está el precio por encima/debajo del pivote diario?
- ¿Hay un bloque de órdenes cerca?
- ¿Está ArrZZ por debajo de 30 (compra) o por encima de 70 (venta)?
- ¿Están alineados los niveles Semafor (L1 > L2 > L3 para compras)?
---
PASO 4: EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN
Para señales de COMPRA:
- Entre en o cerca del precio de entrada.
- Stop Loss por debajo del mínimo del bloque de órdenes o en el SL indicado.
- Take Profit 1 en el pivote diario.
- Beneficio 2 en R2.
Para señales de VENTA:
- Entre en o cerca del precio de entrada.
- Stop Loss por encima del máximo del bloque de órdenes o en el SL indicado.
- Take Profit 1 en el pivote diario.
- Take Profit 2 en S2.
Gestión del riesgo:
- Nunca arriesgue más de 1-2% por operación.
- Utilice los niveles SL/TP proporcionados como guía - ajústelos en función de su estrategia.
---
PASO 5: GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
- Si el precio alcanza el TP1, mueva el SL al punto de equilibrio.
- Deje que el corredor parcial vaya a TP2 si la tendencia es fuerte.
- Si aparece una nueva señal contraria en un plazo inferior (por ejemplo, M5), considere la posibilidad de cerrar antes.
---
CONSEJOS PROFESIONALES PARA OBTENER EL MÁXIMO BENEFICIO
1. 1. Combinar plazos
- Si la señal H4 es de COMPRA y la señal H1 también es de COMPRA, la probabilidad es mayor.
- Utilice M5 para una entrada precisa.
2. 2. Observe los bloques de órdenes
- Los bloques de órdenes son zonas de soporte/resistencia.
- Si la señal se alinea con un bloque de órdenes sin tocar, la tasa de éxito aumenta.
3. Utilice el filtro de sesgo diario
- En el panel de control, vea "DAILY BIAS" en el gráfico.
- Prefiera señales en la dirección del sesgo diario para una mayor tasa de ganancias.
4. Confirmación de volumen
- Las señales fuertes a menudo vienen con un volumen por encima de la media.
- Compruebe el pico de volumen en la vela de señal.
5. Evite los mercados agitados
- Si ArrZZ está cerca de 50 y las líneas Semafor están enredadas, el mercado puede estar oscilando.
- Espere señales más claras.
---
ADVERTENCIAS DE RIESGO
- Ningún indicador es 100% preciso. Utilice siempre stop loss.
- Pruebe primero el escáner en demo durante al menos 2 semanas.
- Evite operar durante noticias de alto impacto (NFP, IPC, bancos centrales).
- No opere en exceso - espere sólo señales de alta fuerza (>70%).
---
RESULTADOS ESPERADOS (CON UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO)
- Tasa de ganancias: 65-75% en señales fuertes.
- Riesgo/Recompensa: 1:1,5 a 1:3 alcanzable.
- Frecuencia de búsqueda: Cada 5 minutos.
- Cobertura: Todos los principales Forex, menores, oro, índices, cripto (si en Market Watch).
---
COMENZAR HOY
1. Cargue el indicador.
2. Deje que escanee y rellene las señales principales.
3. Elija la señal más fuerte (% más alto).
4. Confirme con objetos gráficos (pivotes, bloques de órdenes, ArrZZ).
5. Entre con una estricta gestión del riesgo.
Deje de buscar - empiece a operar con precisión.
---
Nota final:
Este escáner es una herramienta, no un santo grial. Su disciplina, gestión del riesgo y paciencia determinarán su éxito. Utilícelo para encontrar oportunidades, pero aplique siempre su propio criterio antes de entrar en una operación.
¡Feliz trading!
- Sistema Supreme Precision Trader