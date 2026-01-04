Supreme Precision Traders Indicator

SUPREME PRECISION TRADER SCANNER





Ihr All-in-One-Markt-Scanner für hochwahrscheinliche Trades über alle Zeitrahmen (M5-H4)





---





WARUM DIESER SCANNER DAS SPIEL VERÄNDERT





Die meisten Händler verbringen Stunden damit, Charts zu analysieren und nach Setups zu suchen, und verpassen trotzdem Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit.





Der Supreme Precision Trader Scanner nimmt Ihnen die ganze Arbeit ab - er scannt jedes Symbol in Ihrem Market Watch über 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4) - und liefert die 5 stärksten Signale direkt auf Ihren Chart.





Kein Rätselraten mehr. Kein FOMO mehr. Nur klare, klassifizierte Handelsmöglichkeiten, die alle 5 Minuten aktualisiert werden.





---





SCHLÜSSEL-FEATURES





1. Multi-Timeframe-Scanning

- Analysiert M5, M15, M30, H1, H4 auf Konvergenz.

- Findet Trades, bei denen kurzfristige und mittelfristige Trends übereinstimmen.

2. Intelligentes Signal-Ranking

- Sortiert Signale nach Stärke (0-100%) basierend auf:

- Volumenbestätigung

- Trendausrichtung

- Erkennung von Orderblöcken

- Täglicher Bias

- ArrZZ-Oszillator-Extremwerte

3. Visuelles Dashboard

- Zeigt die 5 wichtigsten Signale in einem übersichtlichen Panel an.

- Zeigt Einstiegs-, SL-, TP1- und TP2-Niveaus direkt im Chart an.

- Farbcodierung zur schnellen Erkennung (grün = kaufen, rot = verkaufen).

4. Immer verfügbare Chart-Tools

- Tägliche Pivot-Ebenen (Pivot, R2, S2).

- Hervorhebung von Orderblöcken (H1).

- 3-Ebenen-Semafor (schnelle/mittlere/langsame EMAs).

- ArrZZ Überkauft/Überverkauft-Pfeile.

- Echtzeit-Bias-Indikator.

5. Ein-Klick-Scannen

- Drücken Sie "SCAN ALL", um Signale jederzeit zu aktualisieren.

- Automatisches Scannen alle 5 Minuten.

- Der Fortschrittsbalken zeigt den Scan-Status an.





---





WIE MAN ES GEWINNBRINGEND EINSETZT - SCHRITT FÜR SCHRITT





SCHRITT 1: EINRICHTUNG (EINMALIG)





1. Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart (vorzugsweise H1 oder H4 für die Übersicht).

2. Passen Sie die Eingaben nach Bedarf an:

- TopSignalsCount = 5 (empfohlen).

- ScanAllSymbols = true (für einen vollständigen Marktscan).

- ShowChartObjects = true (um Zeichnungen zu sehen).

- EnableAlerts = true (für Popup-Benachrichtigungen).

3. Lassen Sie es laufen. Der Scanner wird:

- Alle Market Watch Symbole laden.

- Berechnet die täglichen Pivots.

- Den ersten Scan automatisch starten.





---





SCHRITT 2: LESEN DES DASHBOARDS





Nach jedem Scan zeigt das Dashboard (oben links) an:





Symbol/Zeitrahmen Signalstärke

EURUSD/H1 KAUFEN 85%

GBPUSD/M15 VERKAUFEN 78%

XAUUSD/H4 KAUFEN 92%





Die Regel: Konzentrieren Sie sich auf Signale mit einer Stärke > 70%. Höhere Stärke = höhere Wahrscheinlichkeit.





---





SCHRITT 3: ANALYSIEREN DES TOP-SIGNALS





Klicken Sie auf das Symbol im Dashboard, um dessen Chart zu öffnen.

Der Indikator wird in diesem Diagramm angezeigt:





- Grüner Pfeil = Kaufsignal.

- Roter Pfeil = Verkaufssignal.

- Einstiegsniveau (Preis, bei dem das Signal ausgelöst wurde).

- Stop Loss (rot gestrichelte Linie).

- Take Profit 1 und 2 (blaue und grüne gestrichelte Linien).

- Tägliche Pivot- und Orderblock-Zonen.





Bestätigen Sie mit:





- Ist der Preis über/unter dem täglichen Pivot?

- Gibt es einen Orderblock in der Nähe?

- Liegt ArrZZ unter 30 (kaufen) oder über 70 (verkaufen)?

- Sind die Semafor-Ebenen aufeinander abgestimmt (L1 > L2 > L3 für Käufe)?





---





SCHRITT 4: AUSFÜHREN DES HANDELS





Bei BUY-Signalen:





- Steigen Sie beim oder in der Nähe des Einstiegskurses ein.

- Stop Loss unterhalb des Orderblocktiefs oder beim angegebenen SL.

- Take Profit 1 beim täglichen Pivot.

- Nehmen Sie Gewinn 2 bei R2 mit.





Für SELL-Signale:





- Steigen Sie beim oder in der Nähe des Einstiegskurses ein.

- Stop Loss über dem Hoch des Auftragsblocks oder beim angegebenen SL.

- Take Profit 1 beim täglichen Pivot.

- Gewinn mitnehmen 2 bei S2.





Risiko-Management:





- Riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Handel.

- Verwenden Sie die angegebenen SL/TP-Niveaus als Richtwerte - passen Sie sie je nach Ihrer Strategie an.





---





SCHRITT 5: MANAGEMENT DES HANDELS





- Wenn der Kurs TP1 erreicht, verschieben Sie SL auf Break-even.

- Lassen Sie einen Teil des Läufers bis TP2 gehen, wenn der Trend stark ist.

- Wenn ein neues gegenteiliges Signal auf einem niedrigeren Zeitrahmen (z.B. M5) erscheint, erwägen Sie, den Handel frühzeitig zu schließen.





---





PROFI-TIPPS FÜR MAXIMALEN GEWINN





1. Kombinieren Sie Timeframes

- Wenn das H4-Signal ein KAUFEN und das H1-Signal ebenfalls ein KAUFEN ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher.

- Verwenden Sie M5 für ein präzises Einstiegs-Timing.

2. Orderblöcke beobachten

- Orderblöcke sind Unterstützungs-/Widerstandszonen.

- Wenn das Signal mit einem unberührten Orderblock übereinstimmt, steigt die Erfolgsquote.

3. Tägliche Bias-Filter verwenden

- Im Dashboard sehen Sie "DAILY BIAS" im Chart.

- Bevorzugen Sie Signale in Richtung des täglichen Bias für eine höhere Gewinnrate.

4. Volumen-Bestätigung

- Starke Signale gehen oft mit einem überdurchschnittlichen Volumen einher.

- Prüfen Sie die Volumenspitze bei der Signalkerze.

5. Vermeiden Sie abgehackte Märkte

- Wenn der ArrZZ nahe bei 50 liegt und die Semafor-Linien sich verheddern, könnte der Markt in einer Bewegung sein.

- Warten Sie auf klarere Signale.





---





RISIKOWARNUNGEN





- Kein Indikator ist 100% genau. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss.

- Testen Sie den Scanner zunächst mindestens 2 Wochen lang auf einer Demo.

- Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten (NFP, CPI, Zentralbanken).

- Übertreiben Sie den Handel nicht - warten Sie nur auf starke (>70%) Signale.





---





ERWARTETE ERGEBNISSE (BEI ANGEMESSENEM RISIKOMANAGEMENT)





- Gewinnrate: 65-75% bei hochgradig starken Signalen.

- Risiko/Belohnung: 1:1,5 bis 1:3 erzielbar.

- Scan-Häufigkeit: Alle 5 Minuten, um neue Chancen zu erhalten.

- Abdeckung: Alle Forex-Majors, Minors, Gold, Indizes, Kryptowährungen (wenn im Market Watch).





---





HEUTE STARTEN





1. Laden Sie den Indikator.

2. Lassen Sie ihn scannen und die Top-Signale auffüllen.

3. Wählen Sie das stärkste Signal (höchster Prozentsatz).

4. Bestätigen Sie mit Chart-Objekten (Pivots, Orderblöcke, ArrZZ).

5. Mit striktem Risikomanagement einsteigen.





Hören Sie auf zu suchen - fangen Sie an, mit Präzision zu handeln.





---





Abschließende Anmerkung:





Dieser Scanner ist ein Werkzeug, kein heiliger Gral. Ihre Disziplin, Ihr Risikomanagement und Ihre Geduld werden über Ihren Erfolg entscheiden. Nutzen Sie ihn, um Gelegenheiten zu finden, aber wenden Sie immer Ihr eigenes Urteilsvermögen an, bevor Sie einen Handel eingehen.





Viel Spaß beim Handeln!

- Supreme Precision Trader System