Demavend EA MT5

🚀 Presentamos el revolucionario EA de autoaprendizaje con simulación Monte Carlo


Este Asesor Experto (EA) combina estrategias de trading avanzadas con una gestión del riesgo de última generación. Con simulación Monte Carlo integrada, eleva tu trading a un nivel completamente nuevo de seguridad y rentabilidad.


💡 Principales características y ventajas


🧠 E strategia de negociación adaptativa

Valores umbral dinámicos: EA ajusta automáticamente sus parámetros de negociación en función de las condiciones del mercado.

Filtrado multiindicador: Utiliza ADX, ATR, RSI y EMA para obtener señales de entrada precisas.

Mecanismo de autoaprendizaje: Ajusta los valores umbral después de cada operación para una mejor adaptación al mercado.

🛡️ Gestión avanzada del riesgo


Cálculo de la posición en función de la volatilidad: El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente a la volatilidad actual del mercado.


Protección del capital: Estricto cumplimiento del riesgo predeterminado por operación.

Stop-loss y take-profit automáticos: Los ajustes fijos garantizan una negociación disciplinada.

🔬 Integración de Monte Carlo - Su seguro de riesgo


¿Qué es la simulación Monte Carlo?

La simulación Monte Carlo es un método estadístico que pone a prueba la solidez de la estrategia de negociación barajando aleatoriamente la secuencia de operaciones históricas. Crea miles de "realidades alternativas" para revelar riesgos ocultos.

¿Cómo funciona Monte Carlo en este EA?


Análisis del rendimiento histórico: El EA carga sus operaciones anteriores y analiza su rendimiento.


Más de 10.000 simulaciones: Crea miles de escenarios aleatorios con diferentes secuencias de operaciones.

Evaluación de la fiabilidad: Calcula la probabilidad de éxito, el drawdown medio y el riesgo de ruina de la cuenta.

Ajuste automático del riesgo: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función de los resultados.

Ventajas de la integración de Monte Carlo


Predice el riesgo real: Revela si sus ganancias se debieron a la suerte o a una estrategia de calidad.


Evita pérdidas catastróficas: Identifica los escenarios que conducen a grandes pérdidas.

Optimiza el tamaño de las posiciones: Ajusta automáticamente el riesgo en función de la fiabilidad de la estrategia.

Información visual: Muestra el índice de fiabilidad actual directamente en el gráfico.

¿Qué analiza Monte Carlo?


Tasa de éxito de la estrategia: Porcentaje de simulaciones que alcanzaron su objetivo de beneficio.


Reducción máxima: La peor pérdida posible que puede esperar.

Probabilidad de ruina de la cuenta: Riesgo de perder el 50% o más de su capital.

Estabilidad de la rentabilidad: Consistencia de la estrategia a través de diferentes condiciones de mercado.

🎯 ¿Para quién es adecuado este EA?


Principiantes: Gracias a la gestión automática del riesgo, no tienen que temer grandes pérdidas.


Traders avanzados: Apreciarán las herramientas analíticas avanzadas y las estrategias adaptativas.

Inversores conservadores: La simulación Monte Carlo garantiza la seguridad de su capital.

Inversores activos: La estrategia se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.

⚙️ Parámetros técnicos


Plataforma: MetaTrader 5


Plazos: 10 - 20MIN recomendado

Pares de divisas: GBP USD

Capital mínimo: $1,000 ($10,000 recomendado para un uso óptimo)

🌟 En Conclusión


Este EA no es sólo otro sistema de trading automatizado. Es una solución integral que combina estrategias de trading inteligentes con una gestión del riesgo respaldada científicamente. Con la integración de Monte Carlo, no solo obtienes una herramienta generadora de beneficios sino, lo que es más importante, un seguro contra movimientos inesperados del mercado.


Opere con confianza sabiendo que su estrategia ha sido probada en miles de realidades alternativas.
