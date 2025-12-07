KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
- Utilidades
- Kulvinder Singh
- Versión: 2.7
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 5
🎯 Actualizado 2.1 versión estática y arrastrando tanto Draw-down nivel disponible en Max DD y DD diario
KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Ventajas y características
Propósito principal
Tablero de mandos de trading profesional diseñado para traders de prop firm challenge (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) para monitorizar métricas de cuenta, cumplimiento de reglas y estado de incumplimiento en tiempo real.
✨ Ventajas clave Cálculos automáticos de cuentas de prop firm y broker
1. Multi-Firm Compatibilidad Pero que sea la configuración personalizada Para más detalles de fiabilidad a través de la entrada de usuario principal
- Preconfigurado para más de 14 firmas de prop (FTMO, MyForexFunds, E8 Funding, The5%ers, FundedNext, Apex, etc.)
- Rellena automáticamente las reglas específicas de la empresa con un solo clic
- Modo de reglas personalizadas para cualquier empresa de capital riesgo
2. Detección inteligente de cuentas
- Detecta automáticamente el saldo inicial del primer depósito en el historial de la cuenta
- No requiere configuración manual: sólo tiene que conectar y listo
- Opción de anulación manual disponible en caso necesario
3. Seguimiento profesional de pérdidas y ganancias
- Excluye swaps, comisiones y honorarios (sólo beneficios de negociación)
- Registra por separado los depósitos y las retiradas
- Calcula el ROI (rendimiento de la inversión)
- Hasta 10 años de datos históricos (3.650 días)
4. Control en tiempo real
- Actualizaciones de renta variable en directo cada segundo
- Recálculo instantáneo cuando se cierran las operaciones (mediante evento OnTrade)
- Muestra las pérdidas y ganancias flotantes de las posiciones abiertas
- Rendimiento ligero (actualización de pantalla en 30 segundos)
5. Cero impacto en el rendimiento
- NO interfiere con el trading EA
- NO bloquea el terminal MT5
- NO causa cuelgues o congelaciones
- Indicador de sólo lectura - nunca modifica las operaciones
- Motor de cálculo optimizado con estrangulamiento
- Compatible con múltiples EAs simultáneamente
Características Premium
Gestión de Drawdown
- Drawdown fijo (desde el saldo inicial) o Trailing Drawdown (desde el pico)
- Seguimiento del Max Drawdown en tiempo real con alertas visuales de incumplimiento
- Seguimiento diario de la reducción (se reinicia a medianoche, hora del servidor)
- Muestra el margen de reducción restante antes del incumplimiento
- Cálculos basados en porcentajes que se ajustan a las reglas de las empresas de utilería
Seguimiento de las reglas de coherencia
- Controla si el beneficio total supera el mejor día en un X%.
- Muestra la puntuación de consistencia en tiempo real
- Análisis avanzado de días de beneficio (días con ≥0,5% de beneficio)
- Desglose de los 10 días más rentables
- Comprobación automática del cumplimiento
Sistema de objetivos de beneficios
- Seguimiento visual del progreso hacia el objetivo de beneficios
- Muestra el beneficio restante necesario
- Calcula el pago previsto con el reparto de beneficios
- Porcentaje objetivo personalizable
Alertas de incumplimiento inteligentes
- Detección de cambio de estado - alertas sólo cuando se produce una nueva violación (¡no spam!)
- Notificaciones push + alertas de escritorio + sonido
- Alertas para: DD Máximo, DD Diario, Consistencia, Beneficio Diario Máximo
- Evita la inundación de alertas gracias al seguimiento inteligente de estados
Contador de días de negociación
- Seguimiento del total de días de negociación frente al mínimo requerido
- Cuenta los días rentables frente a los días perdedores
- Cálculo de la tasa de ganancias
- Seguimiento del mejor/peor día
Análisis avanzados
Métricas de rendimiento
- Porcentaje de victorias
- Recuento de días ganadores/perdedores
- Mejor día de ganancias
- Peor día de pérdidas
- Ganancias y pérdidas medias diarias
- Depósitos/retiradas totales
- Cálculo de depósitos netos
- Porcentaje ROI
Calculadora de reparto de beneficios
- Muestra su parte frente a la parte de la empresa
- Porcentaje de reparto personalizable (por defecto 80/20)
- Estimación del pago en tiempo real
- Se actualiza a medida que aumentan los beneficios
Desglose diario de pérdidas y ganancias
- Ventana desplegable que muestra los últimos 30 días
- Historial de pérdidas y ganancias con fecha (formato DD.MM.AAAA)
- Beneficios/pérdidas codificados por colores
- Resumen estadístico (días de beneficios, días de pérdidas, total)
- Orden cronológico de más antiguo a más reciente
Desglose de consistencia
- Ventana emergente independiente con análisis detallados
- Clasificación de los 10 días más rentables
- Desglose del cálculo de consistencia
- Métricas avanzadas de días rentables
- Seguimiento del umbral de beneficio mínimo (regla del 0,5%)
🚀 ¿Por qué elegir este indicador?
- Solución todo en uno - No hay necesidad de múltiples herramientas
- Prop Firm específico - Construido para las reglas de desafío, no el comercio genérico
- No intrusivo - Nunca interfiere con sus EAs o el comercio
- Calidad profesional - Utilizado por operadores serios que superan retos financiados
- Altamente personalizable - Se adapta a las reglas de cualquier empresa de accesorios
- Visual y claro - Comprensión instantánea del estado de la cuenta
- Alertas Inteligentes - Sepa inmediatamente cuando se acerca a zonas de peligro
- Fiabilidad probada - Código optimizado, sin problemas de rendimiento
Todas sus sugerencias serán tenidas en cuenta en futuras actualizaciones según las necesidades del Trader.