KS PropFirm and Broker Dashboard Pro

🎯 Actualizado 2.1 versión estática y arrastrando tanto Draw-down nivel disponible en Max DD y DD diario

Propósito principal

KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Ventajas y características

Tablero de mandos de trading profesional diseñado para traders de prop firm challenge (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) para monitorizar métricas de cuenta, cumplimiento de reglas y estado de incumplimiento en tiempo real.

✨ Ventajas clave Cálculos automáticos de cuentas de prop firm y broker

1. Multi-Firm Compatibilidad Pero que sea la configuración personalizada Para más detalles de fiabilidad a través de la entrada de usuario principal

Preconfigurado para más de 14 firmas de prop (FTMO, MyForexFunds, E8 Funding, The5%ers, FundedNext, Apex, etc.)

Rellena automáticamente las reglas específicas de la empresa con un solo clic

Modo de reglas personalizadas para cualquier empresa de capital riesgo

2. Detección inteligente de cuentas

Detecta automáticamente el saldo inicial del primer depósito en el historial de la cuenta

del primer depósito en el historial de la cuenta No requiere configuración manual: sólo tiene que conectar y listo

Opción de anulación manual disponible en caso necesario

3. Seguimiento profesional de pérdidas y ganancias

Excluye swaps, comisiones y honorarios (sólo beneficios de negociación)

Registra por separado los depósitos y las retiradas

Calcula el ROI (rendimiento de la inversión)

Hasta 10 años de datos históricos (3.650 días)

4. Control en tiempo real

Actualizaciones de renta variable en directo cada segundo

Recálculo instantáneo cuando se cierran las operaciones (mediante evento OnTrade)

Muestra las pérdidas y ganancias flotantes de las posiciones abiertas

Rendimiento ligero (actualización de pantalla en 30 segundos)

5. Cero impacto en el rendimiento

NO interfiere con el trading EA

NO bloquea el terminal MT5

NO causa cuelgues o congelaciones

Indicador de sólo lectura - nunca modifica las operaciones

Motor de cálculo optimizado con estrangulamiento

Compatible con múltiples EAs simultáneamente

Características Premium

Gestión de Drawdown

Drawdown fijo (desde el saldo inicial) o Trailing Drawdown (desde el pico)

(desde el saldo inicial) o (desde el pico) Seguimiento del Max Drawdown en tiempo real con alertas visuales de incumplimiento

Seguimiento diario de la reducción (se reinicia a medianoche, hora del servidor)

Muestra el margen de reducción restante antes del incumplimiento

Cálculos basados en porcentajes que se ajustan a las reglas de las empresas de utilería

Seguimiento de las reglas de coherencia

Controla si el beneficio total supera el mejor día en un X%.

Muestra la puntuación de consistencia en tiempo real

Análisis avanzado de días de beneficio (días con ≥0,5% de beneficio)

Desglose de los 10 días más rentables

Comprobación automática del cumplimiento

Sistema de objetivos de beneficios

Seguimiento visual del progreso hacia el objetivo de beneficios

Muestra el beneficio restante necesario

Calcula el pago previsto con el reparto de beneficios

Porcentaje objetivo personalizable

Alertas de incumplimiento inteligentes

Detección de cambio de estado - alertas sólo cuando se produce una nueva violación (¡no spam!)

- alertas sólo cuando se produce una nueva violación (¡no spam!) Notificaciones push + alertas de escritorio + sonido

Alertas para: DD Máximo, DD Diario, Consistencia, Beneficio Diario Máximo

Evita la inundación de alertas gracias al seguimiento inteligente de estados

Contador de días de negociación

Seguimiento del total de días de negociación frente al mínimo requerido

Cuenta los días rentables frente a los días perdedores

Cálculo de la tasa de ganancias

Seguimiento del mejor/peor día

Análisis avanzados

Métricas de rendimiento

Porcentaje de victorias

Recuento de días ganadores/perdedores

Mejor día de ganancias

Peor día de pérdidas

Ganancias y pérdidas medias diarias

Depósitos/retiradas totales

Cálculo de depósitos netos

Porcentaje ROI

Calculadora de reparto de beneficios

Muestra su parte frente a la parte de la empresa

Porcentaje de reparto personalizable (por defecto 80/20)

Estimación del pago en tiempo real

Se actualiza a medida que aumentan los beneficios

Desglose diario de pérdidas y ganancias

Ventana desplegable que muestra los últimos 30 días

Historial de pérdidas y ganancias con fecha (formato DD.MM.AAAA)

Beneficios/pérdidas codificados por colores

Resumen estadístico (días de beneficios, días de pérdidas, total)

Orden cronológico de más antiguo a más reciente

Desglose de consistencia

Ventana emergente independiente con análisis detallados

Clasificación de los 10 días más rentables

Desglose del cálculo de consistencia

Métricas avanzadas de días rentables

Seguimiento del umbral de beneficio mínimo (regla del 0,5%)





🚀 ¿Por qué elegir este indicador? Solución todo en uno - No hay necesidad de múltiples herramientas Prop Firm específico - Construido para las reglas de desafío, no el comercio genérico No intrusivo - Nunca interfiere con sus EAs o el comercio Calidad profesional - Utilizado por operadores serios que superan retos financiados Altamente personalizable - Se adapta a las reglas de cualquier empresa de accesorios Visual y claro - Comprensión instantánea del estado de la cuenta Alertas Inteligentes - Sepa inmediatamente cuando se acerca a zonas de peligro Fiabilidad probada - Código optimizado, sin problemas de rendimiento

Todas sus sugerencias serán tenidas en cuenta en futuras actualizaciones según las necesidades del Trader.







¡Este indicador es unque busca pasar los desafíos de manera eficiente, manteniendo plena conciencia de todas las reglas y métricas! 🏆