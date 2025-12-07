KS PropFirm and Broker Dashboard Pro




🎯 Actualizado 2.1 versión estática y arrastrando tanto Draw-down nivel disponible en Max DD y DD diario



KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Ventajas y características

Propósito principal

Tablero de mandos de trading profesional diseñado para traders de prop firm challenge (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) para monitorizar métricas de cuenta, cumplimiento de reglas y estado de incumplimiento en tiempo real.

✨ Ventajas clave Cálculos automáticos de cuentas de prop firm y broker

1. Multi-Firm Compatibilidad Pero que sea la configuración personalizada Para más detalles de fiabilidad a través de la entrada de usuario principal

  • Preconfigurado para más de 14 firmas de prop (FTMO, MyForexFunds, E8 Funding, The5%ers, FundedNext, Apex, etc.)
  • Rellena automáticamente las reglas específicas de la empresa con un solo clic
  • Modo de reglas personalizadas para cualquier empresa de capital riesgo

2. Detección inteligente de cuentas

  • Detecta automáticamente el saldo inicial del primer depósito en el historial de la cuenta
  • No requiere configuración manual: sólo tiene que conectar y listo
  • Opción de anulación manual disponible en caso necesario

3. Seguimiento profesional de pérdidas y ganancias

  • Excluye swaps, comisiones y honorarios (sólo beneficios de negociación)
  • Registra por separado los depósitos y las retiradas
  • Calcula el ROI (rendimiento de la inversión)
  • Hasta 10 años de datos históricos (3.650 días)

4. Control en tiempo real

  • Actualizaciones de renta variable en directo cada segundo
  • Recálculo instantáneo cuando se cierran las operaciones (mediante evento OnTrade)
  • Muestra las pérdidas y ganancias flotantes de las posiciones abiertas
  • Rendimiento ligero (actualización de pantalla en 30 segundos)

5. Cero impacto en el rendimiento

  • NO interfiere con el trading EA
  • NO bloquea el terminal MT5
  • NO causa cuelgues o congelaciones
  • Indicador de sólo lectura - nunca modifica las operaciones
  • Motor de cálculo optimizado con estrangulamiento
  • Compatible con múltiples EAs simultáneamente

Características Premium

Gestión de Drawdown

  • Drawdown fijo (desde el saldo inicial) o Trailing Drawdown (desde el pico)
  • Seguimiento del Max Drawdown en tiempo real con alertas visuales de incumplimiento
  • Seguimiento diario de la reducción (se reinicia a medianoche, hora del servidor)
  • Muestra el margen de reducción restante antes del incumplimiento
  • Cálculos basados en porcentajes que se ajustan a las reglas de las empresas de utilería

Seguimiento de las reglas de coherencia

  • Controla si el beneficio total supera el mejor día en un X%.
  • Muestra la puntuación de consistencia en tiempo real
  • Análisis avanzado de días de beneficio (días con ≥0,5% de beneficio)
  • Desglose de los 10 días más rentables
  • Comprobación automática del cumplimiento

Sistema de objetivos de beneficios

  • Seguimiento visual del progreso hacia el objetivo de beneficios
  • Muestra el beneficio restante necesario
  • Calcula el pago previsto con el reparto de beneficios
  • Porcentaje objetivo personalizable

Alertas de incumplimiento inteligentes

  • Detección de cambio de estado - alertas sólo cuando se produce una nueva violación (¡no spam!)
  • Notificaciones push + alertas de escritorio + sonido
  • Alertas para: DD Máximo, DD Diario, Consistencia, Beneficio Diario Máximo
  • Evita la inundación de alertas gracias al seguimiento inteligente de estados

Contador de días de negociación

  • Seguimiento del total de días de negociación frente al mínimo requerido
  • Cuenta los días rentables frente a los días perdedores
  • Cálculo de la tasa de ganancias
  • Seguimiento del mejor/peor día

Análisis avanzados

Métricas de rendimiento

  • Porcentaje de victorias
  • Recuento de días ganadores/perdedores
  • Mejor día de ganancias
  • Peor día de pérdidas
  • Ganancias y pérdidas medias diarias
  • Depósitos/retiradas totales
  • Cálculo de depósitos netos
  • Porcentaje ROI

Calculadora de reparto de beneficios

  • Muestra su parte frente a la parte de la empresa
  • Porcentaje de reparto personalizable (por defecto 80/20)
  • Estimación del pago en tiempo real
  • Se actualiza a medida que aumentan los beneficios

Desglose diario de pérdidas y ganancias

  • Ventana desplegable que muestra los últimos 30 días
  • Historial de pérdidas y ganancias con fecha (formato DD.MM.AAAA)
  • Beneficios/pérdidas codificados por colores
  • Resumen estadístico (días de beneficios, días de pérdidas, total)
  • Orden cronológico de más antiguo a más reciente

Desglose de consistencia

  • Ventana emergente independiente con análisis detallados
  • Clasificación de los 10 días más rentables
  • Desglose del cálculo de consistencia
  • Métricas avanzadas de días rentables
  • Seguimiento del umbral de beneficio mínimo (regla del 0,5%)


    🚀 ¿Por qué elegir este indicador?

    1. Solución todo en uno - No hay necesidad de múltiples herramientas
    2. Prop Firm específico - Construido para las reglas de desafío, no el comercio genérico
    3. No intrusivo - Nunca interfiere con sus EAs o el comercio
    4. Calidad profesional - Utilizado por operadores serios que superan retos financiados
    5. Altamente personalizable - Se adapta a las reglas de cualquier empresa de accesorios
    6. Visual y claro - Comprensión instantánea del estado de la cuenta
    7. Alertas Inteligentes - Sepa inmediatamente cuando se acerca a zonas de peligro
    8. Fiabilidad probada - Código optimizado, sin problemas de rendimiento
      Todas sus sugerencias serán tenidas en cuenta en futuras actualizaciones según las necesidades del Trader.

¡Este indicador es un deber-tener para cualquier comerciante de la firma prop serio que busca pasar los desafíos de manera eficiente, manteniendo plena conciencia de todas las reglas y métricas! 🏆

