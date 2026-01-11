KS Multiple Independent Strategies AutoTrading

Visión general de KS Múltiples Estrategias Independientes Auto Trading 1.3 EA

Este es un Asesor Experto (EA) MQL5 de nivel profesional diseñado principalmente para el comercio de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Soporta múltiples estrategias comerciales independientes, gestión avanzada de riesgos, y varios filtros para optimizar el rendimiento. El EA enfatiza la automatización, la protección de beneficios y la integración con herramientas externas como Telegram y Discord. Opera en cualquier marco temporal, pero es configurable para sesiones específicas y eventos de noticias. Las características clave se agrupan a continuación.

**Estrategias de Trading**
El EA permite activar una o más estrategias independientes simultáneamente (a través de entradas):
- **Persistencia/Anti-Persistencia**: Analiza los patrones de las barras durante un periodo de retroceso (por ejemplo, 7 barras) para la continuación o inversión de la tendencia basándose en un umbral de ratio.
- **Extremos del RSI**: Opera en los niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI (por ejemplo, 70/30) con periodos y plazos personalizables. Admite tres modos: Estándar (tradicional), Inverso Igual (momentum), Inverso Opuesto (contrarian). Incluye opciones de señal única/múltiple y reinicio del medio (a 50).
- **MA Crossover**: Opera en cruces de medias móviles (MAs rápidas/lentas, por ejemplo, 10/50 periodos) con opciones de método (SMA/EMA) y tipo de precio.
- **Señal ATR**: Genera señales en rupturas de límites basados en ATR (sobre 2-20 velas) con filtros de distancia min/max y umbrales de disparo. Incluye periodos de espera tras las señales.
- **Heikin Ashi**: Opera en cambios de color de velas Heikin Ashi para inversiones de tendencia, con timeframe independiente.
- **Señal de Breakout**:

Las estrategias pueden registrar señales y se filtran por la dirección de la vela u otras condiciones.

**Money Management & Position Sizing**
- **Basic MM**: Tamaño de lote fijo (por ejemplo, 0,01) con límite de posición máxima y control de deslizamiento.
- **Gestión del dinero mejorada**: Multiplicadores para lotes en umbrales diarios de pérdidas/beneficios (p. ej., 2x tras pérdida de 100 $). Seguimiento desde el saldo máximo o inicial, con reajustes diarios y auto-reajuste en ganancias/pérdidas.
- **Controles de riesgo/recompensa**: SL/TP fijo en puntos (por ejemplo, 700/4200 para 1:6 R:R). Trailing stop con puntos de activación/paso y pasos máximos (ilimitados o fijos).
- **Ganancias parciales**: Cierra un porcentaje (por ejemplo, 50%) en un objetivo de beneficios (por ejemplo, 700 puntos).
- **Límites diarios**: Limita el porcentaje de pérdida/ganancia (por ejemplo, 1%/2% del saldo) y el máximo de operaciones por día (por ejemplo, 50).

**Protección contra pérdidas y ganancias**
- **Protección contra ganancias**: Supervisa las rupturas de velas previas a la baja/alta después de alcanzar el umbral de beneficios (por ejemplo, 700 puntos). Se desactiva en el rango máximo (por ejemplo, 4200 puntos). Líneas visuales en el gráfico.
- **Protección contra pérdidas**: Cierra posiciones después de velas opuestas (0-10) o tiempo de duración (horas/minutos/segundos). Invierte automáticamente las operaciones (hasta un máximo de ciclos) y omite algunos filtros.
- **Cierre de velas en ganancias**: Cierra posiciones al cierre de la vela en beneficio (con velas de espera y beneficio mínimo).
- **Minimum Hold Time**: Evita cierres anticipados hasta que se completa la vela de entrada.
- **Mecanismos de pausa**: Pausa la operativa tras alcanzar el SL/TP, grandes pérdidas o protección de beneficios (velas configurables).

**Filtros de operativa**
Sistema multi-filtro para bloquear/permitir operaciones:
- **ATR Volatility Box (Dos Instancias)**: Bloquea durante baja volatilidad (basado en ATR o distancia apertura-cierre sobre velas). Se reanuda cuando se rompe la zona de activación. Cuadros/líneas visuales con notificaciones.
- **Timeframe Breakout Filter**: Requiere ruptura HTF (ej. H4) antes de operar. Líneas visuales.
- **Filtro de cruce de MA**: Permite operaciones sólo en dirección de cruce de MA (fresco o en curso).
- **Filtro de Reanudación de RSI**: Hace una pausa hasta que el RSI toca los extremos, luego se reanuda durante minutos (por ejemplo, 15). Opción de reinicio medio.
- **Filtro de spread**: Bloquea si el spread excede el máximo (por ejemplo, 50 puntos).
- **Filtro Heikin Ashi**: Bloquea contra la dirección HA.
- **Filtro de vela simple**: Bloquea contra la dirección de la vela actual.
- **Filtro de noticias**: Bloquea en torno a eventos noticiosos (impacto alto/medio/bajo) para divisas específicas (por ejemplo, USD). Cierra posiciones y envía alertas.
- **Filtro de sesión**: Restringe la negociación a las sesiones basadas en la hora de apertura del mercado (hasta 4, por ejemplo, 23:00-05:25). Cierra posiciones automáticamente y envía notificaciones.

**Panel de control y supervisión**
- **Panel de control en directo**: Visualización de estadísticas en el gráfico (ganancias/pérdidas, operaciones, saldo, etc.) con posición, tamaño, colores y fuentes personalizables.
- **Registro**: Registros detallados de estrategias, filtros y eventos (limitados para reducir el spam).

**Integraciones y notificaciones**
- **Telegrama**: Envía capturas de pantalla de gráficos al abrir/cerrar con subtítulos. Soporta chat personal y de grupo/canal. Bot token y chat ID requerido y también añadir Weblist permitir URL solicitada en MT5 para la configuración completa.
- **Discord**: Webhook para capturas de pantalla al abrir/cerrar.
- **Push Notifications**: Alertas MT5 para sesiones, noticias, filtros y operaciones.
- **Visuales**: Dibuja líneas/rectángulos para rupturas, cajas ATR y protección de beneficios.

**Características del sistema**
- **Detección automática de GMT**: Maneja los desfases horarios de las sesiones/noticias.
- **Número Mágico**: Identificador único para las posiciones (por defecto: 202511111).
- **Controles generales**: Pausa después de eventos, comentarios de órdenes aleatorias y desplazamiento UTC del broker (obsoleto, autodetectado).


Este EA es altamente configurable (cientos de entradas) para backtesting/operaciones en vivo, centrándose en el control del riesgo y la flexibilidad multi-estrategia. Para un uso detallado, consulte los grupos de entradas.

Advertencias importantes y divulgación de riesgos para los clientes que utilizan KS Multiple Independent Strategies AutoTrading 1.3 EA

Operar en Forex / Oro (XAUUSD) con Asesores Expertos (EAs) como éste conlleva un riesgo significativo de pérdida. Este EA es un potente sistema automatizado multi-estrategia (RSI, ATR, Heikin Ashi, Breakout, Persistencia + muchos filtros y protecciones), pero ningún EA está garantizado para ser rentable - especialmente en el comercio en vivo.

Otros productos de este autor
KS Dynamic Trendlines Indicator
Kulvinder Singh
Indicadores
DESCRIPCIÓN: ----------- KS Dynamic Trendlines es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos de oscilación y traza líneas de tendencia inteligentes que se adaptan a las condiciones del mercado en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: ------------ Detección automática de máximos y mínimos de oscilación Generación dinámica de líneas de tendencia que conectan los puntos de oscilación Detección de ruptura en tiempo real - las líneas de tendencia rotas desaparecen automáticame
FREE
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
Indicadores
Visión general Desbloquee una nueva perspectiva en sus gráficos con el Indicador KS Invert Chart Pro - una poderosa herramienta de cero lag diseñada exclusivamente para MetaTrader 5. Este innovador indicador invierte barras o velas matemáticamente (multiplicando los datos de precios por -1), revelando patrones ocultos, oportunidades contrarias y correlaciones inversas que las visiones tradicionales podrían pasar por alto. Es perfecto para operadores avanzados que emplean estrategias de correlaci
FREE
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Indicadores
RR Ratio KS Calculadora Simple Indicador Visión general El RR Ratio KS Simple Calculator Indicator es una herramienta gratuita y ligera para MetaTrader 5 que visualiza automáticamente las relaciones riesgo-recompensa (RR) en su gráfico. Diseñado para operadores manuales y sistemas automatizados (EAs), detecta posiciones abiertas con niveles definidos de stop-loss (SL) y take-profit (TP), y luego superpone zonas visuales claras para mostrar las áreas potenciales de riesgo y recompensa, incluyendo
FREE
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
Utilidades
RR Ratio KS Calculadora Visual EA Basada en Cantidades Domine la gestión de riesgos basada en dólares como nunca antes con el EA RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based, una utilidad de MetaTrader 5 que cambia el juego y automatiza configuraciones precisas de riesgo/recompensa en dólares fijos en su gráfico. Perfecto para los traders cansados de la volatilidad en el tamaño de los lotes o de los cálculos manuales, este EA fija riesgos exactos en dólares (por ejemplo, 50 $ por operación) y reco
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
Utilidades
RR Ratio KS Calculadora Visual EA por Puntos Eleve su juego de gestión de riesgos con el RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA, la última utilidad de MetaTrader 5 que convierte los complejos cálculos de riesgo-recompensa en una potencia simple y visual en su gráfico. Diseñado para operadores de precisión, este Asesor Experto (EA) automatiza el análisis de la relación RR basada en puntos, ayudándole a dimensionar posiciones, establecer stops y objetivos dinámicamente, y mantener una discip
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
Indicadores
Libro de Operaciones KS con Calendario de Rendimiento Este indicador de MetaTrader 5 revoluciona la forma en que los operadores siguen y analizan su rendimiento, transformando los datos comerciales en bruto en un diario y calendario dinámico y visual, directamente en su gráfico. Se acabaron las hojas de cálculo manuales y las costosas herramientas de terceros (que pueden costar entre 30 y 100 $ al mes). Recopila automáticamente todas las operaciones, las actualiza en tiempo real cada 3 segundos
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
Utilidades
Actualizado 2.1 versión estática y arrastrando tanto Draw-down nivel disponible en Max DD y DD diario KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Ventajas y características Propósito principal Tablero de mandos de trading profesional diseñado para traders de prop firm challenge (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) para monitorizar métricas de cuenta, cumplimiento de reglas y estado de incumplimiento en tiempo real. Ventajas clave Cálculos automáticos de cuentas de prop firm y broker 1. Multi-Firm
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
Asesores Expertos
Cuando se instala primero Seleccione Trendline Breakout Estrategia de Fibonacci Comercios Antes de la prueba usted mismo ver el video completo de la estrategia de prueba 1 Ene 2025 - 31 Dic 2025, ¿Cómo va a trabajar y cómo se necesita para configurar, después de la compra tellme en la sección de comentarios para el último archivo Set Enlace de comunicación en mql5 Para el archivo exacto conjunto de enlace de prueba que estoy proporcionando en este enlace (archivo conjunto sólo para el oro) htt
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario