KS Multiple Independent Strategies AutoTrading

Visión general de KS Múltiples Estrategias Independientes Auto Trading 1.3 EA



Este es un Asesor Experto (EA) MQL5 de nivel profesional diseñado principalmente para el comercio de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. Soporta múltiples estrategias comerciales independientes, gestión avanzada de riesgos, y varios filtros para optimizar el rendimiento. El EA enfatiza la automatización, la protección de beneficios y la integración con herramientas externas como Telegram y Discord. Opera en cualquier marco temporal, pero es configurable para sesiones específicas y eventos de noticias. Las características clave se agrupan a continuación.



**Estrategias de Trading**

El EA permite activar una o más estrategias independientes simultáneamente (a través de entradas):

- **Persistencia/Anti-Persistencia**: Analiza los patrones de las barras durante un periodo de retroceso (por ejemplo, 7 barras) para la continuación o inversión de la tendencia basándose en un umbral de ratio.

- **Extremos del RSI**: Opera en los niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI (por ejemplo, 70/30) con periodos y plazos personalizables. Admite tres modos: Estándar (tradicional), Inverso Igual (momentum), Inverso Opuesto (contrarian). Incluye opciones de señal única/múltiple y reinicio del medio (a 50).

- **MA Crossover**: Opera en cruces de medias móviles (MAs rápidas/lentas, por ejemplo, 10/50 periodos) con opciones de método (SMA/EMA) y tipo de precio.

- **Señal ATR**: Genera señales en rupturas de límites basados en ATR (sobre 2-20 velas) con filtros de distancia min/max y umbrales de disparo. Incluye periodos de espera tras las señales.

- **Heikin Ashi**: Opera en cambios de color de velas Heikin Ashi para inversiones de tendencia, con timeframe independiente.

- **Señal de Breakout**:



Las estrategias pueden registrar señales y se filtran por la dirección de la vela u otras condiciones.



**Money Management & Position Sizing**

- **Basic MM**: Tamaño de lote fijo (por ejemplo, 0,01) con límite de posición máxima y control de deslizamiento.

- **Gestión del dinero mejorada**: Multiplicadores para lotes en umbrales diarios de pérdidas/beneficios (p. ej., 2x tras pérdida de 100 $). Seguimiento desde el saldo máximo o inicial, con reajustes diarios y auto-reajuste en ganancias/pérdidas.

- **Controles de riesgo/recompensa**: SL/TP fijo en puntos (por ejemplo, 700/4200 para 1:6 R:R). Trailing stop con puntos de activación/paso y pasos máximos (ilimitados o fijos).

- **Ganancias parciales**: Cierra un porcentaje (por ejemplo, 50%) en un objetivo de beneficios (por ejemplo, 700 puntos).

- **Límites diarios**: Limita el porcentaje de pérdida/ganancia (por ejemplo, 1%/2% del saldo) y el máximo de operaciones por día (por ejemplo, 50).



**Protección contra pérdidas y ganancias**

- **Protección contra ganancias**: Supervisa las rupturas de velas previas a la baja/alta después de alcanzar el umbral de beneficios (por ejemplo, 700 puntos). Se desactiva en el rango máximo (por ejemplo, 4200 puntos). Líneas visuales en el gráfico.

- **Protección contra pérdidas**: Cierra posiciones después de velas opuestas (0-10) o tiempo de duración (horas/minutos/segundos). Invierte automáticamente las operaciones (hasta un máximo de ciclos) y omite algunos filtros.

- **Cierre de velas en ganancias**: Cierra posiciones al cierre de la vela en beneficio (con velas de espera y beneficio mínimo).

- **Minimum Hold Time**: Evita cierres anticipados hasta que se completa la vela de entrada.

- **Mecanismos de pausa**: Pausa la operativa tras alcanzar el SL/TP, grandes pérdidas o protección de beneficios (velas configurables).



**Filtros de operativa**

Sistema multi-filtro para bloquear/permitir operaciones:

- **ATR Volatility Box (Dos Instancias)**: Bloquea durante baja volatilidad (basado en ATR o distancia apertura-cierre sobre velas). Se reanuda cuando se rompe la zona de activación. Cuadros/líneas visuales con notificaciones.

- **Timeframe Breakout Filter**: Requiere ruptura HTF (ej. H4) antes de operar. Líneas visuales.

- **Filtro de cruce de MA**: Permite operaciones sólo en dirección de cruce de MA (fresco o en curso).

- **Filtro de Reanudación de RSI**: Hace una pausa hasta que el RSI toca los extremos, luego se reanuda durante minutos (por ejemplo, 15). Opción de reinicio medio.

- **Filtro de spread**: Bloquea si el spread excede el máximo (por ejemplo, 50 puntos).

- **Filtro Heikin Ashi**: Bloquea contra la dirección HA.

- **Filtro de vela simple**: Bloquea contra la dirección de la vela actual.

- **Filtro de noticias**: Bloquea en torno a eventos noticiosos (impacto alto/medio/bajo) para divisas específicas (por ejemplo, USD). Cierra posiciones y envía alertas.

- **Filtro de sesión**: Restringe la negociación a las sesiones basadas en la hora de apertura del mercado (hasta 4, por ejemplo, 23:00-05:25). Cierra posiciones automáticamente y envía notificaciones.



**Panel de control y supervisión**

- **Panel de control en directo**: Visualización de estadísticas en el gráfico (ganancias/pérdidas, operaciones, saldo, etc.) con posición, tamaño, colores y fuentes personalizables.

- **Registro**: Registros detallados de estrategias, filtros y eventos (limitados para reducir el spam).



**Integraciones y notificaciones**

- **Telegrama**: Envía capturas de pantalla de gráficos al abrir/cerrar con subtítulos. Soporta chat personal y de grupo/canal. Bot token y chat ID requerido y también añadir Weblist permitir URL solicitada en MT5 para la configuración completa.

- **Discord**: Webhook para capturas de pantalla al abrir/cerrar.

- **Push Notifications**: Alertas MT5 para sesiones, noticias, filtros y operaciones.

- **Visuales**: Dibuja líneas/rectángulos para rupturas, cajas ATR y protección de beneficios.



**Características del sistema**

- **Detección automática de GMT**: Maneja los desfases horarios de las sesiones/noticias.

- **Número Mágico**: Identificador único para las posiciones (por defecto: 202511111).

- **Controles generales**: Pausa después de eventos, comentarios de órdenes aleatorias y desplazamiento UTC del broker (obsoleto, autodetectado).





Este EA es altamente configurable (cientos de entradas) para backtesting/operaciones en vivo, centrándose en el control del riesgo y la flexibilidad multi-estrategia. Para un uso detallado, consulte los grupos de entradas.

Advertencias importantes y divulgación de riesgos para los clientes que utilizan KS Multiple Independent Strategies AutoTrading 1.3 EA

Operar en Forex / Oro (XAUUSD) con Asesores Expertos (EAs) como éste conlleva un riesgo significativo de pérdida. Este EA es un potente sistema automatizado multi-estrategia (RSI, ATR, Heikin Ashi, Breakout, Persistencia + muchos filtros y protecciones), pero ningún EA está garantizado para ser rentable - especialmente en el comercio en vivo.