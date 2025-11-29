RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA

RR Ratio KS Calculadora Visual EA Basada en Cantidades

Domine la gestión de riesgos basada en dólares como nunca antes con el EA RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based, una utilidad de MetaTrader 5 que cambia el juego y automatiza configuraciones precisas de riesgo/recompensa en dólares fijos en su gráfico. Perfecto para los traders cansados de la volatilidad en el tamaño de los lotes o de los cálculos manuales, este EA fija riesgos exactos en dólares (por ejemplo, 50 $ por operación) y recompensas (por ejemplo, 150 $ para RR 1:3), ajustando dinámicamente los stops y objetivos en función del tamaño de la posición. No más conjeturas: introduzca una operación, y se encarga del resto en 1-2 segundos, asegurando una disciplina consistente a través de divisas, acciones, o cualquier instrumento MT5.

Características principales

Dólar fijo RR Precisión : Establezca las cantidades absolutas de riesgo/recompensa en divisas (no en pips) - escala automáticamente las distancias TP/SL para cualquier tamaño de lote, manteniendo su ventaja predefinida sin sobreexponerse.

: Establezca las cantidades absolutas de riesgo/recompensa en divisas (no en pips) - escala automáticamente las distancias TP/SL para cualquier tamaño de lote, manteniendo su ventaja predefinida sin sobreexponerse. Ejecución automatizada con un solo clic : Coloca y gestiona instantáneamente TP/SL en la entrada; admite posiciones simultáneas ilimitadas sin ajustes manuales.

: Coloca y gestiona instantáneamente TP/SL en la entrada; admite posiciones simultáneas ilimitadas sin ajustes manuales. Seguimiento inteligente del punto de equilibrio : El trailing inteligente mueve los stops al punto de equilibrio en umbrales personalizables, además de un recálculo en vivo para ajustes en tiempo real en medio de la volatilidad.

: El trailing inteligente mueve los stops al punto de equilibrio en umbrales personalizables, además de un recálculo en vivo para ajustes en tiempo real en medio de la volatilidad. Panel de control visual interactivo : Panel de control en el gráfico con herramientas de arrastrar y soltar para visualizar configuraciones, además de personalización completa de colores, alertas y diseños para una interfaz de nivel profesional.

: Panel de control en el gráfico con herramientas de arrastrar y soltar para visualizar configuraciones, además de personalización completa de colores, alertas y diseños para una interfaz de nivel profesional. Notificaciones avanzadas y flexibilidad: Alertas por correo electrónico o push para entradas, salidas o violaciones de RR; gestión flexible de posiciones para cierres parciales, coberturas o flujos de trabajo multiestrategia.

Por qué es imprescindible para un trading disciplinado

En el entorno de altas apuestas de MT5, el riesgo incoherente es el camino más rápido a las caídas, pero este AE aplica reglas de "configúralo y olvídalo", permitiéndote centrarte en el análisis mientras protege tu capital. Ideal para scalpers que buscan ganancias rápidas o swing traders que escalan posiciones, descubre ineficiencias en su planificación de RR y aumenta las expectativas a largo plazo. Con cero suscripciones y una integración perfecta, es la ventaja asequible por la que apuestan los profesionales para convertir las estrategias en beneficios sostenibles.

Compatible exclusivamente con MetaTrader 5. Descárgalo ahora y dolariza tu disciplina: ¡comercia de forma más inteligente, no más dura!