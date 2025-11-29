RR Ratio KS Calculadora Visual EA por Puntos

Eleve su juego de gestión de riesgos con el RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA, la última utilidad de MetaTrader 5 que convierte los complejos cálculos de riesgo-recompensa en una potencia simple y visual en su gráfico. Diseñado para operadores de precisión, este Asesor Experto (EA) automatiza el análisis de la relación RR basada en puntos, ayudándole a dimensionar posiciones, establecer stops y objetivos dinámicamente, y mantener una disciplina férrea sin cálculos manuales ni conjeturas. Diga adiós a las operaciones de riesgo excesivo y hola a las entradas consistentes y calculadas que se alinean con la ventaja de su estrategia.

Características principales

Calculadora visual instantánea de RR : Arrastre y suelte líneas en su gráfico para visualizar los niveles de entrada, stop-loss y take-profit; calcula automáticamente los ratios RR en puntos, pips o valores de divisa con alertas codificadas por colores (verde para ratios favorables, rojo para riesgos).

: Arrastre y suelte líneas en su gráfico para visualizar los niveles de entrada, stop-loss y take-profit; calcula automáticamente los ratios RR en puntos, pips o valores de divisa con alertas codificadas por colores (verde para ratios favorables, rojo para riesgos). Precisión basada en puntos : Adaptado a cualquier instrumento (divisas, índices, materias primas), tiene en cuenta los diferenciales, las comisiones y el deslizamiento para realizar cálculos hiperprecisos, perfectos tanto para scalpers como para swing traders.

: Adaptado a cualquier instrumento (divisas, índices, materias primas), tiene en cuenta los diferenciales, las comisiones y el deslizamiento para realizar cálculos hiperprecisos, perfectos tanto para scalpers como para swing traders. Integración inteligente del dimensionamiento de posiciones : Criterio de Kelly incorporado y modelos de riesgo de fracción fija para sugerir tamaños de lote óptimos en función del saldo de su cuenta y del porcentaje de riesgo predefinido (por ejemplo, 1-2% por operación).

: Criterio de Kelly incorporado y modelos de riesgo de fracción fija para sugerir tamaños de lote óptimos en función del saldo de su cuenta y del porcentaje de riesgo predefinido (por ejemplo, 1-2% por operación). Cuadro de mandos y alertas personalizables : Panel en el gráfico con métricas en tiempo real (valor esperado, simulador de probabilidad de victoria), plantillas personalizables para estrategias y notificaciones push/email para configuraciones ideales. Incluye modo backtest para validar ratios históricamente.

: Panel en el gráfico con métricas en tiempo real (valor esperado, simulador de probabilidad de victoria), plantillas personalizables para estrategias y notificaciones push/email para configuraciones ideales. Incluye modo backtest para validar ratios históricamente. Automatización MT5 sin fisuras: Se ejecuta como un EA ligero con un solo clic de activación-sin repintados, bajo uso de CPU. Compatible con todos los brokers MT5, incluyendo cuentas de cobertura/red.

Por qué es imprescindible para un trading rentable

En el vertiginoso mundo de MT5, la mala gestión de RR es el asesino silencioso de las cuentas, pero esta herramienta le permite aplicar reglas como "no operar por debajo de 1:2 RR" sin esfuerzo, descubriendo oportunidades ocultas y evitando operaciones de venganza. Tanto si usted es un principiante aprendiendo las cuerdas o un profesional optimizando una cartera, ofrece confianza basada en datos que aumenta las tasas de ganancias y el control de drawdown. Únase a los miles de usuarios de MQL5 que han transformado su ventaja: un modelo asequible y sin suscripción significa valor instantáneo.

Compatible exclusivamente con MetaTrader 5. Descárguelo hoy mismo y calcule su camino hacia operaciones más inteligentes: ¡su cuenta se lo agradecerá!