RR Ratio KS Simple Calculator Indicator

RR Ratio KS Calculadora Simple Indicador

Visión general El RR Ratio KS Simple Calculator Indicator es una herramienta gratuita y ligera para MetaTrader 5 que visualiza automáticamente las relaciones riesgo-recompensa (RR) en su gráfico. Diseñado para operadores manuales y sistemas automatizados (EAs), detecta posiciones abiertas con niveles definidos de stop-loss (SL) y take-profit (TP), y luego superpone zonas visuales claras para mostrar las áreas potenciales de riesgo y recompensa, incluyendo cantidades precisas en dólares. Esto ayuda a los operadores a evaluar rápidamente la configuración de las operaciones sin cálculos manuales.

Funciona en cualquier marco temporal (de M1 a D1) y símbolo, y sólo se activa para el instrumento del gráfico actual. No se automatiza ninguna decisión de negociación, sino que se trata de una ayuda visual para mejorar la gestión del riesgo. Compatible con sesiones de negociación en directo, backtesting y streaming.

Características principales

  • Detección automática: Identifica instantáneamente operaciones manuales o abiertas por EA con SL/TP y traza zonas RR. Maneja la falta de SL/TP sin errores.
  • Elementos visuales:
    • Cuadros codificados por colores para las zonas de TP (recompensa), medio objetivo y SL (riesgo).
    • Etiquetas que muestran los valores exactos de riesgo y recompensa en dólares.
    • Transparencia, bordes y colores personalizables para mayor claridad.
  • Panel de control: Un panel móvil y redimensionable que muestra el resumen de RR, los detalles de la posición y las zonas de un vistazo. Permite el reposicionamiento mediante arrastrar y soltar.
  • Opciones de personalización:
    • Visuales: Activar/desactivar recuadros/etiquetas; ajustar tamaños, estilos y colores de fuente (recuadro TP, recuadro SL, etiquetas, bordes).
    • Panel: Establezca la posición (coordenadas X/Y), la esquina de anclaje (superior izquierda, superior derecha, etc.), el tamaño, el fondo y los colores del texto.
    • Comportamiento: Activar/desactivar panel de control; bajo uso de CPU con actualizaciones optimizadas.
  • Rendimiento y fiabilidad: Mínimo impacto en los recursos; limpieza automática de los objetos cuando se elimina el indicador. Soporte de múltiples marcos temporales para un análisis flexible.

Modo de empleo

  1. Descargar e instalar a través del MQL5 Market (gratis).
  2. Arrastre el indicador a su gráfico MT5 - no requiere configuración inicial.
  3. Abra una operación (manual o vía EA) con SL y TP establecidos.
  4. El indicador se activa automáticamente, dibujando zonas y etiquetas basadas en los precios actuales de su cuenta.
  5. Personalícelo a través del panel de propiedades del indicador para adaptarlo a su estilo de gráfico.

Ideal para

  • Operadores manuales que necesitan una rápida confirmación de RR antes de las entradas.
  • Usuarios centrados en el riesgo que realizan un seguimiento de la exposición al dólar en tiempo real.
  • Educadores o transmisores en directo que muestren visualmente la configuración de las operaciones.
  • Principiantes que aprenden los conceptos de RR a través de ejemplos en el gráfico.

Actualizaciones recientes (Versión 1.2)

  • Reducción de la sobrecarga de la CPU de detección de posición EA.
  • Mejora del rendimiento con menos entradas de registro para un funcionamiento más suave.
