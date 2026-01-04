KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert

Wenn Sie zuerst installieren, wählen Sie die Trendline Breakout Strategie für Fibonacci Trades

Bevor Sie sich selbst testen, sehen Sie das vollständige Video des Strategietests vom 1. Januar 2025 - 31. Dezember 2025, wie es funktionieren wird und wie Sie es einrichten müssen, nach dem Kauf erzählen Sie mir im Kommentarbereich für die neueste Set-Datei Kommunikationslink in mql5

Eigenschaften von KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert

Dieser Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er konzentriert sich auf den Price-Action-Handel unter Verwendung von Trendlinien, Fibonacci-Retracements und verschiedenen Filtern für Risikomanagement und Handelsoptimierung. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste der wichtigsten Funktionen, die sich aus dem Code und den Eingabeparametern ergeben. Der EA legt den Schwerpunkt auf Breakout-Trading mit Pullback-Entrys und beinhaltet erweiterte Benachrichtigungen, einen Nachrichtenfilter und ein Live-Dashboard.

Kern-Handelsstrategie

  • Automatische Erkennung von Swing-Hochs und -Tiefs auf einem konfigurierbaren Zeitrahmen unter Verwendung einer bestimmten Anzahl von Balken und einer Mindestpunktschwelle, um potenzielle Trendlinienpunkte zu identifizieren.
  • Zeichnet und überwacht obere (Widerstand) und untere (Unterstützung) Trendlinien auf dem Chart. Unterstützt bis zu 10 Trendlinien pro Typ, mit anpassbaren Farben, Breite, Stil und Ausdehnung. Blendet parallele Linien oder solche, die durch den Preis gebrochen wurden, aus (mit einer 20-Punkte-Schwelle).
  • Überwacht Unterbrechungen anhand von Schlusskursen oder Dochten, mit einem konfigurierbaren Schwellenwert für die Auslösung.
  • Erfordert einen Mindest-Pullback (Standard: 200 Punkte) nach einem Break, um ein Fibonacci-Setup zu erstellen.
    • Zeichnet Fibonacci-Retracement-Zonen (0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %, 100 %) mit visuellen Boxen auf dem Chart (anpassbare Farben und Transparenz).
    • Unterstützt mehrere Zonen: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% oder Goldene Zone (38,2%-61,8%).
    • Toleranz für Zonenauslöser (Standard: 50 Punkte).
    • Ermöglicht Trades, wenn der Preis eine Trendlinie berührt und sich umkehrt (mit Schwellenwert für den Berührungsabstand, Standardwert: 100 Punkte)
  • Kerzenbestätigung auf einem bestimmten Zeitrahmen (Standardwert: H4). Kann auf das Schließen der Kerze warten oder den Wiedereintritt in die Zone erlauben:
    • Käufe bei Aufwärtstrendlinienbrüchen mit Pullback zur Fib-Zone.
    • Verkauft bei Bruch der Abwärtstrendlinie mit Pullback zur Fib-Zone.
    • Zeichnet Einstiegspfeile auf dem Chart (anpassbare Farben).
    • Unterstützt jeweils einen Handel, eine maximale Anzahl von Trades pro Tag (Standard: 5) und ein Minimum von Sekunden zwischen den Trades (Standard: 60), um schnelle Umkehrungen zu verhindern.

Risiko-Management

  • Lot-Größe: Feste Lots (Standard: 0,1) oder automatische Lots auf Basis des Risikoprozentsatzes (Standard: 1%) pro Handel.
  • Stop Loss (SL): Konfigurierbar in Punkten (Standard: 500) oder basierend auf dem Swing Low/High.
  • Gewinnmitnahme (TP): Konfigurierbar in Punkten (Standardwert: 1000) oder über das Risiko:Gewinn-Verhältnis (z. B. 1:2).
  • Trailing Stop: Wird nach der Gewinnschwelle aktiviert (Standard: 500 Punkte), mit Schrittintervallen (Standard: 500 Punkte), maximalen Schritten (optional) und Breakeven-Bewegung (Standard: aktiviert).
  • Teilweise Gewinnmitnahme: Schließt einen Prozentsatz der Position (Standard: 50 %) nach Gewinnpunkten (Standard: 1000), mit der Option, das Trailing fortzusetzen.
    • Fib-Setups werden ungültig, wenn sich der Kurs um mehr als 0%-Punkte (Standard: 100) bewegt oder nach Stunden (Standard: 48) ausläuft.

Filter und Schutzmaßnahmen

  • Nachrichten-Filter:
    • Vermeidet den Handel während Nachrichten mit hohem/mittlerem/geringem Einfluss für bestimmte Währungen (z. B. USD, EUR).
    • Konfigurierbare Minuten vor/nach den Nachrichten (z. B. 60 Minuten).
    • Schließt Positionen automatisch bei Nachrichten und sendet Benachrichtigungen.
    • Aktualisierungen aus dem MQL5-Kalender alle 5 Minuten.
  • Sitzungsfilter: Nicht explizit im Code beschrieben, aber im Dashboard impliziert (blockiert den Handel während bestimmter Sitzungen).
  • Leistungs-Optimierung: Aktualisiert die Logik alle N Sekunden (Standard: 2), verarbeitet nur neue Balken, begrenzt Balkenprüfungen (Standard: 100) und bereinigt ausgeführte Setups.

Benachrichtigungen und Alarme

  • Push-Benachrichtigungen: Für Trendlinienbrüche, Retracements, Fib-Trigger und Trades (konfigurierbar).
  • Erweitertes Benachrichtigungssystem (KS-Benachrichtigungssystem v1.00):
    • Versendet formatierte Nachrichten mit Emojis, Details und Kontext (Konto, Saldo, Symbol, Zeit).
    • Ratenbeschränkung (max. 10 pro Minute) zur Vermeidung von Spam.
    • Typen: Info, Erfolg, Warnung, Fehler, Trade Open/Close, Alert, Breakout.
  • Telegramm-Integration: Sendet Screenshots bei Handelseröffnung/-schluss mit Beschriftung (Bot-Token, Chat-ID erforderlich). Unterstützt persönliche Chats, Gruppen/Kanäle.
  • Discord Webhook: Sendet Screenshots an Discord-Kanäle.
  • Bildschirmfotos: Erfasst den Chart (1920x1080) bei Schlüsselereignissen, mit Sequenzierungsverzögerungen, um MT5-Hänger zu vermeiden.

Benutzeroberfläche und Anzeige

  • Live-Dashboard (KS Dashboard System v1.00):
    • Anzeigen im Chart mit anpassbarer Position, Größe, Farben und Schriftart.
    • Zeigt an: Kerzen-Countdown, tägliche/wöchentliche Gewinne und Gewinnraten, Live-Positionsstatus, EA-Status, IST-Zeit, Brokerzeit, GMT-Offset, Saldo/Equity, Spread.
    • Option für einfarbigen Hintergrund; automatische GMT-Erkennung; wöchentliche Rückstellung am Montag.
  • Visuelle Elemente: Trendlinien, Fibonacci-Boxen/Beschriftungen, Einstiegspfeile. Option, um Fib nach dem Handel sichtbar zu halten.
  • Bereinigung: Automatisches Löschen von Objekten für ausgeführte Trades (sofern nicht deaktiviert).

Allgemeine Einstellungen und Dienstprogramme

  • Magische Nummer und Kommentar: Zur Identifizierung von EA-Geschäften.
  • Initialisierung und Deinit: Initialisiert das Dashboard, bereinigt Objekte beim Entfernen.
  • Fehlerbehandlung: Protokolliert detaillierte Fehler für Aufträge, WebRequests (z.B. Telegram/Discord) und News-Updates.
  • Abhängigkeiten: Verwendet die MQL5-Handelsbibliothek; keine externen Installationen erforderlich.
  • Kompatibilität: Strikter Modus; MT5-spezifisch usw.).

Dieser EA ist für den professionellen Einsatz konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf Robustheit (z. B. Umgang mit ungültigen Anfragen, Füllmodi) und Benutzeranpassung liegt. Er vermeidet risikoreiche Aktivitäten wie Martingale oder Grid-Trading und legt den Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Setups. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Backtests mit historischen Daten durchführen und die Eingaben sorgfältig konfigurieren (z. B. Nachrichtenfilter in volatilen Zeiten). Wenn Sie Hilfe bei bestimmten Einstellungen oder Modifikationen benötigen, lassen Sie es mich wissen!

Bitte lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig. Dieser EA ist ein mächtiges Werkzeug, aber der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Kein EA garantiert Gewinne.


Hohes Verlustrisiko Der Forex/CFD-Handel birgt aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Dieser EA verwendet Stop Losses und Trailing Stops, aber Slippage, Spreads, Verzögerungen bei der Ausführung durch den Broker oder extreme Marktbewegungen können zu größeren Verlusten als erwartet führen.

Sie müssen es selbst gründlich testen
  • Verwenden Sie die Software nach dem Kauf niemals sofort auf einem Live-/Echtgeldkonto.
  • Beginnen Sie immer mit einem Demokonto für mindestens 1-2 Wochen.
  • Führen Sie Ihre eigenen Vorwärts- und Rückwärtstests mit mehreren Symbolen, Zeitrahmen und Marktbedingungen (Trend, Schwankung, hohe Volatilität, Nachrichten) durch.
  • Überprüfen Sie, ob die Strategie zu Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikotoleranz passt.


