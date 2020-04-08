KS Trading Book With Performance Calendar

Libro de Operaciones KS con Calendario de Rendimiento

Este indicador de MetaTrader 5 revoluciona la forma en que los operadores siguen y analizan su rendimiento, transformando los datos comerciales en bruto en un diario y calendario dinámico y visual, directamente en su gráfico. Se acabaron las hojas de cálculo manuales y las costosas herramientas de terceros (que pueden costar entre 30 y 100 $ al mes). Recopila automáticamente todas las operaciones, las actualiza en tiempo real cada 3 segundos y ofrece información práctica para mejorar la disciplina, detectar patrones y perfeccionar su estrategia para obtener rentabilidad a largo plazo.

Características principales

  • Agenda y calendario visual de operaciones: Una vista mensual en cuadrícula con botones de navegación sencillos, días codificados por colores (verde para ganancias, rojo para pérdidas, gris para ninguna operación), desgloses diarios de P/L y recuentos de operaciones de un vistazo.
  • Panel de rendimiento en tiempo real: Controla el saldo, la equidad, el P / L basado en el tiempo (hoy, semana, mes, o la historia completa), las métricas de riesgo esenciales (tasa de ganancias, reducción máxima, factor de recuperación), y los registros de sus mejores / peores días de negociación.
  • Interfaz de usuario inteligente y personalizable: Posición fija del gráfico en la parte superior izquierda con un simple botón para ocultarlo o mostrarlo. Personalice los colores, el diseño y la frecuencia de actualización. Incluye nuevas mejoras en la v1.3 como cálculos de ROI, seguimiento de depósitos/retiros, notificaciones diarias y análisis preciso de detracciones.
  • Automatización sin esfuerzo: Se instala una vez y funciona a la perfección, sin necesidad de introducir datos manualmente. Descargue el archivo transparente para una rápida configuración.

Por qué es esencial para los operadores serios

Imagine que descubre que sólo es rentable en las sesiones de la mañana (8-11 AM) o que pierde todos los miércoles - este indicador descubre esos patrones ocultos visualmente, ayudándole a probar estrategias mes a mes y aplicar reglas como "períodos de enfriamiento" después de grandes victorias o cortar el exceso de operaciones. Es su compañero de rendición de cuentas integrado, perfecto para operadores en solitario o para informes de clientes, ya que garantiza una gestión profesional del riesgo sin complicaciones.

Compatible exclusivamente con MetaTrader 5. Aumente su ventaja comercial hoy mismo: ¡descargue ahora y convierta los datos en disciplina!

