KS Dynamic Trendlines Indicator

DESCRIPCIÓN:

KS Dynamic Trendlines es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos de oscilación

y traza líneas de tendencia inteligentes que se adaptan a las condiciones del mercado en tiempo real.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Detección automática de máximos y mínimos de oscilación

Generación dinámica de líneas de tendencia que conectan los puntos de oscilación

Detección de ruptura en tiempo real - las líneas de tendencia rotas desaparecen automáticamente

La siguiente línea de tendencia más fuerte aparece cuando la actual se rompe

Soporte multi-marco de tiempo - detección en H4, visualización en M15

Filtrado de líneas de tendencia paralelas: elimina las líneas redundantes

Filtrado de distancia: oculta las líneas de tendencia demasiado alejadas del precio

Colores, anchos y estilos personalizables

Visualización en zigzag con puntos de oscilación etiquetados





DETECCIÓN DE VUELTAS:

- DetecciónTiempo: Elija el timeframe para la detección de swing (CURRENT, M1-MN1)

- SwingBars: Número de barras a izquierda/derecha para la validación de swing (por defecto: 10)

- ThresholdPoints: Distancia mínima entre niveles de swing (por defecto: 50)



PANTALLA DE ZIGZAG:

- ShowZigzag: Muestra las líneas en zigzag que conectan las oscilaciones

- UpperZigzagColor/LowerZigzagColor: Colores para las líneas en zigzag

- ZigzagWidth: Grosor de la línea

- ZigzagStyle: Estilo de línea (sólido, punto, guión, etc.)





LÍNEAS DE TENDENCIA DINÁMICAS:

- ShowTrendlines: Activar/desactivar la función de líneas de tendencia

- MaxTrendlines: Cuántas líneas de tendencia mostrar por tipo (1-10, por defecto: 3)

- MaxDistancePoints: Ocultar líneas de tendencia más allá de X puntos (0 = ilimitado)

- ParallelFilterPoints: Ocultar líneas paralelas más cercanas a X puntos (por defecto: 50)

- UpperTrendColor/LowerTrendColor: Colores para las líneas de tendencia

- TrendlineWidth: Grosor de la línea

- TrendlineStyle: Estilo de línea

- ExtendTrendlines: Extender líneas a la izquierda

- HideOnBreak: Ocultar automáticamente las líneas de tendencia rotas