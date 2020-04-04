KS Dynamic Trendlines Indicator
- Indicadores
- Kulvinder Singh
- Versión: 1.0
DESCRIPCIÓN:
-----------
KS Dynamic Trendlines es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos de oscilación
y traza líneas de tendencia inteligentes que se adaptan a las condiciones del mercado en tiempo real.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
------------
Detección automática de máximos y mínimos de oscilación
Generación dinámica de líneas de tendencia que conectan los puntos de oscilación
Detección de ruptura en tiempo real - las líneas de tendencia rotas desaparecen automáticamente
La siguiente línea de tendencia más fuerte aparece cuando la actual se rompe
Soporte multi-marco de tiempo - detección en H4, visualización en M15
Filtrado de líneas de tendencia paralelas: elimina las líneas redundantes
Filtrado de distancia: oculta las líneas de tendencia demasiado alejadas del precio
Colores, anchos y estilos personalizables
Visualización en zigzag con puntos de oscilación etiquetados
DETECCIÓN DE VUELTAS:
- DetecciónTiempo: Elija el timeframe para la detección de swing (CURRENT, M1-MN1)
- SwingBars: Número de barras a izquierda/derecha para la validación de swing (por defecto: 10)
- ThresholdPoints: Distancia mínima entre niveles de swing (por defecto: 50)
PANTALLA DE ZIGZAG:
- ShowZigzag: Muestra las líneas en zigzag que conectan las oscilaciones
- UpperZigzagColor/LowerZigzagColor: Colores para las líneas en zigzag
- ZigzagWidth: Grosor de la línea
- ZigzagStyle: Estilo de línea (sólido, punto, guión, etc.)
LÍNEAS DE TENDENCIA DINÁMICAS:
- ShowTrendlines: Activar/desactivar la función de líneas de tendencia
- MaxTrendlines: Cuántas líneas de tendencia mostrar por tipo (1-10, por defecto: 3)
- MaxDistancePoints: Ocultar líneas de tendencia más allá de X puntos (0 = ilimitado)
- ParallelFilterPoints: Ocultar líneas paralelas más cercanas a X puntos (por defecto: 50)
- UpperTrendColor/LowerTrendColor: Colores para las líneas de tendencia
- TrendlineWidth: Grosor de la línea
- TrendlineStyle: Estilo de línea
- ExtendTrendlines: Extender líneas a la izquierda
- HideOnBreak: Ocultar automáticamente las líneas de tendencia rotas
-----------
KS Dynamic Trendlines es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos de oscilación
y traza líneas de tendencia inteligentes que se adaptan a las condiciones del mercado en tiempo real.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
------------
Detección automática de máximos y mínimos de oscilación
Generación dinámica de líneas de tendencia que conectan los puntos de oscilación
Detección de ruptura en tiempo real - las líneas de tendencia rotas desaparecen automáticamente
La siguiente línea de tendencia más fuerte aparece cuando la actual se rompe
Soporte multi-marco de tiempo - detección en H4, visualización en M15
Filtrado de líneas de tendencia paralelas: elimina las líneas redundantes
Filtrado de distancia: oculta las líneas de tendencia demasiado alejadas del precio
Colores, anchos y estilos personalizables
Visualización en zigzag con puntos de oscilación etiquetados
DETECCIÓN DE VUELTAS:
- DetecciónTiempo: Elija el timeframe para la detección de swing (CURRENT, M1-MN1)
- SwingBars: Número de barras a izquierda/derecha para la validación de swing (por defecto: 10)
- ThresholdPoints: Distancia mínima entre niveles de swing (por defecto: 50)
PANTALLA DE ZIGZAG:
- ShowZigzag: Muestra las líneas en zigzag que conectan las oscilaciones
- UpperZigzagColor/LowerZigzagColor: Colores para las líneas en zigzag
- ZigzagWidth: Grosor de la línea
- ZigzagStyle: Estilo de línea (sólido, punto, guión, etc.)
LÍNEAS DE TENDENCIA DINÁMICAS:
- ShowTrendlines: Activar/desactivar la función de líneas de tendencia
- MaxTrendlines: Cuántas líneas de tendencia mostrar por tipo (1-10, por defecto: 3)
- MaxDistancePoints: Ocultar líneas de tendencia más allá de X puntos (0 = ilimitado)
- ParallelFilterPoints: Ocultar líneas paralelas más cercanas a X puntos (por defecto: 50)
- UpperTrendColor/LowerTrendColor: Colores para las líneas de tendencia
- TrendlineWidth: Grosor de la línea
- TrendlineStyle: Estilo de línea
- ExtendTrendlines: Extender líneas a la izquierda
- HideOnBreak: Ocultar automáticamente las líneas de tendencia rotas