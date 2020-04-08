KS Invert Chart Pro Indicator
- Indicadores
- Kulvinder Singh
- Versión: 1.0
Visión general
Desbloquee una nueva perspectiva en sus gráficos con el Indicador KS Invert Chart Pro - una poderosa herramienta de cero lag diseñada exclusivamente para MetaTrader 5. Este innovador indicador invierte barras o velas matemáticamente (multiplicando los datos de precios por -1), revelando patrones ocultos, oportunidades contrarias y correlaciones inversas que las visiones tradicionales podrían pasar por alto. Es perfecto para operadores avanzados que emplean estrategias de correlación, análisis multitemporales o supervisión de coberturas. Tanto si detecta patrones elusivos en su gráfico actual como si sincroniza símbolos externos en tiempo real, este indicador le ofrece información instantánea sin ningún retraso.
Principales ventajas:
- Inversión instantánea: Dé la vuelta a su gráfico para obtener una vista invertida, ideal para el reconocimiento de patrones y la negociación contraria.
- Sincronización de símbolos externos: Visualice e invierta cualquier símbolo de corredor (por ejemplo, EUR/USD frente a GBP/USD) en el mismo marco temporal o en otros diferentes.
- Aplicaciones versátiles: Admite inversiones de índices del dólar (DXY con confirmación EUR), correlaciones entre mercados (Forex + índices) y seguimiento de posiciones de cobertura en directo.
- Personalizable: Cambios de color opcionales para una mejor visibilidad; funciona sin problemas en todos los marcos temporales.
Descarga y uso gratuitos. ¡Eleve su análisis hoy mismo!
Estrategias de negociación
Aproveche KS Invert Chart Pro para potenciar estos enfoques probados:
- Operaciones de correlación Superponga el EUR/USD invertido junto con el GBP/USD para detectar divergencias y convergencias. Cuando un par sube, la vista invertida pone de relieve posibles retrocesos en el activo correlacionado.
- Análisis inverso del índice del dólar Invierta el DXY para obtener una perspectiva bajista del USD, confirmada por los movimientos del EUR/USD. Utilícelo para anticipar cambios importantes en Forex.
- Reconocimiento de Patrones Ocultos Invierta su gráfico actual para descubrir formaciones "espejo" - como dobles máximos que aparecen como mínimos - para configuraciones de alta probabilidad.
- Dominio de múltiples marcos temporales Vea las tendencias D1 en modo normal y, a continuación, cambie a H1 invertido para obtener señales de entrada precisas alineadas con el panorama general.
- Seguimiento de posiciones de cobertura Realice un seguimiento de las coberturas en directo invirtiendo una pata del par, lo que facilita la visualización de los puntos de equilibrio y salida.
- Información de Mercados Cruzados Correlacione pares de divisas invertidos con índices (por ejemplo, SPX vs. USDJPY) para medir el sentimiento de riesgo global.
Explicación de las principales características
Modo 1: Invertir el gráfico actual
- Cómo funciona: Aplica un simple multiplicador de -1 a los datos de precios, invirtiendo barras/velas instantáneamente sin recálculo ni retraso.
- Personalización: Alternar la inversión de color para un contraste óptimo en temas oscuros / claros.
- Ideal para: Comprobaciones contrarias rápidas o replanteamiento de gráficos conocidos: aplicar y eliminar en segundos.
Modo 2: Visualización externa de símbolos
- Cómo funciona: Obtiene y muestra los datos de cualquier símbolo (por ejemplo, de la lista de su broker) en tiempo real, con inversión opcional y soporte de desajuste temporal.
- Personalización: Se sincroniza perfectamente con la línea de tiempo de su gráfico activo.
- Ideal para: Juegos de correlación avanzados, como el seguimiento de oro invertido contra pares USD.
Uso y configuración recomendados
- Instalación: Arrastrar a cualquier gráfico MT5; no requiere configuración compleja.
- Consejo profesional: Comience con el Modo 1 en un par volátil como GBPJPY para detectar patrones. Para correlaciones, empareje el Modo 2 con alertas en niveles clave.
- Plazos: Excelente en H1-D1; evite M1 para minimizar el ruido.
- Nota sobre el riesgo: Realice siempre pruebas retrospectivas de las inversiones en modo demo; esta herramienta mejora el análisis, no garantiza los beneficios.
Rendimiento destacado
- Velocidad: Cero retardo - se actualiza tick a tick para operar en tiempo real.
- Compatibilidad: Sólo MT5; probado en los principales brokers como IC Markets y Pepperstone.
- Actualizaciones: Versión 1.0 (estable); el autor proporciona soporte continuo a través de los comentarios de MQL5.
Transforme su forma de ver los mercados - ¡descargue KS Invert Chart Pro ahora e invierta su camino hacia operaciones más nítidas!