RR Ratio KS Visual Calculator

Calculadora Visual RR Ratio KS

Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta), mostrando líneas interactivas para TP, SL, objetivos de medio precio y niveles abiertos. Perfecto para los traders que exigen precisión sin interferencias de automatización, es una potencia visual pura que permite tomar decisiones informadas en cuestión de segundos, manteniendo su ventaja en cualquier estrategia MT5.

Características principales

  • Cálculo automático instantáneo de TP/SL: Se activa al abrir la posición, calculando y trazando dinámicamente los niveles para una óptima relación riesgo-recompensa, adaptada exactamente a su tamaño de lote y tipo de operación.
  • Configuración visual de nivel profesional: Líneas codificadas por colores (personalizables) para TP, SL, medios objetivos y precio de entrada, además de etiquetas de valor en dólares en tiempo real para cada nivel y los importes de riesgo/recompensa introducidos.
  • Cuadro de mandos interactivo: Elegante panel de control con métricas en tiempo real, fáciles de ocultar / mostrar, más / menos botones para ajustes rápidos, todo se actualiza automáticamente a medida que ajusta los valores.
  • Personalización y estilo completos: Personalice los fondos de los paneles, los bordes, el texto, los colores de estado (activo/inactivo), los tonos de los botones y los estilos de línea para adaptarlos a su flujo de trabajo o al tema de su gráfico.
  • Actualizaciones en tiempo real: Sin repintados ni retrasos: calcula sobre la marcha el estado de las posiciones, los ratios y los escenarios, garantizando una información siempre precisa sin tocar sus operaciones.

Por qué es imprescindible para los operadores de precisión

En el fragor de la operativa en MT5, las imprecisas visualizaciones de RR conducen a costosos deslices, pero este indicador impone configuraciones disciplinadas destacando los riesgos/recompensas en dólares exactos, ayudándole a detectar desequilibrios antes de que afecten a su cuenta. Ideal para scalpers validando entradas rápidas o swing traders planificando salidas multiobjetivo, genera confianza a través de la transparencia, liberándole para centrarse en el flujo del mercado. Además, esté atento a la próxima versión de EA para la ejecución totalmente automática de SL/TP. Asequible, ligero e independiente del broker, es la ventaja visual que convierte las buenas operaciones en grandes operaciones.

Compatible exclusivamente con MetaTrader 5. Descargue ahora y visualice su camino a la victoria: ¡la precisión comienza con la visión correcta!

Otros productos de este autor
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Indicadores
RR Ratio KS Calculadora Simple Indicador Visión general El RR Ratio KS Simple Calculator Indicator es una herramienta gratuita y ligera para MetaTrader 5 que visualiza automáticamente las relaciones riesgo-recompensa (RR) en su gráfico. Diseñado para operadores manuales y sistemas automatizados (EAs), detecta posiciones abiertas con niveles definidos de stop-loss (SL) y take-profit (TP), y luego superpone zonas visuales claras para mostrar las áreas potenciales de riesgo y recompensa, incluyendo
FREE
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
Indicadores
Visión general Desbloquee una nueva perspectiva en sus gráficos con el Indicador KS Invert Chart Pro - una poderosa herramienta de cero lag diseñada exclusivamente para MetaTrader 5. Este innovador indicador invierte barras o velas matemáticamente (multiplicando los datos de precios por -1), revelando patrones ocultos, oportunidades contrarias y correlaciones inversas que las visiones tradicionales podrían pasar por alto. Es perfecto para operadores avanzados que emplean estrategias de correlaci
FREE
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
Utilidades
RR Ratio KS Calculadora Visual EA Basada en Cantidades Domine la gestión de riesgos basada en dólares como nunca antes con el EA RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based, una utilidad de MetaTrader 5 que cambia el juego y automatiza configuraciones precisas de riesgo/recompensa en dólares fijos en su gráfico. Perfecto para los traders cansados de la volatilidad en el tamaño de los lotes o de los cálculos manuales, este EA fija riesgos exactos en dólares (por ejemplo, 50 $ por operación) y reco
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
Utilidades
RR Ratio KS Calculadora Visual EA por Puntos Eleve su juego de gestión de riesgos con el RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA, la última utilidad de MetaTrader 5 que convierte los complejos cálculos de riesgo-recompensa en una potencia simple y visual en su gráfico. Diseñado para operadores de precisión, este Asesor Experto (EA) automatiza el análisis de la relación RR basada en puntos, ayudándole a dimensionar posiciones, establecer stops y objetivos dinámicamente, y mantener una discip
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
Indicadores
Libro de Operaciones KS con Calendario de Rendimiento Este indicador de MetaTrader 5 revoluciona la forma en que los operadores siguen y analizan su rendimiento, transformando los datos comerciales en bruto en un diario y calendario dinámico y visual, directamente en su gráfico. Se acabaron las hojas de cálculo manuales y las costosas herramientas de terceros (que pueden costar entre 30 y 100 $ al mes). Recopila automáticamente todas las operaciones, las actualiza en tiempo real cada 3 segundos
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
Utilidades
Actualizado 2.1 versión estática y arrastrando tanto Draw-down nivel disponible en Max DD y DD diario KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Ventajas y características Propósito principal Tablero de mandos de trading profesional diseñado para traders de prop firm challenge (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) para monitorizar métricas de cuenta, cumplimiento de reglas y estado de incumplimiento en tiempo real. Ventajas clave Cálculos automáticos de cuentas de prop firm y broker 1. Multi-Firm
