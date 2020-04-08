RR Ratio KS Visual Calculator

Calculadora Visual RR Ratio KS

Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta), mostrando líneas interactivas para TP, SL, objetivos de medio precio y niveles abiertos. Perfecto para los traders que exigen precisión sin interferencias de automatización, es una potencia visual pura que permite tomar decisiones informadas en cuestión de segundos, manteniendo su ventaja en cualquier estrategia MT5.

Características principales

Cálculo automático instantáneo de TP/SL : Se activa al abrir la posición, calculando y trazando dinámicamente los niveles para una óptima relación riesgo-recompensa, adaptada exactamente a su tamaño de lote y tipo de operación.

: Se activa al abrir la posición, calculando y trazando dinámicamente los niveles para una óptima relación riesgo-recompensa, adaptada exactamente a su tamaño de lote y tipo de operación. Configuración visual de nivel profesional : Líneas codificadas por colores (personalizables) para TP, SL, medios objetivos y precio de entrada, además de etiquetas de valor en dólares en tiempo real para cada nivel y los importes de riesgo/recompensa introducidos.

: Líneas codificadas por colores (personalizables) para TP, SL, medios objetivos y precio de entrada, además de etiquetas de valor en dólares en tiempo real para cada nivel y los importes de riesgo/recompensa introducidos. Cuadro de mandos interactivo : Elegante panel de control con métricas en tiempo real, fáciles de ocultar / mostrar, más / menos botones para ajustes rápidos, todo se actualiza automáticamente a medida que ajusta los valores.

: Elegante panel de control con métricas en tiempo real, fáciles de ocultar / mostrar, más / menos botones para ajustes rápidos, todo se actualiza automáticamente a medida que ajusta los valores. Personalización y estilo completos : Personalice los fondos de los paneles, los bordes, el texto, los colores de estado (activo/inactivo), los tonos de los botones y los estilos de línea para adaptarlos a su flujo de trabajo o al tema de su gráfico.

: Personalice los fondos de los paneles, los bordes, el texto, los colores de estado (activo/inactivo), los tonos de los botones y los estilos de línea para adaptarlos a su flujo de trabajo o al tema de su gráfico. Actualizaciones en tiempo real: Sin repintados ni retrasos: calcula sobre la marcha el estado de las posiciones, los ratios y los escenarios, garantizando una información siempre precisa sin tocar sus operaciones.

Por qué es imprescindible para los operadores de precisión

En el fragor de la operativa en MT5, las imprecisas visualizaciones de RR conducen a costosos deslices, pero este indicador impone configuraciones disciplinadas destacando los riesgos/recompensas en dólares exactos, ayudándole a detectar desequilibrios antes de que afecten a su cuenta. Ideal para scalpers validando entradas rápidas o swing traders planificando salidas multiobjetivo, genera confianza a través de la transparencia, liberándole para centrarse en el flujo del mercado. Además, esté atento a la próxima versión de EA para la ejecución totalmente automática de SL/TP. Asequible, ligero e independiente del broker, es la ventaja visual que convierte las buenas operaciones en grandes operaciones.

Compatible exclusivamente con MetaTrader 5. Descargue ahora y visualice su camino a la victoria: ¡la precisión comienza con la visión correcta!