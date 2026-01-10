ZScore Engine is a professional market structure
- Indicadores
- Venkat ramana
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
CRV Z-Score Engine es un indicador profesional de la estructura del mercado que transforma los precios brutos en señales normalizadas y sensibles al ciclo.
Revela:
✔ Cuando el precio está estadísticamente estirado
✔ Cuando el mercado está en transición entre regímenes
✔ Cuando un movimiento está estructuralmente alineado a través de múltiples horizontes
No se trata de un oscilador retardado.
Es un modelo de estructura estadística multi-horizonte construido para los comerciantes serios.
¿QUÉ ES Z-SCORE?
Z-Score mide cuánto se desvía el precio de su comportamiento normal.
Z = P r i c e - M e a n / D e v i a c i ó n d e p r e c i o s
En términos sencillos:
|Componente
|Significado
|Precio
|Precio actual de mercado
|Media
|Precio medio durante un periodo retrospectivo
|Desviación típica
|Evolución típica del precio (volatilidad)
Interpretación:
|Puntuación Z
|Estado del mercado
|Z = 0
|El precio está en su valor normal
|Z = +1
|Moderadamente sobrecomprado
|Z = +2
|Fuertemente estirado
|Z = +3
|Extremo
|Z < 0
|Sobrevendido (estiramiento negativo)
La puntuación Z no adivina la dirección.
Mide la desviación estadística del equilibrio.
CRV Z-Score no es un oscilador de una sola línea.
Utiliza tres Z-Scores sincronizados para modelar la estructura del mercado:
|Línea
|Propósito
|Función
|Z1 (Rápido)
|Tiempo de entrada
|Microestructura
|Z2 (Media)
|Validación de operaciones
|Estructura oscilante
|Z3 (Lento)
|Detección de regímenes
|Macro sesgo
No sólo se negocia con el impulso, sino con una estructura alineada en múltiples horizontes.
🟢 NIVEL PRINCIPIANTE - "¿QUÉ ESTOY MIRANDO?"
Concepto básico
Estás observando cómo se estira el precio en relación con su propia historia.
Reglas simples
Sesgo de compra
Sesgo de venta
Evitar la negociación
Lo que esto enseña a un nuevo operador
✔ Dejar de perseguir velas aleatorias
✔ Operar sólo cuando la estructura está alineada
✔ Entender cuándo el mercado está sobreextendido
Z-Score como sistema de medias móviles normalizadas
Tratar cada línea Z como una media móvil normalizada por volatilidad:
Estructura bajista
Esto significa:
✔ La estructura rápida está liderando
✔ La estructura media confirma
✔ El régimen (lento) está alineado
Ahora estás operando formación de tendencia, no reacción.🔴 NIVEL AVANZADO - "REGÍMENES, AGOTAMIENTO Y RETROCESOS"
Direccional Total Z (Estrés del mercado)
|Condición
|Significado
|TotalZ > +8
|El mercado alcista se abarrota
|TotalZ < -8
|Mercado bajista agotándose
|Z1 girando primero
|Señal de reversión temprana
Qué hacen los operadores avanzados
✔ Mantener las tendencias mientras la estructura esté alineada
✔ Reducir el riesgo cuando TotalZ se vuelva extremo
✔ Preparar las inversiones cuando Z1 gire antes que Z2/Z3
Esto es detección estadística de estrés en el mercado.🔄 CICLOS, REGÍMENES Y VOLATILIDAD (MARCO CRV)
CRV Z-Score Engine se integra directamente con la negociación basada en ciclos (Hurst):
|Concepto
|Función de CRV Z-Score
|Ciclos
|Identifica la expansión y contracción rítmica de los precios
|Cambio de régimen
|Detectar cuando Z3 cruza el equilibrio estructural
|Volatilidad
|Normalizar el precio para que todos los mercados se comporten de forma comparable
Esta es la razón por la que Z-Score funciona en Forex, Crypto, Índices y Materias Primas.