ZScore Engine is a professional market structure

CRV Z-Score Engine es un indicador profesional de la estructura del mercado que transforma los precios brutos en señales normalizadas y sensibles al ciclo.
Revela:

✔ Cuando el precio está estadísticamente estirado
✔ Cuando el mercado está en transición entre regímenes
✔ Cuando un movimiento está estructuralmente alineado a través de múltiples horizontes

No se trata de un oscilador retardado.
Es un modelo de estructura estadística multi-horizonte construido para los comerciantes serios.

¿QUÉ ES Z-SCORE?

Z-Score mide cuánto se desvía el precio de su comportamiento normal.

Z = P r i c e - M e a n / D e v i a c i ó n d e p r e c i o s

En términos sencillos:

Componente Significado
Precio Precio actual de mercado
Media Precio medio durante un periodo retrospectivo
Desviación típica Evolución típica del precio (volatilidad)

Interpretación:

Puntuación Z Estado del mercado
Z = 0 El precio está en su valor normal
Z = +1 Moderadamente sobrecomprado
Z = +2 Fuertemente estirado
Z = +3 Extremo
Z < 0 Sobrevendido (estiramiento negativo)

La puntuación Z no adivina la dirección.
Mide la desviación estadística del equilibrio.

🔁 ¿QUÉ HACE DIFERENTE A CRV Z-SCORE?

CRV Z-Score no es un oscilador de una sola línea.

Utiliza tres Z-Scores sincronizados para modelar la estructura del mercado:

Línea Propósito Función
Z1 (Rápido) Tiempo de entrada Microestructura
Z2 (Media) Validación de operaciones Estructura oscilante
Z3 (Lento) Detección de regímenes Macro sesgo

No sólo se negocia con el impulso, sino con una estructura alineada en múltiples horizontes.

🟢 NIVEL PRINCIPIANTE - "¿QUÉ ESTOY MIRANDO?"

Concepto básico

Estás observando cómo se estira el precio en relación con su propia historia.

Reglas simples

Sesgo de compra

Z1 > 0 y Z2 > 0 y Z3 > 0

Sesgo de venta

Z1 < 0 y Z2 < 0 y Z3 < 0

Evitar la negociación

Z1, Z2, Z3 mixto

Lo que esto enseña a un nuevo operador

✔ Dejar de perseguir velas aleatorias
✔ Operar sólo cuando la estructura está alineada
✔ Entender cuándo el mercado está sobreextendido

🟡 NIVEL INTERMEDIO - "ESTRUCTURA, NO SEÑALES"

Z-Score como sistema de medias móviles normalizadas

Tratar cada línea Z como una media móvil normalizada por volatilidad:

Estructura bajista

Z1 < Z2 < Z3

Esto significa:

✔ La estructura rápida está liderando
✔ La estructura media confirma
✔ El régimen (lento) está alineado

Ahora estás operando formación de tendencia, no reacción.

🔴 NIVEL AVANZADO - "REGÍMENES, AGOTAMIENTO Y RETROCESOS"

Direccional Total Z (Estrés del mercado)


Condición Significado
TotalZ > +8 El mercado alcista se abarrota
TotalZ < -8 Mercado bajista agotándose
Z1 girando primero Señal de reversión temprana

Qué hacen los operadores avanzados

✔ Mantener las tendencias mientras la estructura esté alineada
✔ Reducir el riesgo cuando TotalZ se vuelva extremo
✔ Preparar las inversiones cuando Z1 gire antes que Z2/Z3

Esto es detección estadística de estrés en el mercado.

🔄 CICLOS, REGÍMENES Y VOLATILIDAD (MARCO CRV)

CRV Z-Score Engine se integra directamente con la negociación basada en ciclos (Hurst):

Concepto Función de CRV Z-Score
Ciclos Identifica la expansión y contracción rítmica de los precios
Cambio de régimen Detectar cuando Z3 cruza el equilibrio estructural
Volatilidad Normalizar el precio para que todos los mercados se comporten de forma comparable

Esta es la razón por la que Z-Score funciona en Forex, Crypto, Índices y Materias Primas.


