Volume Z Weighted Moving Average

Existe una fuerte correlación entre el volumen de ticks y el volumen real. Esto es importante por 2 razones:





El volumen real es un indicador muy importante porque, entre otras muchas ventajas, proporciona confirmaciones sólidas de la aparición/disipación de tendencias. El volumen real no está disponible en Forex, en su lugar, uno tiene que conformarse con el volumen de ticks.