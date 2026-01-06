Volume Z Weighted Moving Average
- Indicadores
- Emeka Nwankwo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Existe una fuerte correlación entre el volumen de ticks y el volumen real. Esto es importante por 2 razones:
- El volumen real es un indicador muy importante porque, entre otras muchas ventajas, proporciona confirmaciones sólidas de la aparición/disipación de tendencias.
- El volumen real no está disponible en Forex, en su lugar, uno tiene que conformarse con el volumen de ticks.
Desafortunadamente, el volumen de ticks depende en gran medida del broker. Además, a menudo no se utiliza eficazmente para definir indicadores. Prácticamente todos los indicadores que
utilizan el volumen de ticks simplemente utilizan los datos brutos del volumen de ticks tal y como se presentan, pero esta no es la forma adecuada de utilizar esta información. Un enfoque mucho más eficaz es utilizar un mapa de puntuación z de
, mediante el cual, en lugar de utilizar el volumen de ticks en bruto, calculamos la puntuación z del volumen de ticks a lo largo de un periodo de muestreo determinado y, a continuación, utilizamos esta puntuación z para calcular una ponderación en
. Este método presenta al menos dos ventajas.En primer lugar, reduce la dependencia del corredor, que es un gran problema con los indicadores de volumen ponderado
. En segundo lugar, destaca de forma mucho más eficaz los periodos del historial de precios en los que el volumen de ticks es inusualmente alto, independientemente del corredor.
Por ejemplo, si alguna vez ha comparado un indicador común como el SMA con su homólogo ponderado por volumen convencional, el VWMA, observará que prácticamente no hay diferencia entre ambos.Este problema se ha resuelto ahora con la Media Móvil Ponderada por Volumen Z-MAP. El otro problema es que las medias móviles ponderadas por volumen que existen actualmente en el mercado son en realidad SMA con ponderación por volumen. Por lo general, no existen equivalentes ponderados por volumen de otros tipos de medias móviles, como la EMA o la LWMA, que son posiblemente más útiles.
Hay 3 métodos de media móvil que están contenidos en el Volume Z-MAP Weighted Moving Average:
1) VZWSMA (Volume Z-Map Weighted Simple Moving Average)
2) VZWEMA (Volume Z-Map Weighted Exponential Moving Average)
3) VZWLWMA (Volume Z-Map Weighted Linear Weighted Moving Average)
Adicionalmente, entradas extras que se encuentran típicamente en indicadores tradicionales de media móvil están incluidas con el Volume Z-Map Weighted Moving Average Indicator.
Esta es la lista de entradas:
Periodo de la Media Móvil
Nitidez del Mapa Z
Ampliación del Mapa Z
Sesgo del Mapa Z
Potencia del Peso
Piso del Mapa Z
Tipo de MA
LineColor
Estilo de Línea
Grosor de Línea
Precio Aplicado
Los parámetros convencionales son:
Periodo de la Media Móvil
Tipo de MA
LineColor
Estilo de Línea
Grosor de Línea
Precio Aplicado
Los parámetros no convencionales son:
Z Map Sharpness
ZMap Magnification
ZMap Bias
ZMap Weight Power
ZMap Floor
Descripción:
Los parámetros no convencionales permiten una mayor flexibilidad en comparación con la mayoría de las medias móviles del mercado.A continuación se describen estos parámetros no convencionales
y cómo se relacionan con el mapa z del volumen.
Nitidez del Mapa Z: El valor ideal es 1.0. Z Map Sharpness indica a la media móvil la rapidez con la que debe cambiar de media móvil convencional a la versión ponderada por volumen
para cualquier punto de giro dado.
Ampliación del Mapa Z: Relacionado con la sensibilidad de la media móvil al volumen. El valor dependerá del tipo de MA, por ejemplo, si se selecciona EMA entonces
ajuste el valor a 2.0 para que la VWEMA se reduzca a EMA convencional cuando el volumen sea bajo.
Z Mapa Bias: Esta entrada especifica el nivel que debe considerarse "volumen alto", es decir, el punto de inflexión, en el que la media móvil empieza a cambiar
de la versión convencional a la versión ponderada por volumen. Una puntuación z en torno a 0,0 indicará un volumen normal, una puntuación z inferior a -1,0
indicará un volumen inferior al normal, mientras que una puntuación z superior a 1,0 indicará un volumen inusualmente alto.La entrada Z Map Bias indica a la media móvil
el nivel que debe superar el volumen para ser considerado alto.
ZMap Weight Power: El valor ideal debe ser 2.0. Relacionado con la sensibilidad de la media móvil al volumen.