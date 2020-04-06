BBMA Oma Ally Technical Analyzer Pro

EA BBMA OA Technical Analyzer PRO es un Asesor Experto basado en la metodología de trading BBMA Oma Ally, mejorada con un agresivo enfoque técnico.

Está diseñado para detectar con precisión las estructuras BBMA y ejecutar entradas automatizadas con alta capacidad de respuesta.

El EA está equipado con sistemas Martingale, Hedging y Pairing Close para mejorar la flexibilidad en la gestión de posiciones y aumentar la rentabilidad en condiciones de mercado modernas.

🔗 Soporte y Comunidad

Para preguntas, discusión de configuraciones, preajustes recomendados o compartir resultados:

Grupo de Telegram: https: //t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1

📌 Uso recomendado

Par: XAUUSD (Oro)

Timeframe: M15

Saldo mínimo: desde $300 (para 1 par XAUUSD)

Compatible con todos los brokers

(Mejor rendimiento en brokers de ejecución rápida y bajo spread)

📘 Indicadores utilizados

El EA utiliza componentes BBMA estándar:

Bandas de Bollinger

Medias móviles

MA5 Alta / MA10 Alta

MA5 Baja / MA10 Baja

MA50 → filtro de tendencia principal

🎯 Detección de estructura BBMA

El EA analiza los elementos BBMA en secuencia:

SEÑAL - CSM / Momentum (vela que rompe fuera de las Bandas de Bollinger) SETUP - Reentrada a MA5 o MA10 después del momentum

Todas las estructuras se detectan automáticamente y se integran en el sistema de entrada.

⚙️ Parámetros de entrada (Lista completa)

Inicio Hora 1

Stop Hora 1

Inicio Hora 2

Stop Hora 2

Tamaño Lote

Auto Lote Por 100$

TP en Pips

SL en Pips

TP en USD

SL en USD

TP Lote Inicial en USD

Cierre Beneficio Neto

Trailing Stop

Trailing Step

Posición de Cobertura en Pips

Cierre de Pareja

Modo de Promedio

Lote Preestablecido

Distancia de Cuadrícula en Pips

Operación Máxima

Añadir Posición en Beneficio

Bloqueo de Beneficio

Cierre Máximo por Día

Porcentaje Objetivo de Beneficio

Porcentaje Máximo de Riesgo

Filtro de Tendencia (MA50)

⚙️ Enviar Notificación a Telegram

- Enviar notificación sobre posición abierta

- Enviar notificación sobre posición cerrada