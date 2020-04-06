BBMA Oma Ally Technical Analyzer Pro
- Asesores Expertos
- I Made Amertayasa
- Versión: 1.15
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
EA BBMA OA Technical Analyzer PRO es un Asesor Experto basado en la metodología de trading BBMA Oma Ally, mejorada con un agresivo enfoque técnico.
Está diseñado para detectar con precisión las estructuras BBMA y ejecutar entradas automatizadas con alta capacidad de respuesta.
El EA está equipado con sistemas Martingale, Hedging y Pairing Close para mejorar la flexibilidad en la gestión de posiciones y aumentar la rentabilidad en condiciones de mercado modernas.
🔗 Soporte y Comunidad
Para preguntas, discusión de configuraciones, preajustes recomendados o compartir resultados:
Grupo de Telegram: https: //t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1
📌 Uso recomendado
Par: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M15
Saldo mínimo: desde $300 (para 1 par XAUUSD)
Compatible con todos los brokers
(Mejor rendimiento en brokers de ejecución rápida y bajo spread)
📘 Indicadores utilizados
El EA utiliza componentes BBMA estándar:
Bandas de Bollinger
Medias móviles
MA5 Alta / MA10 Alta
MA5 Baja / MA10 Baja
MA50 → filtro de tendencia principal
🎯 Detección de estructura BBMA
El EA analiza los elementos BBMA en secuencia:
-
SEÑAL - CSM / Momentum (vela que rompe fuera de las Bandas de Bollinger)
-
SETUP - Reentrada a MA5 o MA10 después del momentum
Todas las estructuras se detectan automáticamente y se integran en el sistema de entrada.
⚙️ Parámetros de entrada (Lista completa)
Inicio Hora 1
Stop Hora 1
Inicio Hora 2
Stop Hora 2
Tamaño Lote
Auto Lote Por 100$
TP en Pips
SL en Pips
TP en USD
SL en USD
TP Lote Inicial en USD
Cierre Beneficio Neto
Trailing Stop
Trailing Step
Posición de Cobertura en Pips
Cierre de Pareja
Modo de Promedio
Lote Preestablecido
Distancia de Cuadrícula en Pips
Operación Máxima
Añadir Posición en Beneficio
Bloqueo de Beneficio
Cierre Máximo por Día
Porcentaje Objetivo de Beneficio
Porcentaje Máximo de Riesgo
Filtro de Tendencia (MA50)
⚙️ Enviar Notificación a Telegram
- Enviar notificación sobre posición abierta
- Enviar notificación sobre posición cerrada