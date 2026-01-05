Condiciones por tiempo limitado: El precio de acceso actual es 65. Una vez que se alcancen 10 copias, el precio se ajustará a 99. Copias vendidas hasta ahora: 1.





Antes de decidir: Contáctame para recibir una versión demo (de prueba) gratuita para que puedas probarla en una cuenta demo.

para que puedas probarla en una cuenta demo. Después de la compra, mándame un mensaje y recibirás otro Asesor Experto gratis como bono.





True Nomad fue diseñado con una única idea en mente: operar solo cuando las condiciones del mercado son claras y controladas. En lugar de forzar operaciones, el sistema espera la alineación entre el comportamiento del precio y las capas de confirmación internas, lo que le permite actuar de manera selectiva en lugar de constante.





El EA utiliza un modelo de decisión estructurado que evalúa la presión del mercado reciente, el ritmo intradía y el equilibrio de precios a corto plazo. Las operaciones solo se permiten cuando los filtros internos confirman que el mercado está en un estado adecuado para la ejecución. Este enfoque mantiene al sistema enfocado en configuraciones de calidad en lugar de volumen.





Operación de un solo gráfico: Adjunta el EA a CADCHF usando el marco de tiempo M15. Desde este solo gráfico, el sistema gestiona su lógica interna mientras apunta a oportunidades en CADCHF,CADJPY.





En qué se enfoca el EA

Ejecución selectiva basada en fases de mercado estructuradas

Filtrado interno para evitar condiciones inestables o de baja calidad

Adaptación a entornos de volatilidad cambiantes

Configuración limpia sin complejidad de múltiples gráficos





Entorno de Trading

Corredor: Se recomiendan corredores de bajo spread para la mejor calidad de ejecución

Depósito mínimo: $500+ sugerido para operación estable

Apalancamiento: Superior a 1:33

Tipos de cuenta: Cuentas personales, cuentas financiadas y cuentas prop





Nota sobre cuentas Prop / Financiadas: Si planeas usar este EA en cuentas financiadas o de estilo prop, por favor contáctame antes de ejecutarlo. Revisaré las entradas contigo para asegurarme de que coincidan con las reglas y límites de tu firma.





Filosofía de Manejo de Riesgos

El sistema incluye un marco de gestión de riesgos de múltiples capas que reacciona al comportamiento del mercado en lugar de depender de suposiciones estáticas. Esto permite que el EA se mantenga consistente a través de diferentes condiciones mientras mantiene la exposición alineada con el entorno de la cuenta.





Backtest y orientación de configuración: Para obtener resultados de backtest correctos y una configuración óptima, contáctame y te proporcionaré el archivo de configuraciones exactas junto con instrucciones claras. Guía de uso paso a paso: Un tutorial completo sobre cómo ejecutar, gestionar y actualizar el EA está disponible en el blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





Canal de MQL5 para actualizaciones y anuncios:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Para acceso a Telegram y soporte directo, por favor contáctame en privado a través de mensajes de MQL5.





True Nomad está destinado a traders que prefieren una ejecución controlada, automatización disciplinada y sistemas que operan con intención en lugar de ruido.