- Versão: 1.17
- Ativações: 20
Condições por tempo limitado: O preço de acesso atual é 65. Assim que 10 cópias forem vendidas, o preço será ajustado para 99. Cópias vendidas até agora: 1.
Antes de decidir:
- Entre em contato comigo para receber uma versão de demonstração gratuita para que você possa testá-la em uma conta de demonstração.
- Após a compra, me envie uma mensagem e você receberá outro Consultor Especialista gratuitamente como bônus.
True Nomad foi projetado com uma única ideia em mente: operar apenas quando as condições de mercado estão claras e controladas. Em vez de forçar negociações, o sistema espera pela alinhamento entre o comportamento do preço e as camadas internas de confirmação, permitindo agir de forma seletiva em vez de constante.
O EA usa um modelo de decisão estruturada que avalia a pressão recente do mercado, o ritmo intradiário e o equilíbrio de preços de curto prazo. Negociações são permitidas apenas quando os filtros internos confirmam que o mercado está em um estado adequado para execução. Essa abordagem mantém o sistema focado em instalações de qualidade em vez de volume.
Operação em um gráfico: Anexe o EA ao CADCHF usando o período M15. A partir deste único gráfico, o sistema gerencia sua lógica interna enquanto busca oportunidades em CADCHF,CADJPY.
O que o EA foca
- Execução seletiva baseada em fases estruturadas do mercado
- Filtragem interna para evitar condições instáveis ou de baixa qualidade
- Adaptação a ambientes de volatilidade em mudança
- Configuração limpa sem complexidade de múltiplos gráficos
Ambiente de Negociação
- Corretora: Corretoras com baixa spread são recomendadas para melhor qualidade na execução
- Depósito mínimo: $500+ sugerido para operação estável
- Alavancagem: Acima de 1:33
- Tipos de conta: Contas pessoais, contas financiadas e contas prop
Nota sobre contas Prop / Financiadas: Se você planeja usar este EA em contas financiadas ou do tipo prop, por favor entre em contato comigo antes de executá-lo. Eu revisarei as entradas com você para garantir que elas correspondam às regras e limites da sua empresa.
Filosofia de Gestão de Risco
O sistema inclui uma estrutura de gestão de riscos em múltiplas camadas que reage ao comportamento do mercado em vez de confiar em suposições estáticas. Isso permite que o EA permaneça consistente em diferentes condições, enquanto mantém a exposição alinhada ao ambiente da conta.
Backtest e orientações de configuração: Para resultados de backtest corretos e configuração otimizada, entre em contato comigo e eu fornecerei o arquivo de configurações exato juntamente com instruções claras.
Guia de uso passo a passo: Um tutorial completo sobre como executar, gerenciar e atualizar o EA está disponível em nosso blog:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573
Canal MQL5 para atualizações e anúncios:
https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading
Para acesso ao Telegram e suporte direto, por favor entre em contato comigo privadamente via mensagens MQL5.
True Nomad é destinado a traders que preferem execução controlada, automação disciplinada e sistemas que operam com intenção em vez de ruído.
