Condições por tempo limitado: O preço de acesso atual é 65. Assim que 10 cópias forem vendidas, o preço será ajustado para 99. Cópias vendidas até agora: 1.





Antes de decidir: Entre em contato comigo para receber uma versão de demonstração gratuita para que você possa testá-la em uma conta de demonstração.

para que você possa testá-la em uma conta de demonstração. Após a compra, me envie uma mensagem e você receberá outro Consultor Especialista gratuitamente como bônus.





True Nomad foi projetado com uma única ideia em mente: operar apenas quando as condições de mercado estão claras e controladas. Em vez de forçar negociações, o sistema espera pela alinhamento entre o comportamento do preço e as camadas internas de confirmação, permitindo agir de forma seletiva em vez de constante.





O EA usa um modelo de decisão estruturada que avalia a pressão recente do mercado, o ritmo intradiário e o equilíbrio de preços de curto prazo. Negociações são permitidas apenas quando os filtros internos confirmam que o mercado está em um estado adequado para execução. Essa abordagem mantém o sistema focado em instalações de qualidade em vez de volume.





Operação em um gráfico: Anexe o EA ao CADCHF usando o período M15. A partir deste único gráfico, o sistema gerencia sua lógica interna enquanto busca oportunidades em CADCHF,CADJPY.





O que o EA foca

Execução seletiva baseada em fases estruturadas do mercado

Filtragem interna para evitar condições instáveis ou de baixa qualidade

Adaptação a ambientes de volatilidade em mudança

Configuração limpa sem complexidade de múltiplos gráficos





Ambiente de Negociação

Corretora: Corretoras com baixa spread são recomendadas para melhor qualidade na execução

Corretoras com baixa spread são recomendadas para melhor qualidade na execução Depósito mínimo: $500+ sugerido para operação estável

sugerido para operação estável Alavancagem: Acima de 1:33

Acima de Tipos de conta: Contas pessoais, contas financiadas e contas prop





Nota sobre contas Prop / Financiadas: Se você planeja usar este EA em contas financiadas ou do tipo prop, por favor entre em contato comigo antes de executá-lo. Eu revisarei as entradas com você para garantir que elas correspondam às regras e limites da sua empresa.





Filosofia de Gestão de Risco

O sistema inclui uma estrutura de gestão de riscos em múltiplas camadas que reage ao comportamento do mercado em vez de confiar em suposições estáticas. Isso permite que o EA permaneça consistente em diferentes condições, enquanto mantém a exposição alinhada ao ambiente da conta.





Backtest e orientações de configuração: Para resultados de backtest corretos e configuração otimizada, entre em contato comigo e eu fornecerei o arquivo de configurações exato juntamente com instruções claras. Guia de uso passo a passo: Um tutorial completo sobre como executar, gerenciar e atualizar o EA está disponível em nosso blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





Canal MQL5 para atualizações e anúncios:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Para acesso ao Telegram e suporte direto, por favor entre em contato comigo privadamente via mensagens MQL5.





True Nomad é destinado a traders que preferem execução controlada, automação disciplinada e sistemas que operam com intenção em vez de ruído.