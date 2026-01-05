Conditions limitées dans le temps: Le prix d'accès actuel est 65. Une fois 10 copies atteintes, le prix sera ajusté à 99. Copies vendues jusqu'à présent : 1.





Avant de décider: Contactez-moi pour recevoir une version démo (essai) gratuite afin que vous puissiez l'essayer sur un compte démo.

afin que vous puissiez l'essayer sur un compte démo. Après l'achat, envoyez-moi un message et vous recevrez un autre Expert Advisor gratuitement en bonus.





True Nomad a été conçu avec une seule idée en tête : n'opérer que lorsque les conditions du marché sont claires et contrôlées. Au lieu de forcer les transactions, le système attend l'alignement entre le comportement des prix et les couches de confirmation internes, lui permettant d'agir de manière sélective plutôt que constante.





L'EA utilise un modèle de décision structuré qui évalue la pression récente du marché, le rythme intrajournalier et l'équilibre des prix à court terme. Les transactions ne sont autorisées que lorsque les filtres internes confirment que le marché est dans un état adapté à l'exécution. Cette approche maintient le système centré sur des configurations de qualité plutôt que sur le volume.





Opération sur un graphique : Attachez l'EA à CADCHF en utilisant le timeframe M15. À partir de ce seul graphique, le système gère sa logique interne tout en ciblant des opportunités à travers CADCHF,CADJPY.





Ce sur quoi l'EA se concentre

Exécution sélective basée sur des phases de marché structurées

Filtrage interne pour éviter des conditions instables ou de faible qualité

Adaptation aux environnements de volatilité changeants

Configuration propre sans complexité multi-graphiques





Environnement de trading

Broker: Les brokers à faible spread sont recommandés pour la meilleure qualité d'exécution

Les brokers à faible spread sont recommandés pour la meilleure qualité d'exécution Dépôt minimum: 500 $+ suggéré pour un fonctionnement stable

suggéré pour un fonctionnement stable Effet de levier: Au-dessus de 1:33

Au-dessus de Types de compte: Comptes personnels, comptes financés et comptes prop





Remarque sur les comptes Prop / Financé: Si vous prévoyez d'utiliser cet EA sur des comptes financés ou de style prop, veuillez me contacter avant de l'exécuter. Je passerai en revue les paramètres avec vous pour m'assurer qu'ils correspondent aux règles et limites de votre entreprise.





Philosophie de gestion des risques

Le système comprend un cadre de gestion des risques multi-niveaux qui réagit au comportement du marché plutôt que de s'appuyer sur des hypothèses statiques. Cela permet à l'EA de rester cohérent dans différentes conditions tout en maintenant l'exposition alignée avec l'environnement du compte.





Backtest & conseils de configuration: Pour des résultats de backtest corrects et une configuration optimale, contactez-moi et je fournirai le fichier de paramètres exact avec des instructions claires. Guide d'utilisation étape par étape : Un guide complet sur comment exécuter, gérer et mettre à jour l'EA est disponible dans le blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





Chaîne MQL5 pour mises à jour et annonces :

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Pour un accès Telegram et un support direct, veuillez me contacter en privé via les messages MQL5.





True Nomad est destiné aux traders qui préfèrent une exécution contrôlée, une automatisation disciplinée et des systèmes qui fonctionnent avec intention plutôt qu'avec bruit.