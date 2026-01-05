True Nomad
- エキスパート
- Kelvin Erube
- バージョン: 1.17
- アクティベーション: 20
期間限定条件： 現在のアクセス価格は65です。10部が販売されると、価格は99に調整されます。これまでに販売された部数：1。
決定する前に：
- デモアカウントでテストできる無料デモ（トライアル）版を受け取るために、私に連絡してください。
- 購入後、私にメッセージを送ると、ボーナスとしてもう一つのエキスパートアドバイザーを無料で受け取ります。
True Nomadは、市場の状況が明確で制御されたときのみ運用することを考慮して設計されています。取引を強いるのではなく、システムは価格の動きと内部の確認レイヤーとの整合性を待つことで、常に行動するのではなく、選択的に行動できるようにしています。
EAは、最近の市場圧力、日内リズム、および短期の価格バランスを評価する構造化された意思決定モデルを使用します。内部フィルターが市場が実行に適した状態であることを確認した場合にのみ、取引が許可されます。このアプローチは、システムを量ではなく質の設定に集中させます。
ワンチャート運用： タイムフレームM15を使用してCADCHFにEAを添付します。この単一のチャートから、システムは内部ロジックを管理しながらCADCHF,CADJPY全体で機会をターゲットにします。
EAが焦点を当てているもの
- 構造化された市場フェーズに基づく選択的実行
- 不安定または低品質な条件を避けるための内部フィルタリング
- 変化するボラティリティ環境への適応
- 複数のチャートの複雑さのないクリーンな設定
取引環境
- ブローカー： 最良の実行品質のために低スプレッドのブローカーを推奨します
- 最低入金： 安定した運用のために$500+を推奨します
- レバレッジ： 1:33以上
- アカウントタイプ： 個人アカウント、資金提供アカウント、プロップアカウント
プロップ / 資金提供アカウントについての注意： 資金提供またはプロップスタイルのアカウントでこのEAを使用する予定がある場合は、実行する前に私に連絡してください。あなたの会社のルールと制限に合った入力の確認を行います。
リスク管理の哲学
このシステムには、市場の行動に反応するマルチレイヤーのリスク管理フレームワークが含まれています。これにより、EAは異なる条件下でも一貫性を保ちながら、アカウント環境に一致するようにエクスポージャーを保持します。
バックテスト＆設定ガイダンス： 正確なバックテスト結果と最適な構成のために、私に連絡し、正確な設定ファイルと明確な指示を提供します。
ステップバイステップの使用ガイド： EAの実行、管理、および更新方法に関する完全な手順は、ブログで利用可能です：
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573
アップデートと告知のためのMQL5チャンネル：
https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading
Telegramへのアクセスと直接サポートについては、私に個人的に連絡してください MQL5メッセージで。
True Nomadは、制御された実行、規律ある自動化、およびノイズではなく意図を持って運用されるシステムを好むトレーダーを対象としています。