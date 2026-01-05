Condizioni a tempo limitato: Il prezzo di accesso attuale è 65. Una volta raggiunte 10 copie, il prezzo sarà adeguato a 99. Copie vendute fino ad ora: 1.





Prima di decidere: Contattami per ricevere una versione demo gratuita in modo da poterla testare su un conto demo.

in modo da poterla testare su un conto demo. Dopo l'acquisto, inviami un messaggio e riceverai un altro Expert Advisor gratuitamente come bonus.





True Nomad è stato progettato con un'unica idea in mente: operare solo quando le condizioni di mercato sono chiare e controllate. Invece di forzare le operazioni, il sistema aspetta l'allineamento tra il comportamento dei prezzi e i livelli di conferma interni, permettendogli di agire in modo selettivo piuttosto che costante.





L'EA utilizza un modello decisionale strutturato che valuta la pressione recente del mercato, il ritmo intraday e l'equilibrio dei prezzi a breve termine. Le operazioni sono consentite solo quando i filtri interni confermano che il mercato è in uno stato adatto per l'esecuzione. Questo approccio mantiene il sistema concentrato su configurazioni di qualità invece che su volume.





Operazione su un grafico: Attacca l'EA a CADCHF utilizzando il timeframe M15. Da questo singolo grafico, il sistema gestisce la sua logica interna mentre cerca opportunità su CADCHF,CADJPY.





Cosa si concentra l'EA

Esecuzione selettiva basata su fasi di mercato strutturate

Filtraggio interno per evitare condizioni instabili o di bassa qualità

Adattamento a ambienti di volatilità in cambiamento

Configurazione pulita senza complessità di più grafici





Ambiente di trading

Broker: Si consigliano broker a spread ridotto per la migliore qualità di esecuzione

Si consigliano broker a spread ridotto per la migliore qualità di esecuzione Deposito minimo: $500+ suggerito per un'operazione stabile

suggerito per un'operazione stabile Leva: Al di sopra di 1:33

Al di sopra di Tipi di conto: Conti personali, conti finanziati e conti prop





Nota per conti Prop / Finanziati: Se intendi utilizzare questo EA su conti finanziati o in stile prop, ti prego di contattarmi prima di eseguirlo. Esaminerò gli input con te per garantire che corrispondano alle regole e ai limiti della tua azienda.





Filosofia di gestione del rischio

Il sistema include un framework di gestione del rischio multi-livello che reagisce al comportamento del mercato invece di fare affidamento su assunzioni statiche. Questo consente all'EA di rimanere coerente attraverso condizioni diverse mantenendo l'esposizione allineata con l'ambiente del conto.





Backtest & guida all'impostazione: Per risultati di backtest corretti e configurazione ottimale, contattami e fornirò il file di impostazioni esatto insieme a istruzioni chiare. Guida all'uso passo-passo: Una guida completa su come eseguire, gestire e aggiornare l'EA è disponibile nel blog:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





Canale MQL5 per aggiornamenti e annunci:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Per accesso Telegram e supporto diretto, ti prego di contattarmi privatamente tramite i messaggi MQL5.





True Nomad è destinato a trader che preferiscono un'esecuzione controllata, automazione disciplinata e sistemi che operano con intenzione piuttosto che rumore.