True Nomad

한정 기간 조건: 현재 접근 가격은 65입니다. 10 사본이 판매되면 가격은 99로 조정됩니다. 현재까지 판매된 사본 수: 1입니다.





결정하기 전에: 데모 계정에서 테스트할 수 있도록 무료 데모(시험) 버전 을 받으려면 저에게 연락하세요.

을 받으려면 저에게 연락하세요. 구입 후 저에게 메시지 보내주시면 또 다른 전문가 상담사를 무료로 보너스로 받게 됩니다.





True Nomad은 시장 조건이 명확하고 통제될 때만 작동하라는 단일 아이디어를 가지고 설계되었습니다. 시스템은 거래를 강제로 하지 않고 가격 행동과 내부 확인 레이어 간의 정렬을 기다리며 정기적으로가 아닌 선택적으로 작동할 수 있습니다.





EA는 최근 시장 압력, 일 중 리듬 및 단기 가격 균형을 평가하는 구조화된 의사 결정 모델을 사용합니다. 거래는 내부 필터가 실행에 적합한 상태로 시장을 확인할 때만 허용됩니다. 이 접근 방식은 시스템이 양보다 질이 높은 설정에 집중할 수 있도록 유지합니다.





단일 차트 운영: 시간 프레임 M15를 사용하여 EA를 CADCHF에 첨부하세요. 이 단일 차트에서 시스템은 내부 논리를 관리하면서 CADCHF,CADJPY 전반에 걸쳐 기회를 목표로 합니다.





EA가 집중하는 사항

구조화된 시장 단계에 따른 선택적 실행

불안정하거나 저품질 조건 회피를 위한 내부 필터링

변화하는 변동성 환경에 대한 적응

다양한 차트 복잡성 없이 간단한 설정





거래 환경

브로커: 최고의 실행 품질을 위해 저 스프레드 브로커를 추천합니다.

최고의 실행 품질을 위해 저 스프레드 브로커를 추천합니다. 최소 예치금: 안정적인 운영을 위해 $500+ 를 제안합니다.

안정적인 운영을 위해 를 제안합니다. 레버리지: 1:33 이상

이상 계좌 유형: 개인 계좌, 자금 계좌 및 프로프 계좌





프로프 / 자금 계좌 주의: 자금이 지원되는 계좌 또는 프로프 스타일 계좌에서 이 EA를 사용하려는 경우 실행 전에 저에게 연락하세요. 귀하의 회사 규칙과 제한 사항에 맞도록 입력을 검토하겠습니다.





위험 처리 철학

시스템은 정적 가정에 의존하기보다는 시장 행동에 반응하는 다층 위험 관리 프레임워크를 포함합니다. 이를 통해 EA는 다양한 조건에서 일관성을 유지하면서 계좌 환경에 맞게 노출을 유지할 수 있습니다.





백테스트 및 설정 지침: 정확한 백테스트 결과와 최적의 구성에는 저에게 연락하시면 정확한 설정 파일과 명확한 지침을 제공하겠습니다. 단계별 사용 가이드: EA를 실행, 관리 및 업데이트하는 방법에 대한 전체 walkthrough는 블로그에서 확인할 수 있습니다:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





업데이트 및 공지를 위한 MQL5 채널:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





텔레그램 접근 및 직접 지원을 원하시면 MQL5 메시지를 통해 저에게 개인적으로 연락하세요.





True Nomad은 통제된 실행, 규율 있는 자동화 및 노이즈가 아닌 의도를 가지고 운영되는 시스템을 선호하는 트레이더를 위한 것입니다.