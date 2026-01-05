Temporäre Bedingungen: Der aktuelle Zugangspreis beträgt 65. Sobald 10 Kopien erreicht sind, wird der Preis auf 99 angepasst. Bisher verkaufte Kopien: 1.





True Nomad wurde mit einer einzigen Idee entworfen: Nur dann zu handeln, wenn die Marktbedingungen klar und kontrolliert sind. Anstatt Trades zu erzwingen, wartet das System auf eine Übereinstimmung zwischen dem Preisverhalten und den internen Bestätigungsfaktoren, sodass es selektiv anstatt konstant handeln kann.





Der EA verwendet ein strukturiertes Entscheidungsmodell, das den aktuellen Marktdruck, den intraday Rhythmus und das kurzfristige Preisgleichgewicht bewertet. Trades sind nur zulässig, wenn interne Filter bestätigen, dass sich der Markt in einem geeigneten Zustand für die Ausführung befindet. Dieser Ansatz hält das System auf Qualitäts-Setups anstatt auf Volumen fokussiert.





Ein-Charts-Betrieb: Hängen Sie den EA an CADCHF mit dem Zeitrahmen M15. Von diesem einzigen Chart aus verwaltet das System seine interne Logik, während es Gelegenheiten über CADCHF,CADJPY anvisiert.





Worauf sich der EA konzentriert

Selektive Ausführung basierend auf strukturierten Marktphasen

Interne Filterung, um instabile oder minderwertige Bedingungen zu vermeiden

Anpassung an sich ändernde Volatilitätsumgebungen

Saubere Einrichtung ohne Multi-Chart-Komplexität





Handelsumfeld

Broker: Für die beste Ausführungsqualität werden Broker mit niedrigen Spreads empfohlen

Für die beste Ausführungsqualität werden Broker mit niedrigen Spreads empfohlen Mindesteinzahlung: $500+ vorgeschlagen für stabile Betriebsweise

vorgeschlagen für stabile Betriebsweise Hebel: Über 1:33

Über Kontotypen: Persönliche Konten, finanzierte Konten und Prop-Konten





Hinweis zu Prop / Finanzierten Konten: Wenn Sie planen, diesen EA auf finanzierten oder Prop-Style-Konten zu verwenden, kontaktieren Sie mich bitte, bevor Sie ihn ausführen. Ich werde die Einstellungen mit Ihnen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Regeln und Grenzen Ihres Unternehmens entsprechen.





Risikomanagement-Philosophie

Das System umfasst ein mehrschichtiges Risikomanagement-Framework, das auf das Marktverhalten reagiert, anstatt sich auf statische Annahmen zu verlassen. Dies ermöglicht es dem EA, über verschiedene Bedingungen hinweg konsistent zu bleiben, während die Exponierung im Einklang mit dem Kontoumfeld gehalten wird.





Backtest & Einrichtungshinweise: Für korrekte Backtestergebnisse und optimale Konfiguration kontaktieren Sie mich, und ich werde Ihnen die genauen Einstellungsdateien sowie klare Anweisungen zur Verfügung stellen. Schritt-für-Schritt-Nutzungsanleitung: Eine vollständige Anleitung zur Durchführung, Verwaltung und Aktualisierung des EA ist im Blog verfügbar:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





MQL5-Kanal für Updates und Ankündigungen:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Für den Telegram-Zugang und direkten Support kontaktieren Sie mich bitte privat über MQL5-Nachrichten.





True Nomad richtet sich an Händler, die kontrollierte Ausführung, disziplinierte Automatisierung und Systeme bevorzugen, die mit Absicht und nicht mit Lärm arbeiten.