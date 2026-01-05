True Nomad

Условия ограниченного времени: Текущая цена доступа составляет 65. Как только будет продано 10 копий, цена будет изменена на 99. Продано копий на данный момент: 1.


Перед тем, как решить:

  • Свяжитесь со мной, чтобы получить бесплатную демо-версию, чтобы вы могли протестировать её на демонстрационном счёте.
  • После покупки напишите мне, и вы получите ещё одного советника бесплатно в качестве бонуса.


True Nomad был разработан с одной идеей: работать только тогда, когда рыночные условия ясны и контролируемы. Вместо того, чтобы принуждать к сделкам, система ждёт согласования между поведением цены и внутренними слоями подтверждения, позволяя действовать избирательно, а не постоянно.


Советник использует структурированную модель принятия решений, которая оценивает недавнее рыночное давление, внутридневной ритм и краткосрочный баланс цен. Сделки разрешены только тогда, когда внутренние фильтры подтверждают, что рынок находится в состоянии, подходящем для выполнения. Такой подход сохраняет внимание системы на качественных установках, а не на объёмах.


Операция с одного графика: Прикрепите советник к CADCHF с использованием временного интервала M15. С этого единственного графика система управляет своей внутренней логикой, нацеливаясь на возможности по CADCHF,CADJPY.


На чем сосредоточен советник

  • Избирательное исполнение на основе структурированных рыночных фаз
  • Внутреннее фильтрация для избежания нестабильных или низкокачественных условий
  • Адаптация к изменяющимся условиям волатильности
  • Чистая установка без сложности с несколькими графиками


Торговая среда

  • Брокер: Рекомендуются брокеры с низким спредом для наилучшего качества исполнения
  • Минимальный депозит: $500+ рекомендуется для стабильной работы
  • Кредитное плечо: Выше 1:33
  • Типы счетов: Личные счета, финансируемые счета и проп-счета


Примечание для проп/финансируемых счетов: Если вы планируете использовать этот советник на финансируемых или проп-счетах, пожалуйста, свяжитесь со мной перед запуском. Я проверю входные данные с вами, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам и ограничениям вашей фирмы.


Философия управления рисками

Система включает в себя многоуровневую структуру управления рисками, которая реагирует на рыночное поведение, а не полагается на статические предположения. Это позволяет советнику оставаться последовательным в различных условиях, одновременно поддерживая выставленное воздействие в соответствии с условиями счета.


Бэктест и руководство по настройке: Для правильных результатов бэктеста и оптимальной конфигурации свяжитесь со мной, и я предоставлю точный файл настроек вместе с ясными инструкциями.

Пошаговое руководство по использованию: Полное руководство о том, как запустить, управлять и обновлять советника доступно в блоге:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573


Канал MQL5 для обновлений и объявлений:
https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading


Для доступа в Telegram и прямой поддержки, пожалуйста, свяжитесь со мной приватно через сообщения MQL5.


True Nomad предназначен для трейдеров, которые предпочитают контролируемое исполнение, дисциплинированную автоматизацию и системы, которые работают с намерением, а не с шумом.

Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв