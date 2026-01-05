Условия ограниченного времени: Текущая цена доступа составляет 65. Как только будет продано 10 копий, цена будет изменена на 99. Продано копий на данный момент: 1.





True Nomad был разработан с одной идеей: работать только тогда, когда рыночные условия ясны и контролируемы. Вместо того, чтобы принуждать к сделкам, система ждёт согласования между поведением цены и внутренними слоями подтверждения, позволяя действовать избирательно, а не постоянно.





Советник использует структурированную модель принятия решений, которая оценивает недавнее рыночное давление, внутридневной ритм и краткосрочный баланс цен. Сделки разрешены только тогда, когда внутренние фильтры подтверждают, что рынок находится в состоянии, подходящем для выполнения. Такой подход сохраняет внимание системы на качественных установках, а не на объёмах.





Операция с одного графика: Прикрепите советник к CADCHF с использованием временного интервала M15. С этого единственного графика система управляет своей внутренней логикой, нацеливаясь на возможности по CADCHF,CADJPY.





На чем сосредоточен советник

Избирательное исполнение на основе структурированных рыночных фаз

Внутреннее фильтрация для избежания нестабильных или низкокачественных условий

Адаптация к изменяющимся условиям волатильности

Чистая установка без сложности с несколькими графиками





Торговая среда

Брокер: Рекомендуются брокеры с низким спредом для наилучшего качества исполнения

Рекомендуются брокеры с низким спредом для наилучшего качества исполнения Минимальный депозит: $500+ рекомендуется для стабильной работы

рекомендуется для стабильной работы Кредитное плечо: Выше 1:33

Выше Типы счетов: Личные счета, финансируемые счета и проп-счета





Примечание для проп/финансируемых счетов: Если вы планируете использовать этот советник на финансируемых или проп-счетах, пожалуйста, свяжитесь со мной перед запуском. Я проверю входные данные с вами, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам и ограничениям вашей фирмы.





Философия управления рисками

Система включает в себя многоуровневую структуру управления рисками, которая реагирует на рыночное поведение, а не полагается на статические предположения. Это позволяет советнику оставаться последовательным в различных условиях, одновременно поддерживая выставленное воздействие в соответствии с условиями счета.





Бэктест и руководство по настройке: Для правильных результатов бэктеста и оптимальной конфигурации свяжитесь со мной, и я предоставлю точный файл настроек вместе с ясными инструкциями. Пошаговое руководство по использованию: Полное руководство о том, как запустить, управлять и обновлять советника доступно в блоге:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





Канал MQL5 для обновлений и объявлений:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Для доступа в Telegram и прямой поддержки, пожалуйста, свяжитесь со мной приватно через сообщения MQL5.





True Nomad предназначен для трейдеров, которые предпочитают контролируемое исполнение, дисциплинированную автоматизацию и системы, которые работают с намерением, а не с шумом.