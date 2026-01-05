True Nomad
- Эксперты
- Kelvin Erube
- Версия: 1.17
- Активации: 20
Условия ограниченного времени: Текущая цена доступа составляет 65. Как только будет продано 10 копий, цена будет изменена на 99. Продано копий на данный момент: 1.
Перед тем, как решить:
- Свяжитесь со мной, чтобы получить бесплатную демо-версию, чтобы вы могли протестировать её на демонстрационном счёте.
- После покупки напишите мне, и вы получите ещё одного советника бесплатно в качестве бонуса.
True Nomad был разработан с одной идеей: работать только тогда, когда рыночные условия ясны и контролируемы. Вместо того, чтобы принуждать к сделкам, система ждёт согласования между поведением цены и внутренними слоями подтверждения, позволяя действовать избирательно, а не постоянно.
Советник использует структурированную модель принятия решений, которая оценивает недавнее рыночное давление, внутридневной ритм и краткосрочный баланс цен. Сделки разрешены только тогда, когда внутренние фильтры подтверждают, что рынок находится в состоянии, подходящем для выполнения. Такой подход сохраняет внимание системы на качественных установках, а не на объёмах.
Операция с одного графика: Прикрепите советник к CADCHF с использованием временного интервала M15. С этого единственного графика система управляет своей внутренней логикой, нацеливаясь на возможности по CADCHF,CADJPY.
На чем сосредоточен советник
- Избирательное исполнение на основе структурированных рыночных фаз
- Внутреннее фильтрация для избежания нестабильных или низкокачественных условий
- Адаптация к изменяющимся условиям волатильности
- Чистая установка без сложности с несколькими графиками
Торговая среда
- Брокер: Рекомендуются брокеры с низким спредом для наилучшего качества исполнения
- Минимальный депозит: $500+ рекомендуется для стабильной работы
- Кредитное плечо: Выше 1:33
- Типы счетов: Личные счета, финансируемые счета и проп-счета
Примечание для проп/финансируемых счетов: Если вы планируете использовать этот советник на финансируемых или проп-счетах, пожалуйста, свяжитесь со мной перед запуском. Я проверю входные данные с вами, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам и ограничениям вашей фирмы.
Философия управления рисками
Система включает в себя многоуровневую структуру управления рисками, которая реагирует на рыночное поведение, а не полагается на статические предположения. Это позволяет советнику оставаться последовательным в различных условиях, одновременно поддерживая выставленное воздействие в соответствии с условиями счета.
Бэктест и руководство по настройке: Для правильных результатов бэктеста и оптимальной конфигурации свяжитесь со мной, и я предоставлю точный файл настроек вместе с ясными инструкциями.
Пошаговое руководство по использованию: Полное руководство о том, как запустить, управлять и обновлять советника доступно в блоге:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573
Канал MQL5 для обновлений и объявлений:
https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading
Для доступа в Telegram и прямой поддержки, пожалуйста, свяжитесь со мной приватно через сообщения MQL5.
True Nomad предназначен для трейдеров, которые предпочитают контролируемое исполнение, дисциплинированную автоматизацию и системы, которые работают с намерением, а не с шумом.