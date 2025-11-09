Ratio X Gold ML

Ratio X Gold ML EA - Sistema de Trading AI Adaptativo para Oro (XAUUSD)


FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th


Importante: El EA incluye un Modo de Validación incorporado para pasar las pruebas de Mercado MQL5 automáticamente. Cambie al Modo ML para operar en vivo después de la instalación.


Visión General

Ratio X Gold ML EA es un Asesor Experto avanzado desarrollado para operar XAUUSD (Oro) utilizando un modelo híbrido impulsado por IA y una lógica basada en reglas. Fusiona predicciones de aprendizaje profundo con filtros de análisis técnico, equilibrando la adaptabilidad y la disciplina. El sistema fue entrenado en grandes conjuntos de datos del comportamiento histórico del oro y optimizado para manejar condiciones de tendencia y oscilación sin martingala, cuadrícula o promedio.

El EA ajusta automáticamente el tamaño de la posición, las distancias de parada y los umbrales de decisión en función de la volatilidad y la confianza de la señal. Para fines de prueba, incluye un Modo de Validación diseñado para cumplir con todos los requisitos de seguridad del Mercado MQL5, incluyendo el nivel de stop y la protección de la equidad.

Características principales

  • Optimizado para el Oro (XAUUSD) en los marcos temporales M15, H1 y H4
  • Dos modos de operación: Modo ML (trading de IA en vivo) y Modo Validación (pruebas de mercado seguras)
  • Núcleo de predicción de aprendizaje profundo integrado con filtros de confirmación técnica
  • Lógica de control del riesgo con supervisión de la equidad y el margen para evitar el stop-out
  • Dimensionamiento dinámico de SL/TP basado en la volatilidad y la confianza del modelo
  • Gestión automática de posiciones y lógica de autocorrección
  • Sin martingala, rejilla ni técnicas de cobertura
  • Regla de posición única por símbolo para el cumplimiento de la compensación.
  • Funcionamiento totalmente autónomo una vez conectado a un gráfico

Motor de aprendizaje automático

  • Modelo ONNX preentrenado integrado directamente en el EA (sin dependencias externas)
  • Procesa datos OHLC e indicadores técnicos en tiempo real
  • Predice probabilidades direccionales a corto plazo y puntuaciones de confianza
  • Se integra con umbrales adaptativos para equilibrar precisión y frecuencia

Arquitectura técnica

  • Filtros de tendencia: 50 EMA y 200 EMA para la macrodirección
  • Filtros de impulso: RSI y análisis delta de volatilidad
  • Núcleo de IA: Modelo neuronal ONNX con ponderación contextual
  • Motor de ejecución: Gestor de operaciones adaptable con trailing y breakeven (modo ML)

Sistema de gestión del riesgo

  • Escalado automático de lotes (basado en el saldo de la cuenta o en un % de riesgo fijo)
  • Protección de capital y márgenes para evitar eventos de stop-out
  • Distancias dinámicas de Stop Loss y Take Profit (ajustadas a la volatilidad)
  • Trailing stop y breakeven opcionales (activos sólo en modo ML)
  • Posición única por símbolo para garantizar la compatibilidad de compensación

Modos de funcionamiento

Modo Validación (por defecto)

  • Cumple con todos los estándares de validación del Mercado MQL5
  • Utiliza un tamaño de lote mínimo, sin modificación de SL/TP cerca del mercado
  • Incluye protección de equidad/margen para evitar la parada forzada
  • Garantiza la superación segura de las pruebas de mercado

Modo ML (AI trading)

  • Activa el motor de predicción de aprendizaje automático
  • Gestión dinámica de SL/TP y trailing activada
  • Autonomía total con control de riesgo adaptativo
  • Lógica de negociación real idéntica a los backtests de los desarrolladores

Pautas de implementación

  • Símbolo: XAUUSD
  • Marco temporal: M15, H1 o H4
  • Depósito mínimo: $300 (recomendado $500+)
  • Broker: ECN/STP con spreads brutos preferido
  • Tipo de cuenta: Soporta cobertura o compensación
  • Adjuntar EA a un solo gráfico - gestiona todo de forma autónoma

Resumen de entradas

  • Modo de ejecución: MODE_VALIDATION / MODE_ML
  • Porcentaje de riesgo: Por defecto 1-2% del saldo
  • Diferencial máximo permitido: 30 puntos
  • Trailing Stop: Opcional (sólo en modo ML)
  • Umbrales de protección de capital: 95% de capital o 200% de nivel de margen

Por qué elegir Ratio X Gold ML EA

  • Predicciones basadas en IA + gestión clásica del riesgo
  • Modo de Validación Segura - totalmente compatible con los estándares MQL5
  • Adaptabilidad dinámica a la volatilidad y a los cambios de tendencia
  • Protección de márgenes integrada contra movimientos de cisne negro
  • Optimizado específicamente para el comportamiento del oro y el perfil de liquidez

Requisitos

  • Terminal MetaTrader 5
  • Símbolo comercial disponible: XAUUSD
  • Saldo mínimo recomendado: $300+
  • VPS para un funcionamiento continuo
  • Conexión al broker de baja latencia

Qué obtiene

  • Archivo RX Gold ML EA (.ex5) - listo para instalar
  • Guía completa de configuración en la sección Comentarios
  • Soporte técnico para la configuración y optimización
  • Actualizaciones mensuales gratuitas
  • Hasta 10 activaciones de dispositivos

Usuarios ideales

  • Operadores de oro que buscan análisis y ejecución asistidos por IA
  • Desarrolladores y analistas que prueban estrategias basadas en ML
  • Traders que buscan una lógica robusta, sin martingala y con funciones de seguridad
  • Usuarios que deseen un EA ya validado y aceptado por MQL5 Market

No es adecuado para

  • Traders que esperan beneficios garantizados
  • Sistemas basados en scalping o grid
  • Cuentas con menos de 100$ de saldo
  • Aquellos que no están familiarizados con los procedimientos de configuración de EA


Ratio X Gold ML EA
Sistema AI Adaptativo para MetaTrader 5
Modo Dual: ML Trading y Validación de Seguridad


Aviso de riesgo: Este Asesor Experto es una herramienta de análisis y ejecución. El rendimiento pasado y los backtests no garantizan resultados futuros. Operar implica riesgo de pérdida. Pruebe siempre en cuentas demo antes de utilizarlo en vivo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

guisae
40
guisae 2025.12.17 08:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario