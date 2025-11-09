Ratio X Gold ML
- Asesores Expertos
- Mauricio Vellasquez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Ratio X Gold ML EA - Sistema de Trading AI Adaptativo para Oro (XAUUSD)
Importante: El EA incluye un Modo de Validación incorporado para pasar las pruebas de Mercado MQL5 automáticamente. Cambie al Modo ML para operar en vivo después de la instalación.
Visión General
Ratio X Gold ML EA es un Asesor Experto avanzado desarrollado para operar XAUUSD (Oro) utilizando un modelo híbrido impulsado por IA y una lógica basada en reglas. Fusiona predicciones de aprendizaje profundo con filtros de análisis técnico, equilibrando la adaptabilidad y la disciplina. El sistema fue entrenado en grandes conjuntos de datos del comportamiento histórico del oro y optimizado para manejar condiciones de tendencia y oscilación sin martingala, cuadrícula o promedio.
El EA ajusta automáticamente el tamaño de la posición, las distancias de parada y los umbrales de decisión en función de la volatilidad y la confianza de la señal. Para fines de prueba, incluye un Modo de Validación diseñado para cumplir con todos los requisitos de seguridad del Mercado MQL5, incluyendo el nivel de stop y la protección de la equidad.
Características principales
- Optimizado para el Oro (XAUUSD) en los marcos temporales M15, H1 y H4
- Dos modos de operación: Modo ML (trading de IA en vivo) y Modo Validación (pruebas de mercado seguras)
- Núcleo de predicción de aprendizaje profundo integrado con filtros de confirmación técnica
- Lógica de control del riesgo con supervisión de la equidad y el margen para evitar el stop-out
- Dimensionamiento dinámico de SL/TP basado en la volatilidad y la confianza del modelo
- Gestión automática de posiciones y lógica de autocorrección
- Sin martingala, rejilla ni técnicas de cobertura
- Regla de posición única por símbolo para el cumplimiento de la compensación.
- Funcionamiento totalmente autónomo una vez conectado a un gráfico
Motor de aprendizaje automático
- Modelo ONNX preentrenado integrado directamente en el EA (sin dependencias externas)
- Procesa datos OHLC e indicadores técnicos en tiempo real
- Predice probabilidades direccionales a corto plazo y puntuaciones de confianza
- Se integra con umbrales adaptativos para equilibrar precisión y frecuencia
Arquitectura técnica
- Filtros de tendencia: 50 EMA y 200 EMA para la macrodirección
- Filtros de impulso: RSI y análisis delta de volatilidad
- Núcleo de IA: Modelo neuronal ONNX con ponderación contextual
- Motor de ejecución: Gestor de operaciones adaptable con trailing y breakeven (modo ML)
Sistema de gestión del riesgo
- Escalado automático de lotes (basado en el saldo de la cuenta o en un % de riesgo fijo)
- Protección de capital y márgenes para evitar eventos de stop-out
- Distancias dinámicas de Stop Loss y Take Profit (ajustadas a la volatilidad)
- Trailing stop y breakeven opcionales (activos sólo en modo ML)
- Posición única por símbolo para garantizar la compatibilidad de compensación
Modos de funcionamiento
Modo Validación (por defecto)
- Cumple con todos los estándares de validación del Mercado MQL5
- Utiliza un tamaño de lote mínimo, sin modificación de SL/TP cerca del mercado
- Incluye protección de equidad/margen para evitar la parada forzada
- Garantiza la superación segura de las pruebas de mercado
Modo ML (AI trading)
- Activa el motor de predicción de aprendizaje automático
- Gestión dinámica de SL/TP y trailing activada
- Autonomía total con control de riesgo adaptativo
- Lógica de negociación real idéntica a los backtests de los desarrolladores
Pautas de implementación
- Símbolo: XAUUSD
- Marco temporal: M15, H1 o H4
- Depósito mínimo: $300 (recomendado $500+)
- Broker: ECN/STP con spreads brutos preferido
- Tipo de cuenta: Soporta cobertura o compensación
- Adjuntar EA a un solo gráfico - gestiona todo de forma autónoma
Resumen de entradas
- Modo de ejecución: MODE_VALIDATION / MODE_ML
- Porcentaje de riesgo: Por defecto 1-2% del saldo
- Diferencial máximo permitido: 30 puntos
- Trailing Stop: Opcional (sólo en modo ML)
- Umbrales de protección de capital: 95% de capital o 200% de nivel de margen
Por qué elegir Ratio X Gold ML EA
- Predicciones basadas en IA + gestión clásica del riesgo
- Modo de Validación Segura - totalmente compatible con los estándares MQL5
- Adaptabilidad dinámica a la volatilidad y a los cambios de tendencia
- Protección de márgenes integrada contra movimientos de cisne negro
- Optimizado específicamente para el comportamiento del oro y el perfil de liquidez
Requisitos
- Terminal MetaTrader 5
- Símbolo comercial disponible: XAUUSD
- Saldo mínimo recomendado: $300+
- VPS para un funcionamiento continuo
- Conexión al broker de baja latencia
Qué obtiene
- Archivo RX Gold ML EA (.ex5) - listo para instalar
- Guía completa de configuración en la sección Comentarios
- Soporte técnico para la configuración y optimización
- Actualizaciones mensuales gratuitas
- Hasta 10 activaciones de dispositivos
Usuarios ideales
- Operadores de oro que buscan análisis y ejecución asistidos por IA
- Desarrolladores y analistas que prueban estrategias basadas en ML
- Traders que buscan una lógica robusta, sin martingala y con funciones de seguridad
- Usuarios que deseen un EA ya validado y aceptado por MQL5 Market
No es adecuado para
- Traders que esperan beneficios garantizados
- Sistemas basados en scalping o grid
- Cuentas con menos de 100$ de saldo
- Aquellos que no están familiarizados con los procedimientos de configuración de EA
Ratio X Gold ML EA
Sistema AI Adaptativo para MetaTrader 5
Modo Dual: ML Trading y Validación de Seguridad
Aviso de riesgo: Este Asesor Experto es una herramienta de análisis y ejecución. El rendimiento pasado y los backtests no garantizan resultados futuros. Operar implica riesgo de pérdida. Pruebe siempre en cuentas demo antes de utilizarlo en vivo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.
