限时条件： 当前访问价格为 65。一旦达到 10 份，价格将调整为 99。到目前为止售出副本：1。





在您决定之前： 与我联系以获取 免费演示（试用）版 ，以便您可以在演示账户上进行测试。

，以便您可以在演示账户上进行测试。 购买后，发送消息给我，您将作为奖金收到 另一个专家顾问免费。





True Nomad 的设计思路是：仅在市场条件清晰和受控时操作。系统不是强行交易，而是等待价格行为与内部确认层之间的对齐，使其能够选择性地行动，而不是不断地进行交易。





该EA使用一个结构化的决策模型，评估近期市场压力、日内节奏和短期价格平衡。仅在内部过滤器确认市场处于适合执行的状态时才允许交易。这种方法使系统专注于质量设置而非数量。





单图表操作： 将EA附加到CADCHF，使用时间框架 M15。从这个单一的图表中，系统管理其内部逻辑，同时针对 CADCHF,CADJPY 的机会。





EA的关注点

基于结构化市场阶段的选择性执行

内部过滤以避免不稳定或低质量条件

适应变化的波动环境

没有多图表复杂性的清晰设置





交易环境

经纪商： 推荐使用低点差经纪商以获得最佳执行质量

推荐使用低点差经纪商以获得最佳执行质量 最低存款： 建议 $500+ 以确保稳定操作

建议 以确保稳定操作 杠杆： 高于 1:33

高于 账户类型： 个人账户、基金账户和专网账户





专网/资金账户说明： 如果您计划在资金或专网风格的账户上使用此EA，请 在运行之前与我联系。我将与您审查输入，以确保它们符合您公司的规则和限制。





风险管理理念

该系统包括一个多层风险管理框架，根据市场行为作出反应，而不是依赖静态假设。这使得EA能够在不同条件下保持一致，同时保持风险与账户环境一致。









MQL5频道用于更新和公告：

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





如需Telegram访问和直接支持，请通过MQL5消息 私下联系我。





True Nomad 旨在为那些喜欢控制执行、纪律性自动化和意图明确的交易系统的交易者提供服务。