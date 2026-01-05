Sınırlı süreli koşullar: Mevcut erişim fiyatı 65. 10 kopya satıldığında, fiyat 99 olarak ayarlanacaktır. Şimdiye kadar satılan kopyalar: 1.





Karar vermeden önce: Bir ücretsiz demo (deneme) sürümü almak için benimle iletişime geçin, böylece bunu bir demo hesabında test edebilirsiniz.

Satin aldıktan sonra, bana mesaj atın ve gratuit olarak başka bir Uzman Danışman bonus olarak alacaksınız.





True Nomad, yalnızca piyasa koşulları net ve kontrol altındayken çalışmak amacıyla tasarlandı. İşlemleri zorlamak yerine, sistem fiyat davranışı ile iç onay katmanları arasında bir uyum bekleyerek, sürekli olarak değil, seçici bir şekilde hareket etmesine olanak tanır.





EA, son piyasa baskısını, günlük ritmi ve kısa vadeli fiyat dengesini değerlendiren yapısal bir karar modeli kullanır. İşlemlere, yalnızca iç filtrelerin piyasanın yürütme için uygun bir durumda olduğunu doğruladığında izin verilir. Bu yaklaşım, sistemi hacim yerine kaliteli kurulumlara odaklı tutar.





Tek grafik işlemi: EA'yı CADCHF üzerine M15 zaman dilimi kullanarak ekleyin. Bu tek grafikten, sistem iç mantığını yönetirken CADCHF,CADJPY üzerinden fırsatları hedefler.





EA'nın Üzerinde Durduğu Noktalar

Yapısal piyasa aşamalarına dayalı seçici yürütme

İstikrarsız veya düşük kaliteli koşulları önlemek için iç filtreleme

Değişen volalite ortamlarına uyum sağlama

Çok grafik karmaşası olmadan temiz kurulum





Ticaret Ortamı

Broker: En iyi yürütme kalitesi için düşük spread'li brokerlar önerilir

En iyi yürütme kalitesi için düşük spread'li brokerlar önerilir Minimum depozito: Stabil çalışma için önerilen $500+

Stabil çalışma için önerilen Kaldıraç: 1:33 'ün üzerinde

'ün üzerinde Hesap türleri: Kişisel hesaplar, fonlanan hesaplar ve prop hesapları





Prop / Fonlanan hesaplar notu: Bu EA'yı fonlanan veya prop tarzı hesaplarda kullanmayı planlıyorsanız, lütfen çalıştırmadan önce benimle iletişime geçin. Girişleri gözden geçirip firmanızın kurallarına ve sınırlarına uygun olup olmadığını kontrol edeceğim.





Risk Yönetimi Felsefesi

Sistem, piyasa davranışına tepki veren çok katmanlı bir risk yönetim çerçevesi içerir, statik varsayımlara dayanmaz. Bu, EA'nın farklı koşullar altında tutarlı kalmasını ve maruziyetin hesap ortamı ile uyumlu olmasını sağlar.





Geri test ve kurulum rehberi: Doğru geri test sonuçları ve optimal yapılandırma için benimle iletişime geçin, size kesin ayar dosyasını ve net talimatları sağlayacağım. Aşamalı kullanım kılavuzu: EA'yı nasıl çalıştıracağınız, yöneteceğiniz ve güncelleyeceğinize dair tam bir rehber blogda mevcuttur:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766573





Güncellemeler ve duyurular için MQL5 kanalı:

https://www.mql5.com/en/channels/kelvingrouptrading





Telegram erişimi ve doğrudan destek için lütfen özel olarak benimle iletişime geçin MQL5 mesajları aracılığıyla.





True Nomad, kontrollü yürütmeyi, disiplinli otomasyonu ve gürültü yerine niyetle çalışan sistemleri tercih eden tüccarlar için tasarlanmıştır.