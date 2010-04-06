SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
- Usiola Oluwadamilol Olagundoye
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Página de señales: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199
https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/
50% de descuento ($600) hasta Enero 1,2026, luego $1,200.
El archivo. set de muestrapara XAUUSD 5 Minutos está en la sección de comentarios.
Un cerebro de gestión monetaria compacto y de eficacia probada para el Oro (XAUUSD) con un HUD claro, seguimiento de retos y gestión de posiciones fiable.
SMC CT5F automatiza la gestión de posiciones para XAUUSD centrándose en el control disciplinado del riesgo en lugar de señales de entrada de fantasía. Supervisa las posiciones abiertas, aplica reglas de punto de equilibrio, mueve los stop loss utilizando una lógica de seguimiento simple y robusta (FVG en M15, barras Z en H4 y ATR/retroceso fijo), admite reducciones parciales y aplica la exposición de la cartera/disyuntores. Un HUD integrado proporciona estadísticas de riesgo y desafío en tiempo real para que siempre sepa cuál es su situación.
Características principales
Diseñado específicamente para XAUUSD (funciona con otros símbolos, pero adaptado al Oro).
Automatización del punto de equilibrio (activadores basados en puntos).
Seguimiento simple: Fair-value gap (M15), Z-bar (H4), y fallback fijo/ATR.
Escalado parcial / salidas escalonadas (Tier1 / Tier2 / Tier3 configurables).
Directiva principal: opción de punto de equilibrio anclada al diferencial para proteger los beneficios en diferenciales amplios.
Portfolio Guard - límite de exposición, advertencias y modo de modificación en bloque.
BB Exit - patrón de salida basado en Bollinger para cerrar posiciones cuando falla el impulso.
Envoltura de modificación robusta - reintentos, enfriamientos y protección de banda muerta (evita cambios de SL pequeños/aflojados).
HUD - superposición de tres columnas que muestra el riesgo, el progreso del desafío y las líneas argumentales de seguimiento.
Seguimiento de desafíos: seguimiento de los intentos de desafío simulados al estilo "prop-firm" (objetivo de beneficio / reducción máxima).
Telemetría: escribe un archivo CSV de telemetría por posición para realizar análisis sin conexión.
Reintento seguro y disyuntor: pausas automáticas en caso de fallos de ejecución repetidos.