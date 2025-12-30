SMC Candlestick Trader 5 Framework BTCUSD

SMC CT5F BTCUSD ist ein vollautomatisches Smart Money Concept (SMC) Ausführungssystem, das speziell für Bitcoin (BTCUSD) entwickelt wurde.

Es ist kein Signalkopierer, kein Indikator und kein Positionsmanager - es ist eine regelbasierte Handelsmaschine, die entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche BTC-Trades anhand des institutionellen Preisverhaltens zu identifizieren, zu bestätigen und auszuführen.

CT5F wurde auf der Grundlage von Live-Marktausführung und kontinuierlicher Verfeinerung entwickelt und arbeitet als System zur Entscheidungsfindung, nicht als Einzelstrategie-EA.