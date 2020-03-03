GoldPulser EA
- Asesores Expertos
- Mohamed Hamdi Kaaniche
- Versión: 5.0
- Activaciones: 5
Descripción en Español
GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias
GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de múltiples pares de divisas.
Características principales:
-
Análisis multi-marco de tiempo para una entrada precisa en el mercado
-
Gestión avanzada del riesgo con tamaño de lote dinámico
-
Filtro de noticias incorporado para evitar periodos de alta volatilidad
-
Compatible con EURUSD, GBPUSD, XAUUSD y otros pares importantes
-
Operaciones totalmente automatizadas con un solo clic
Estrategia de negociación:
GoldPulser EA emplea una combinación única de indicadores de impulso y volatilidad para identificar los puntos de entrada óptimos. El sistema detecta tanto las oportunidades de scalping a corto plazo como los movimientos de tendencia a largo plazo, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real.
Requisitos:
-
Saldo mínimo de la cuenta: 500 $ (recomendado)
-
Preferiblemente cuentas ECN/RAW con spreads bajos
-
Plazos: M15, H1
-
VPS recomendado para operaciones 24/7
El paquete incluye:
-
GoldPulser EA (archivo EX5)
-
Manual de usuario detallado (PDF)
-
Archivos de configuración recomendados
-
1 año de actualizaciones gratuitas