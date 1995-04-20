Envelopes Higher Time Frame mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
Indicador Crypto_Forex "HTF Envelopes" para MT4.
- Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional HTF Envelopes para MT4. HTF significa un marco temporal más amplio.
- Envelopes es uno de los mejores indicadores de tendencia del mercado: la herramienta perfecta para operar.
- Ayuda a los operadores a identificar condiciones extremas de sobrecompra y sobreventa, así como rangos de trading.
- El indicador HTF Envelopes es excelente para sistemas de trading multimarco temporal con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.
- El indicador te permite añadir Envelopes de un marco temporal más amplio a tu gráfico actual.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.