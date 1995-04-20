Envelopes Higher Time Frame mx

Indicador Crypto_Forex "Envelopes HTF" para MT4.

- Aprimore seus métodos de negociação com os Envelopes HTF profissionais para MT4. HTF significa - período de tempo mais longo.
- Envelopes é um dos melhores indicadores de tendência do mercado - ferramenta perfeita para negociação.
- É usado para ajudar os traders a identificar condições extremas de sobrecompra e sobrevenda, bem como faixas de negociação.
- O indicador Envelopes HTF é excelente para sistemas de negociação de múltiplos períodos de tempo com entradas de Ação de Preço ou em combinação com outros indicadores.
- O indicador permite anexar Envelopes de períodos de tempo mais longos ao seu gráfico atual.

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.

Produtos recomendados
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
O indicador VR Grid foi projetado para criar uma grade gráfica com configurações definidas pelo usuário. Ao contrário da grade padrão , a VR Grid é usada para construir níveis circulares . Dependendo da escolha do usuário, o passo entre os níveis de rodada pode ser arbitrário. Além disso, ao contrário de outros indicadores e utilitários, o VR Grid mantém a posição da rede mesmo quando o período de tempo muda ou o terminal é reiniciado. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instr
FREE
MTF Qristalium Arrows
Elena Kusheva
Indicadores
O indicador de MTF Qristalium Arrows é semi-acabados, sistema de negociação. Funciona em todos os pares de moedas. No indicador envolvidos em três regras: 1)o comércio é apenas uma tendência, 2)"da compra, quando tudo o que vender e vender, quando todo mundo está comprando", 3) o Preço sempre vai contra a multidão.  O indicador de MTF Qristalium Arrows filtra os dados da regra de vários таймфреймам com a ajuda de indicadores internos. Com a coincidência de tendência em determinados cortes t
Chart Overlay Indicator
Roy Meshulam
Indicadores
The Chart Overlay indicator displays the price action of different products on the same chart, allowing you to evaluate how different symbols fluctuate relative to each other. You may use it to make trading decisions based on convergence / divergence of the displayed products, i.e. USDCAD - XTIUSD, EURUSD - USDCHF etc.  Usage Find overbought or oversold products Adapts to chart size, zoom and timeframe Automatic price level calculation Customizable colors Click 'c' to open underline product in s
MP Normal Distribution Multi TF
Aleksandr Karelin
Indicadores
MT5 version -  https://www.mql5.com/ru/market/product/70171 Unlike other indicators of this type, this version has: The ability to display data from smaller timeframes on the current chart. For example, displaying data from the M1 period on the H1 chart. Calculation of values ​​using the Gaussian formula (normal distribution formula). Flexible system of settings. Settings: basePeriod   - base period. indicatorMode  - display mode. Sets the value of each interval: by4h (4 hours), by6h (6 hours),
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 O Taurus All4 é um indicador de alta performance, ele vai te indicar a força da tendência, e você vai conseguir observar a força dos candle. Nosso indicador possuir mais de 4 confirmações da tendência. Ele é bem simples e fácil de usar. Modos de confirmações Confirmações de Tendência da Vela:  Quando a vela mudar para verde claro a tendência é de alta. Quando a vela mudar para vermelho claro a tendência está revertendo para baixo. Quando a vela mudar para vermelho escuro a tendênc
Vol MACD
Calin Adrian David
Indicadores
The MACD indicator is based on volume , which can offer us a very valuable type of information (it marks the long or short strength of each candle), es pecially if we are operating in shorter time frames.  Green = bullish signal; Red = bearish  signal; Blue = MACD  volume Parameters: Fast: Numbers of bars used for fast period calculations  Slow: Numbers of bars used for slow period calculations 
Day By Day
Maksim Neimerik
Experts
Day By Day Требования к использованию советника: Для работы даного советника никакие требования не предусмотрены! Советник представляет собой систему, которая работает по сигналам индикатора RSI. Работает советник по времени терминала с 10:00 по 10:20, это значит что в это время он пытается войти в рынок, если по истечении этого времени войти не удается - ждет следующего дня. Рекомендуемая валюта: EURUSD, USDJPY; Таймфрейм : H1; Мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/557506 Оптимальные на
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Indicadores
FutureTrade is one of the few indicators that predicts the price right on the price chart. The indicator calculation algorithm is based on the fast Fourier transform. Given the oscillatory behavior of the price, the Fourier function predicts its future behavior. The indicator should be attached in the usual way to a chart with the trading instrument specified symbol and with the M15 timeframe. This timeframe is the most optimal for working with any symbols. Once started, the indicator calculates
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Trend Signal System
Harun Celik
Indicadores
Trend Signal System   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
Indicadores
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT4) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1   Strategy :   Ana Trader Binary Options Strategy (MACD & Stochastic) BOA_COLD_Indicator_v1   Strategy :  Amalia Trader Binary Options Strategy (Keltner & Stochastic) BOA_CHILL_Indicator_v1  
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Dominant Candle Finder
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Dominant Candle Finder   is a significant candlestick on a price chart that stands out due to its size, volume, or price movement compared to surrounding candles. It often indicates strong buying or selling pressure and can be used to identify potential reversal points, breakouts, or continuations in the market. Dominant candles can serve as key indicators for traders to make informed decisions, providing insights into market sentiment and potential future price movements. MT5 Version -  https:
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
MAX AUTO SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático para MT4. Este é um Expert Advisor de alta qualidade, do tipo "configure e esqueça", que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis para 7 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Principais recursos do EA: - Métodos de negociação d
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" para MT4. Sem repintura. - Este indicador é excelente para negociação de momentum na direção da tendência. - O indicador "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do Índice de Força. - O Índice de Força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor. - O próprio Índice de Força é um oscilador poderoso que mede a quantidade de energia usada para mover o preç
MESA Spectrum
Christopher Kryza
Indicadores
The MESA Spectrum indicator calculates the power spectrum of a data series using the Maximum Entropy Spectrum Estimation method and produces a power spectrum plot. The Maximum Entropy algorithm, unlike a simple FFT transform, will include frequencies from the entire complex frequency plane and not just the Nyquist interval which, in general terms, means that it can resolve cycle periods that are larger than the data window passed to the function. In addition, MESA has the ability to fit very sha
Forex Gump Booster Scalping
Andrey Kozak
Indicadores
Forex Gump Booster Scalping é um indicador de sinal forex. Shows no gráfico do Metatrader4 sinalizam quando abrir negociações para comprar e vender. Também envia sinais para o telefone e email. A EA funciona em todos os pares de moedas e prazos. Os parâmetros padrão estão definidos para EURUSD D1. Mas você pode personalizar para qualquer par de moedas. O indicador irá ajudá-lo com isso. Você seleciona os parâmetros nas configurações e o indicador exibe o lucro / perda previsto para as últimas 10
Triple Zig Zag Forecast Projection
Filip Maurice Daelman
Indicadores
This indicator displays three forecast projections of the last market swings based on the Zig Zag indicator. Price action moves very often according to what happened in the near past, the indicator displays the price pattern that the market will possibly follow. Both short and long patterns are displayed in the chart with an indication of the target price level. If multiple projections overlap or almost overlap, then the next price movement becomes very likely. In this case it's a ranging market
Chinetti pip collector XL
Andrey Kozak
Indicadores
Chinetti pip collector XL is a complete turnkey trading system. If a trader does not yet have his own trading system, he can apply Chinetti pip collector XL to trading. Trading with this indicator is very easy. Even a beginner in Forex can handle it. Trading rules: wait for the indicator to start drawing a blue line. This means that the price trend is starting now. Now we are waiting for the indicator to analyze the market and draw an up arrow on the chart. At this point, we open a buy order.
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicadores
New, more accurate version of the Xmaster indicator. More than 200 traders from around the world have conducted more than 15,000 tests of different combinations of this indicator on their PCs in order to get the most effective and accurate formula. And here we present to you the "Xmaster formula indicator forex no repaint" indicator, which shows accurate signals and does not repaint. This indicator also sends signals to the trader by email and push. With the arrival of each new tick, it constan
Volume Order Blocks
Suvashish Halder
5 (9)
Indicadores
Introducing the   Volume Order Blocks  indicator, a game-changing tool designed for traders who demand precision and clarity in their market analysis. This advanced indicator not only identifies order blocks but also integrates crucial volumetric data, allowing you to gauge the strength of these blocks with unparalleled accuracy. MT5 version -  https://www.mql5.com/en/market/product/121238/   Key Features of the Volume   Order Blocks: Bullish & Bearish Order Blocks:   Easily visualize and dif
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
Magic Arrow Scalper
Evgeny Belyaev
Indicadores
The   Magic Arrow Scalper   sorts out low-probability signals in a trading strategy. The indicator uses a sophisticated filtration algorithm based on the market sentiment and trend. The indicator displays arrows on a chart (see attached screenshots) indicating a likely price reversal. Magic Arrow Scalper  is not repainted. Once the candle is closed, a signal is confirmed and will never disappear from a chart. You can setup alerts when new arrows are displayed on a chart. The indicator is not des
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
Indicadores
SystemBinaryM1 - a professional indicator for trading short-term binary options, is a complete, self-contained author's strategy for working in the binary options market. The unique algorithm for analyzing the foreign exchange market is based on the calculation of reference points on three different time periods M15, M5. M1. Thus, the indicator simultaneously analyzes the long-term, medium-term and short-term price behavior before issuing a signal. The indicator is set in the usual way and work
Arsi Smart Buy Sell
Arsalan Riaz
Indicadores
Arsi Scalper Pro – Smart Entry/Exit Signal System Arsi Scalper Pro is a powerful, non-repainting signal indicator built for precision scalping and intraday trading. Designed with statistical logic and volatility filtering, it helps traders enter and exit with clarity and speed. It works across multiple timeframes and pairs, especially effective on M1 to M30 charts. Key Features Buy ( ^ ) and Sell ( v ) text signals directly on chart Advanced logic with ATR and dynamic smoothing Timef
Currency Strength Meter Pro for EA MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicadores
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. The indicator shows the relative strength of 8 major currencies: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; The indicator is created and optimized for using it externally at an Expert Advisors or as a Custom Indicator inside your programs. For d
Strong Signal System
Harun Celik
Indicadores
Strong Signal System   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Trend Agile
Ivan Simonika
Indicadores
The Trend Agil e indicator tracks the market trend with very high reliability. Sharp price fluctuations, as well as noise around averaged prices, are ignored. All intersection points will be ideal points at which the direction of the trend changes. Signal points, places where color changes, can be used as points of potential market reversal. This development can be used both for long-term trading, and for piping on small periods. The indiuctor algorithm implements a variety of technical analysis
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Mais do autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sem repintura. - Heiken_Ashi_Candles tem uma ótima combinação com o indicador Trend Line MA como está na imagem. - O indicador Heiken_Ashi_Candles é um indicador auxiliar muito útil para tornar a tendência mais visível. - É
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4. - Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha). - As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos. - O indicador tem poucos parâmetros responsáveis ​​pela cor e largura das linhas de tendência. - O
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Além disso, agradeço imenso os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator SWAP Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador SWAP Display mostra os SWAPs atuais para negociações longas e curtas do par forex onde está anexado. - É possível localizar os valores do SWAP Display em qualquer canto do g
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator Spread Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador Spread Display mostra o spread atual do par forex onde está anexado. - É possível localizar o valor de visualização do Spread em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto super
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - Indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" é uma ferramenta auxiliar de negociação muito útil. - Mostra os níveis mais prováveis ​​diários, semanais e mensais, que podem ser alcançados por preço (níveis de gama de preços). - A gama diária é útil para os traders intradiários. - As faixas semanais e mensais são para traders de swing e de longo prazo. - O indicador é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou organizar Stop Loss.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT4, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT4. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador Dinâmico - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado - ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de Osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-lo. - O Oscilador Dinâmico possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptativas. - Oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas áreas OverSold/OverBought. - Valores sobrevendidos: abaixo da linha Verde; Valores de sobrecompra: acima da linha vermelha. - É muito mais preci
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sem repintura. - O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. - É ótimo receber entradas de venda de uma zona de sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de compra de uma zona de sobrevenda forte (abaixo de 30). - O RSI é muito útil para a detecção de divergências. - "RSI para 8 símbolos" dá a oportunidade de controlar valores RSI de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico. - Este indicador é também excelente para combinar
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente! - Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal. - Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal. - Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes. - Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 10 Set_files disponíveis! Use Set_files v25.11 da seção "Comentários" para usar/testar o EA. - O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA. - O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - é um excelente sistema de negociação automática baseado na pesquisa Price Action! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 7 Set_files disponíveis! A ideia de negociação baseia-se no famoso e poderoso padrão Price Action - PinBar! Price Action Trader EA é um investimento muito bom - funcionará anos e anos para si, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva! Utilize Definir ficheiros da secção "C
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT4. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4. Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping. - O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatil
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4. - O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências. - "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores. - Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos: _ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action. _ Se o MACD estiver aba
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura. - O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço. - O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta. - Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso. - O sinal de entrada é uma coluna com cor opo
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado. Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços! - Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4. - Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%. - O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par. - Scalpi
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4. - O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso; - O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico: - Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco). - Com
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4! A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos! É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA. - As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%. - O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próp
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e fiável! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 10 Set_files disponíveis para 10 pares! Utilize Set_files (v25.11) da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. Este EA é uma versão avançada do Adaptive Scalper EA. Características adicionais do Advanced Adaptive Scalper EA em comparação com o Adaptive Scal
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4. - Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura: - Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e e-mail. - I
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características do
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sem repintura. VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único. - O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. - A velocidade é a primeira derivada da média móvel. - O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em e
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Doji Breakout Standard" para MT4. - O indicador "Doji Breakout Standard" é pura negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o rompimento do padrão Doji na direção da tendência, em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é o rompimento: - Padrão Bullish Doji Breakout - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de quebra Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA é um sistema de negociação automático preciso com alta precisão para a plataforma MT4. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. O SF Multi Sniper EA é um Expert Advisor do tipo "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação por si! Utilize Set_files da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. - Sem influência do Rollover. - Não há trocas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4. - O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL. - Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço. - É utilizado um novo método de cálculo avançado. - Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los. - O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo de 30. - Valores de sobrecompra: acima de 70. - Existem muitas oportunidades p
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário