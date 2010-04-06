Envelopes Higher Time Frame mx
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.31
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "HTF Envelopes" per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con gli HTF Envelopes professionali per MT4. HTF significa timeframe più ampio.
- Gli Envelopes sono uno dei migliori indicatori di tendenza sul mercato, uno strumento perfetto per il trading.
- Vengono utilizzati per aiutare i trader a identificare condizioni estreme di ipercomprato e ipervenduto, nonché intervalli di trading.
- L'indicatore HTF Envelopes è eccellente per i sistemi di trading multi-timeframe con ingressi di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore consente di collegare gli Envelopes da timeframe più ampi al grafico corrente.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.