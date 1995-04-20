Envelopes Higher Time Frame mx

Crypto_Forex индикатор "HTF Envelopes" для MT4.





- Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального HTF Envelopes для MT4. HTF означает более высокий таймфрейм.

- Envelopes — один из лучших трендовых индикаторов на рынке — идеальный инструмент для торговли.

- Он помогает трейдерам выявлять экстремальные состояния перекупленности и перепроданности, а также торговые диапазоны.

- Индикатор HTF Envelopes отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входами по Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

- Индикатор позволяет прикреплять Envelopes с более высокого таймфрейма к текущему графику.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.