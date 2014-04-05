Session Bias and Signals Pro

Sesiones y señales comerciales en una sola herramienta.

Detecta las tendencias de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York, muestra la fuerza del sesgo, alerta de los cambios de sesgo y traza los niveles de Entry/SL/TP con R:R. Panel de control sencillo para tomar decisiones rápidas.

Simple pero potente asistente de trading.

Este indicador detecta automáticamente el sesgo del mercado durante las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.
Ayuda a los operadores a mantenerse en el lado correcto de la tendencia, evitar las zonas neutrales y detectar los cambios de tendencia con alertas.

Detección de sesgo: muestra el sesgo de la sesión como alcista, bajista o neutral.
Medidor de la fuerza del sesgo: mide la confianza en la tendencia (0-100%).
Bias Flip Alerts - Recibe notificaciones cuando cambia la tendencia del mercado.
✅ S eñales visuales de operación - Niveles de entrada, Stop Loss y Take Profit trazados en el gráfico.
Visualización de Riesgo a Recompensa - Cada idea de operación muestra la relación R:R.
✅ Panel de Sesión - Panel limpio y simple con toda la información importante en un solo lugar.

Bueno tanto para principiantes como para traders experimentados.
Los principiantes pueden seguir el tablero de instrumentos claros, mientras que los comerciantes experimentados pueden utilizarlo para confirmar las entradas.

Cómo usarlo

  1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco de tiempo.

  2. El tablero de instrumentos mostrará:

    • Sesión activa actual (Asia, Londres o Nueva York).

    • Sesgo del mercado (Alcista / Bajista / Neutral)

    • Fuerza del sesgo en %.

    • Alertas de cambio de tendencia

    • Señales de operación con niveles de entrada, SL y TP

  3. Espere a tener un sesgo claro + una señal fuerte antes de operar.

  4. Utilice los niveles visuales (Entry, SL, TP) para gestionar las operaciones.

Parámetros de entrada (Ajustes principales)

  • Configuraciónde Alertas - Activar/desactivar alertas de cambio de sesgo y señal de operación.

  • Dashboard Settings - Elija la esquina, el tamaño y la posición del tablero.

  • Ajustes deSeñales Comerciales - Ratio R:R, filtro de intensidad de señal, colores.

  • Señales visuales - Mostrar/ocultar niveles y etiquetas de entrada, SL, TP.

  • Ajustes de sesión - Horario de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.

  • Colores - Elija los colores de sesgo, señal y tablero.

📌 Notas Importantes

⚠️ Este indicador no abre operaciones automáticamente.
Es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para el trading manual o asistido por EA.
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

📥 Cómo Instalar y Usar

Instalación

  1. Descargue el indicador desde el MQL5 Market.

  2. Abra MetaTrader 5.

  3. Vaya a Archivo → Abrir carpeta de datos.

  4. En la ventana abierta, navegue hasta:
    MQL5 → Indicadores

  5. Copie el archivo del indicador en esta carpeta Indicadores.

  6. Reinicie MetaTrader 5 (o actualice el panel Navegador).

  7. El indicador aparecerá en Navegador → Indicadores → Mercado.

Cómo utilizarlo

  1. Abra un gráfico de su símbolo preferido (por ejemplo, EURUSD, XAUUSD).

  2. Adjunte el indicador desde el panel Navegador.

  3. El indicador aparecerá en el gráfico:

    • Sesión de negociación activa (Asia / Londres / Nueva York)

    • Sesgo actual (Alcista / Bajista / Neutral)

    • Fuerza del sesgo en %.

    • Alertas si cambia la tendencia

    • Señales de operación con niveles de entrada, SL y TP

  4. Espere a tener un sesgo claro + una señal fuerte antes de entrar en una operación.

  5. Utilice las líneas visuales (Entry, SL, TP) para la ejecución y gestión de operaciones.

  6. Personalice los parámetros de entrada (alertas, sesiones, colores, tamaño del tablero, relación R:R) en la configuración del indicador.

Consejos

  • Se utiliza mejor en las sesiones de Londres y Nueva York, donde la volatilidad del mercado es mayor.

  • Combínelo con su propio análisis para confirmarlo.

  • Aplique siempre una gestión adecuada del riesgo.

⚠️ Descargo de responsabilidad:
Este indicador es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.
No abre operaciones automáticamente.
Operar implica riesgos. Los resultados anteriores no garantizan el rendimiento futuro.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. El indicador funciona en todos los pares?
👉 Sí. Funciona en todos los pares de Forex, índices, metales (como Gold/XAUUSD), y crypto.

2. Qué marcos de tiempo son los mejores?
👉 Funciona en todos los marcos de tiempo. Los mejores resultados suelen ser en M15, H1 y H4 durante las sesiones activas (Londres y Nueva York).

3. El indicador vuelve a pintar?
Todas las señales y cambios de sesgo se basan en velas cerradas, por lo que no se repintan.

4. Puedo usarlo con mi propia estrategia?
👉 Sí. Muchos traders utilizan el sesgo de sesión como confirmación para sus propias estrategias.

5. Abre o cierra operaciones automáticamente?
No. Esto no es un Asesor Experto (EA). Da señales, alertas y niveles visuales. Usted gestiona las operaciones manualmente.

6. Puedo usarlo en varios gráficos a la vez?
👉 Sí. Puedes adjuntar el indicador a varios gráficos al mismo tiempo.

7. ¿Recibiré alertas en mi teléfono?
👉 Sí. Si habilita las notificaciones push de MetaTrader o las alertas por correo electrónico, puede recibir alertas de cambio de sesgo y señales comerciales en su teléfono.

8. Qué significa el Bias Strength %?
👉 Muestra lo fuerte que es el sesgo.

  • Por debajo del 30% = Débil / Neutral

  • 30-60% = Moderado

  • 60%+ = Fuerte sesgo

9. Puedo usarlo para scalping o trading a largo plazo?
👉 Ambos. Los scalpers pueden usar plazos más bajos (M5-M15), mientras que los swing traders pueden usar plazos más altos (H1-H4, Diario).


Otros productos de este autor
Signals and Session Bias Pro
Sizolwethu Dlodlo
Indicadores
Señales comerciales y sesgo de sesión en una sola herramienta. Detecta las tendencias de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York, muestra la fuerza del sesgo, alerta de los cambios de sesgo y traza los niveles de entrada/SL/TP con R:R. Panel de control sencillo para tomar decisiones rápidas. Asistente de trading sencillo pero potente. Este indicador detecta automáticamente el sesgo del mercado durante las sesiones de Asia, Londres y Nueva York . Ayuda a los operadores a mantenerse en el lado
