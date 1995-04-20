Evening Star pattern mg
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Estrella Vespertina" para MT4. Sin repintado ni retraso.
- El indicador "Estrella Vespertina" es muy potente para operar con Price Action.
- Detecta patrones bajistas de Estrella Vespertina en el gráfico: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.
- También está disponible su hermano, el indicador alcista "Estrella Vespertina" (siga el enlace a continuación).
- El indicador "Estrella Vespertina" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.