Evening Star pattern mg

Indicador Crypto_Forex "Estrella Vespertina" para MT4. Sin repintado ni retraso.





- El indicador "Estrella Vespertina" es muy potente para operar con Price Action.

- Detecta patrones bajistas de Estrella Vespertina en el gráfico: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- También está disponible su hermano, el indicador alcista "Estrella Vespertina" (siga el enlace a continuación).

- El indicador "Estrella Vespertina" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.