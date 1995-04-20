Engulfing Zones

🚀 Engulfing Zones: Tu ventaja en el trading de acción del precio 📊

Descripción

El indicador Engulfing Zones es una herramienta sofisticada, no repintada, diseñada para detectar, resaltar y rastrear automáticamente los Patrones de Velas Engulfing (EG) más significativos y, crucialmente, los Fallos Engulfing (EF) en su gráfico.

Desarrollado por Coders Guru (XPWORX), este indicador va más allá del simple reconocimiento de patrones al trazar zonas de soporte y resistencia persistentes y dinámicas basadas en estos eventos de velas de alta probabilidad. Identifique la oferta y la demanda institucionales con zonas visuales cristalinas que permanecen en su gráfico hasta que se rompen, lo que le proporciona una perspectiva poderosa y multitemporal de los puntos de inflexión clave del mercado.

Principales características y ventajas

Doble reconocimiento de patrones: EG Y EF

El indicador identifica dos de los eventos más críticos de la acción del precio:

  • Zonas envolventes (EG): Patrones envolventes alcistas y bajistas estándar, que señalan una inversión potencial y crean una fuerte zona de demanda (alcista) o de oferta (bajista).

  • Zonas de fallo envolvente (EF): También conocidas como bloques de mitigación o áreas donde un patrón falló en seguir, a menudo atrapando manos débiles. Estos fallos señalan zonas de precios aún más fuertes donde es probable que el mercado retroceda o se consolide antes de un movimiento mayor.

Zonas Dinámicas Multi-Tiempo

  • Análisis independiente del marco temporal: Puede configurar el indicador para que calcule patrones en un marco temporal diferente al del gráfico que está visualizando (por ejemplo, detectar zonas H4 mientras opera en M15).

  • Zonas visuales y persistentes: Traza automáticamente las zonas como rectángulos personalizables de alta visibilidad. Estas zonas permanecen en el gráfico como claros niveles de soporte o resistencia para futuras decisiones de trading.

  • Identificación de alcistas y bajistas: Separa y colorea claramente las zonas EG/EF alcistas (verde/azul) y las zonas EG/EF bajistas (rojo/magenta).

Personalización completa

Adapte la lógica de detección del indicador a su estilo de negociación:

  • Selección del Tipo de Engulfing: Elija entre Envolventede Cuerpo, Envolventede Mechas o Envolvente Completo (Cuerpo + Mechas) para ajustar el rigor de la detección de patrones.

  • Control de visibilidad: Cambie para mostrar/ocultar las señales de flecha , las zonas coloreadas , y las etiquetas descriptivas para una configuración limpia del gráfico.

  • Filtro de zonas recientes: Céntrese en las zonas de mayor relevancia mostrando sólo las zonas "N" más recientes. .

  • Control de colores: Control total de los colores para los cuatro tipos de zonas y etiquetas .

Perfecto para

  • Operadores de oferta y demanda: Visualice las zonas exactas donde probablemente se produjo la actividad institucional.

  • Especialistas en acción del precio: Mejore su análisis gráfico con la detección precisa de patrones clave de reversión y continuación.

  • Operadores alcistas y diarios: Identifique entradas y salidas de alta probabilidad en puntos estructurales clave.

Detalles técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

  • Versión: 1.0 (Última modificación: 2025.10.13)

  • Desarrollador: Coders Guru (XPWORX)

  • No repintado: Las señales y zonas son definitivas al cierre de la barra.

🔥 Deja de adivinar y empieza a ver la verdadera estructura del mercado. ¡Añade el indicador Engulfing Zones MT5 a tu caja de herramientas hoy mismo!


